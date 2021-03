SINGER® feiert 170 Jahre weltweite Innovationen

LA VERGNE, Tennessee, 9. März 2021 /PRNewswire/ -- Im Jahr 1851, noch vor Blue Jeans oder sogar Cola, erwachte die Welt durch das Klick-Klack einer Erfindung, die in der Lage war, fast jeden Stoff zuverlässig zu vernähen, und die Marke SINGER® war geboren. Siebzehn Jahrzehnte später ist der Marktführer der Nähindustrie immer noch genauso wertvoll, wie er sein 170-jähriges Erbe ehrt, und bringt Anfang 2021 sechs neue Produkte und jetzt auch eine liebenswerte Vintage-Version für Nähfans überall heraus.

SINGER® Haushalts- und Industrienähmaschinen haben im Laufe der Weltgeschichte eine unterstützende Rolle gespielt - vom Nähen von lebensnotwendigen Dingen an der Grenze im 19. Jahrhundert bis hin zu Fallschirmen und Verbänden in Weltkonflikten, zahllosen kommerziellen Anwendungen und aktuell in der Mammutproduktion von PSA für die globale Pandemie 2020-21. Das Unternehmen hinter der kultigen Marke spendete außerdem im letzten Jahr Tausende von Maschinen, um der Welt die Herstellung von mehr Masken zu ermöglichen und gleichzeitig das Einkommen aus dem Nähen zu Hause und das Hobby zu fördern.

So wie sich die Welt während der „Spanische Grippe"-Pandemie an ihre Nähmaschinen wandte, nähen SINGER®-Nähmaschinen unzählige Masken, um während COVID-19 für Seelenfrieden zu sorgen. Die Anerkennung dieser globalen Initiativen und anderer Errungenschaften ist für das Management, die Mitarbeiter und auch die Lieferanten von großer Bedeutung. Diese Leidenschaft hat die Einführung einer Limited Edition 170th Anniversary Vintage 15-Klasse Gusseisen-Maschine in schwarzer und roter Ausführung inspiriert.

SVP Worldwide, das Unternehmen hinter der Marke SINGER®, ist zum Synonym für seine Fähigkeit geworden, das Nähen konsequent zu modernisieren und den Bedürfnissen von Verbrauchern und Unternehmen immer einen Schritt voraus zu sein. Es hat die Nähindustrie mit vielen Premieren angeführt - vom Patent der Nähmaschine im Jahr 1851 über die erste Freiarmmaschine, elektrische Maschinen, programmierbare Maschinen und jetzt in die Zukunft mit künstlicher Intelligenz.

Die Marke ist darauf angewiesen, ihren Weg in die Zukunft auch für die Branche als Ganzes zu nähen, nicht nur für den eigenen Ruhm. Dean Brindle, Chief Marketing Officer von SVP Worldwide, sagt, dass die Marke SINGER® weiterhin Innovationen in der Näh- und Bastellandschaft hervorbringen und gleichzeitig ihre Langlebigkeit feiern wird.

INFORMATIONEN ZU SINGER® Seit 170 Jahren steht die Marke SINGER® fürs Nähen. Von Isaac Singers Patent auf die erste Verbrauchernähmaschine im Jahr 1851 bis zum weltweit ersten Cloud-basierten Näh-Ökosystem im Jahr 2015 - der Geist von praktischem Design und kreativer Innovation, der die Marke von Anfang an geprägt hat, setzt sich bis heute fort.

