SINGER® comemora 170 anos de inovações globais

LA VERGNE, Tennessee, 9 de março de 2021 /PRNewswire/ -- Em 1851, antes mesmo do jeans ou do refrigerante de cola, o mundo acordou ao clic-clac de uma invenção capaz de costurar fielmente a maioria dos tecidos, e nasceu a marca SINGER®. Dezessete décadas depois, a líder do setor de costura permanece tão valorizada hoje quanto honra seu legado de 170 anos, lançando seis novos produtos no início de 2021 e, agora, uma adorável versão vintage para os fãs de costura em todos os lugares.

As máquinas de costura domésticas e industriais da SINGER® tiveram um papel de apoio durante toda a história mundial — desde suturar itens de primeira necessidade no século XIX até paraquedas e curativos em conflitos mundiais, inúmeras aplicações comerciais e, atualmente, no imenso esforço de produção de EPIs para a pandemia global de 2020-21. A empresa por trás da marca icônica também doou milhares de máquinas no ano passado para permitir que o mundo fizesse mais máscaras, ao mesmo tempo que incentivou a costura caseira para geração de renda e como hobby.

Exatamente como o mundo recorreu a suas máquinas de costura durante a pandemia da gripe espanhola, as máquinas de costura SINGER® estão costurando várias máscaras para proporcionar tranquilidade durante a COVID-19. Reconhecer essas iniciativas globais e outras conquistas é profundamente significativo para a administração, para os funcionários e para os fornecedores. Essa paixão inspirou o lançamento de uma Edição Limitada Vintage classe 15 em ferro fundido comemorativa do 170º aniversário, disponível nas versões preta e vermelha.

A SVP Worldwide, empresa por trás da marca SINGER®, tornou-se sinônimo de sua capacidade de modernizar consistentemente a costura e ficar um passo à frente das necessidades comerciais e do consumidor, liderando o setor de costura com muitas ideias pioneiras — desde a patente da máquina de costura em 1851 até a primeira máquina de braço livre, máquinas elétricas, máquinas programáveis e agora, desbravando o futuro, com inteligência artificial.

A marca depende de costurar o caminho para o futuro do setor como um todo também, não apenas para sua própria glória. Dean Brindle, diretor de marketing da SVP Worldwide, diz que a marca SINGER® continuará inovando dentro do cenário da costura e do artesanato enquanto celebra sua longevidade.

SOBRE A SINGER®

Há 170 anos, a marca SINGER® é sinônimo de costura. Da patente de Isaac Singer da primeira máquina de costura de consumo em 1851 ao primeiro ecossistema de costura baseado em nuvem do mundo em 2015, o espírito de design prático e inovação criativa que caracterizou a marca desde o seu início continua até hoje.

