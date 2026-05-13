SINBON Electronics podejmuje współpracę z Nexcellent Energy aby zwiększyć zasięg zastosowań energii wodorowej w miastach

TAJPEJ, 13 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- „Od zawsze wierzyliśmy we współpracę z partnerami, którzy dzielą z nami tę samą wizję - powiedział Alex Shiung, zastępca wiceprezesa ds. rozwoju działalności w SINBON. - Razem mamy nadzieję na zbudowanie ekosystemu, który jest przyjazny dla środowiska i korzystny dla planety".

*Note: CO₂ emissions are estimated based on the U.S. EPA GHG Emission Factors Hub for a 10 kW diesel generator. The data is for reference only.

Oprócz konkretnych technologii, SINBON pracuje nad budową szerszego ekosystemu partnerów, którym przyświeca wspólna wizja zrównoważonych innowacji w energetyce. Poprzez połączenie dostawców technologii, integratorów systemu i partnerów operacyjnych, SINBON realizuje cel opracowywania skalowalnych rozwiązań w obszarze czystej energii, które mogą znaleźć zastosowanie w miastach i wielu sektorach gospodarki na całym świecie.

Podczas gdy miasta zmierzają w kierunku zerowych emisji CO2, zaspokojenie zapotrzebowania na bardziej ekologiczne i elastyczne rozwiązania energetyczne staje się coraz bardziej pilne. Obszary miejskie w szczególności stoją przed coraz poważniejszymi wyzwaniami w zakresie ograniczenia emisji przy jednoczesnym utrzymaniu niezawodnych źródeł zasilania do zastosowań mobilnych i off-grid (poza siecią).

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, SINBON, dostawca zrównoważonych rozwiązań, ogłosił nawiązanie współpracy z Nexcellent Energy, tajwańską firmą specjalizującą się w produkcji wodorowych systemów energetycznych. Celem tego partnerstwa jest przyspieszenie opracowania rozwiązań opartych na energii wodorowej, zaprojektowanych z myślą o pojawiających się potrzebach energetycznych na obszarach miejskich.

Poprzez połączenie specjalistycznej wiedzy SINBON w dziedzinie integracji systemu i produkcji z możliwościami technologii wodorowej w posiadaniu Nexcellent Energy, te dwie firmy planują rozszerzenie zakresu zastosowań energii wodorowej na wiele sektorów.

W ramach współpracy, SINBON Electronics wykorzysta systemy energii wodorowej firmy Nexcellent Energy do wspólnego badania możliwości rynkowych płynących z szerokiej gamy zastosowań, w tym w obszarze małych pojazdów elektrycznych, dronów do zastosowań komercyjnych, mobilnych mikro-sieci wodorowych i stacjonarnych systemów zasilania centrów danych AI. Te dwie firmy wyznaczyły sobie za cel powiększenie grupy potencjalnych rynków na potrzeby zastosowań wymagających długich godzin eksploatacji, niskiego poziomu hałasu i niskich emisji CO2, oferując wielu branżom atrakcyjną alternatywę dla konwencjonalnych rozwiązań akumulatorowych.

Wizja ta już zaczyna nabierać kształtu dzięki rozszerzonej sieci partnerów SINBON. Gdy Swobbee, partner SINBON w zakresie międzynarodowych platform energetycznych, rozszerzył swoją infrastrukturę wymiany baterii w największych miastach USA, dyrektor generalny firmy, Thomas Duscha, dostrzegł inne wyzwanie związane z energetyką obszarów miejskich.

W zatłoczonych dzielnicach Nowego Jorku tysiące food trucków nadal polega na benzynowych agregatach do zasilania urządzeń kuchennych, chłodziarek i oświetlenia, przy czym pozostają one włączone przez długie godziny, generując długotrwały hałas i emisje CO2 w gęsto zaludnionych obszarach miasta. Sytuacja ta podkreśla rosnącą potrzebę zapewnienia bardziej ekologicznych i cichszych rozwiązań energetycznych, które mogą lepiej przyczynić się do zrównoważonego rozwoju miast.

Z tego powodu firma SINBON, przy współpracy ze Swobbee i Nexcellent, bada możliwość wprowadzenia na rynek modułowych systemów zasilania opartych na wodorze, jako bardziej ekologicznej alternatywy. Takie systemy mogłyby dostarczyć stabilne źródło zasilania dla mobilnych form działalności, takich jak food trucki, przy jednoczesnym znaczącym ograniczeniu zarówno poziomu emisji CO2 jak i hałasu.

SINBON uważa, że taka współpraca jest ogromnym krokiem naprzód w kierunku powiększenia skali zrównoważonych rozwiązań energetycznych dla miast na całym świecie. Współpracując z partnerami, którzy dzielą wspólną wizję dekarbonizacji i innowacji energetycznych, firma ta stawia sobie za cel przyspieszenie wprowadzania technologii czystej energii nowej generacji i umocnienie globalnego ekosystemu zrównoważonych rozwiązań.

