SINBON fait progresser les chaînes d'approvisionnement durables grâce à ses dernières réalisations en matière d'environnement et de gouvernance

Réduction totale des émissions de portée 1 et 2 de 28,8 %

Réalisation de la première évaluation des risques pour la biodiversité dans le cadre du TNFD

Capacité solaire de 3 MW en autoconsommation atteinte

9,5 % de la consommation totale d'électricité issue de sources renouvelables

Investissement de 38,47 millions USD (1,24 milliard TWD) dans la R&D, soit une augmentation de 22 % par rapport à l'année précédente

TAIPEI, 20 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Alors que l'attention mondiale se porte sur les questions environnementales lors de la COP30, SINBON Electronics Co., Ltd. (TWSE#:3023), un intégrateur de systèmes électroniques de premier plan, souligne l'importance de l'action collective, de la transparence et de la responsabilité au sein du secteur privé. Afin d'aider les clients de tous les secteurs à accomplir ensemble des progrès significatifs, l'entreprise partage ses réalisations en matière d'environnement et de gouvernance dans le cadre de son dernier rapport sur le développement durable.

Accédez au rapport complet sur le développement durable ici :

https://www.sinbon.com/files/2024_SINBON_Sustainability_Report_EN_0923.pdf

« Les chaînes d'approvisionnement posent généralement des difficultés majeures en matière de développement durable et de responsabilité des entreprises, mais SINBON peut apporter son aide, car nous assumons de plus en plus notre rôle de fournisseur de solutions durables », a commenté Joseph Wang, président de SINBON. « Pour permettre à nos clients d'atteindre leurs objectifs ESG, il est essentiel que SINBON, ainsi que les nombreuses industries avec lesquelles nous travaillons, joue un rôle de leader en matière de durabilité et de responsabilité. Ces derniers succès démontrent notre engagement à offrir à nos clients les moyens de s'approvisionner de manière durable ».

Impact sur l'environnement

Comme le souligne le dernier rapport sur le développement durable, SINBON est parvenu à réduire de 28,8 % les émissions de gaz à effet de serre des scopes 1 et 2 en 2024, les niveaux de 2021 servant de référence, ce qui témoigne de son engagement à réduire son impact sur l'environnement. Les énergies renouvelables ont représenté 9,5 % de la consommation totale d'électricité de SINBON, soit 2 682 743 kWh, et l'entreprise y a contribué en investissant dans ses propres panneaux solaires, pour atteindre une capacité solaire de 3 MW en 2024. Dans l'ensemble, l'entreprise a mis en œuvre de nombreuses initiatives d'économie d'énergie, notamment en optimisant les systèmes de climatisation de son usine de Miaoli, afin de réduire la consommation d'électricité de 715 200 kWh au total.

Parmi ces réalisations, SINBON continue également de consacrer des efforts à la résolution des problèmes liés à la biodiversité, en achevant sa première évaluation des risques liés à la biodiversité sur la base du cadre de la Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD).

Gouvernance et innovation

En 2024, SINBON a présenté son plan directeur et ses objectifs en matière de stratégie de durabilité, renforçant ainsi son cadre de gouvernance pour la mise en œuvre de l'ESG à long terme. Cette année-là, l'entreprise a également investi 38,47 millions USD (1,24 milliard TWD) dans la recherche et le développement, soit une augmentation de 22 % par rapport à l'année précédente, afin de stimuler l'innovation en matière de solutions durables pour les clients du monde entier.

Responsabilité de la chaîne d'approvisionnement

Pour appliquer ses principes ESG à sa propre chaîne d'approvisionnement, SINBON a obtenu un taux de signature de 100 % de son code de conduite des fournisseurs parmi les nouveaux fournisseurs et une note moyenne de 4,82 sur 5 pour la satisfaction des fournisseurs. L'entreprise travaille régulièrement avec ces derniers pour promouvoir la durabilité et la transparence, notamment dans le cadre de deux séminaires en ligne en 2024.

Afin d'empêcher l'utilisation de minerais originaires de zones de conflit, l'entreprise a également établi ses « Directives de gestion des minerais de conflit du groupe » et publié la « Politique d'approvisionnement en minerais de conflit SINBON ». Depuis décembre 2024, les nouveaux fournisseurs sont tenus de signer une lettre d'engagement sur les minerais de conflit.

À propos de SINBON Electronics

Fondée en 1989, SINBON fournit aux industries les moyens de se développer grâce à la connectivité intelligente et à l'innovation durable, permettant une mobilité plus propre, une automatisation éthique et une énergie renouvelable, tout en faisant progresser la technologie dans un but précis et en protégeant la planète.

Notre engagement en faveur de l'ESG est le moteur de cette mission. Nous renforçons continuellement la gestion du carbone et poursuivons l'innovation durable, en travaillant main dans la main avec nos partenaires pour déclencher des cycles positifs, générer une valeur diversifiée et fournir des solutions vertes fiables ayant un impact durable.

Présente en Asie, en Europe et en Amérique, notre équipe mondiale partage une mission commune : faire en sorte que l'innovation soit indissociable de la durabilité, et que le progrès soit indissociable de la responsabilité éthique.

