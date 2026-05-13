-SINBON Electronics se asocia con Nexcellent Energy para expandir las aplicaciones de energía de hidrógeno en las industrias urbanas

TAIPEI, 13 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- "Siempre hemos creído en trabajar con socios que compartan nuestra visión", afirmó Alex Shiung, vicepresidente adjunto de Desarrollo de Negocios de SINBON. "Juntos, esperamos construir un ecosistema respetuoso con el medio ambiente y beneficioso para el planeta".

*Note: CO₂ emissions are estimated based on the U.S. EPA GHG Emission Factors Hub for a 10 kW diesel generator. The data is for reference only.

Más allá de las tecnologías individuales, SINBON también trabaja para construir un ecosistema más amplio de socios que compartan una visión común para la innovación en energía sostenible. Al conectar a proveedores de tecnología, integradores de sistemas y socios operativos, SINBON busca desarrollar soluciones de energía limpia escalables que puedan implementarse en ciudades e industrias de todo el mundo.

A medida que las ciudades de todo el mundo avanzan hacia la neutralidad de emisiones, la necesidad de soluciones energéticas más limpias y flexibles se vuelve cada vez más urgente. Los entornos urbanos, en particular, se enfrentan a crecientes desafíos para reducir las emisiones y, al mismo tiempo, mantener un suministro eléctrico fiable para aplicaciones móviles y fuera de la red.

Para hacer frente a estos desafíos, SINBON, proveedor de soluciones sostenibles, ha anunciado una colaboración con Nexcellent Energy, empresa taiwanesa especializada en sistemas de energía basados en hidrógeno. Esta alianza busca acelerar el desarrollo de soluciones de energía de hidrógeno diseñadas para satisfacer las necesidades energéticas urbanas emergentes.

Al combinar la experiencia de SINBON en integración de sistemas y fabricación con las capacidades de tecnología de hidrógeno de Nexcellent Energy, ambas compañías planean expandir las aplicaciones de la energía de hidrógeno a múltiples sectores.

En el marco de esta colaboración, SINBON Electronics aprovechará los sistemas de energía de hidrógeno de Nexcellent Energy para explorar conjuntamente oportunidades de mercado en diversas aplicaciones, como microvehículos eléctricos, drones comerciales, microrredes móviles de hidrógeno y sistemas de alimentación para centros de datos de IA in situ. Juntas, ambas compañías buscan ampliar el mercado potencial para escenarios que requieren mayor autonomía, bajo nivel de ruido y bajas emisiones de carbono, ofreciendo a las industrias una alternativa atractiva a las soluciones convencionales basadas en baterías.

Esta visión ya está tomando forma a través de la amplia red de socios de SINBON. A medida que Swobbee, socio de SINBON en la plataforma energética internacional, expandía su infraestructura de intercambio de baterías en las principales ciudades de Estados Unidos, su consejero delegado, Thomas Duscha, comenzó a percibir un desafío energético urbano completamente diferente.

En barrios concurridos de la ciudad de Nueva York, miles de camiones de comida aún dependen de generadores de gasolina para alimentar sus equipos de cocina, refrigeradores e iluminación, funcionando durante horas y produciendo ruido y emisiones constantes en las calles urbanas densamente pobladas. Esta situación pone de manifiesto la creciente necesidad de soluciones energéticas móviles más limpias y silenciosas que contribuyan a la sostenibilidad urbana.

Por lo tanto, SINBON, junto con Swobbee y Nexcellent, están explorando la implementación de sistemas modulares de energía alimentados por hidrógeno como una alternativa más limpia. Dichos sistemas podrían proporcionar energía estable a negocios móviles como los camiones de comida, reduciendo significativamente tanto las emisiones como el ruido.

SINBON considera que colaboraciones como esta representan un paso importante hacia la expansión de soluciones energéticas sostenibles para ciudades de todo el mundo. Al trabajar con socios que comparten una visión común sobre la descarbonización y la innovación energética, la empresa busca acelerar el despliegue de tecnologías de energía limpia de última generación y fortalecer el ecosistema global de soluciones sostenibles.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2978895/Diesel_vs__Hydrogen_Fuel_Cell_Generation_Comparison.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2533173/SINBON_Electronics_Logo.jpg