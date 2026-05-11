Sino Biological dévoile le programme de partenariat VIP EliteScience à l'intention des chercheurs européens

ESCHBORN, Allemagne, 11 mai 2026 /PRNewswire/ -- Sino Biological Europe GmbH, la filiale régionale de Sino Biological, le fournisseur mondial de réactifs et de services pour les sciences de la vie, a récemment lancé son programme de partenariat VIP EliteScience, un service premium exclusif destiné à soutenir les universités, les instituts de recherche, les sociétés de biotechnologie et les organisations pharmaceutiques de premier plan à travers l'Europe.

Le programme EliteScience offre une série d'avantages exclusifs sans frais d'adhésion annuels, dans le but d'éliminer les goulets d'étranglement de la recherche et d'accélérer la découverte scientifique pour les chercheurs européens. Le programme possède trois avantages majeurs : une production et une expédition prioritaires garanties pour raccourcir les délais, des services d'organisation de recherche sous contrat sans risque avec une politique stricte d'absence de frais si des résultats ne sont pas obtenus et un accès prioritaire à des échantillons de réactifs gratuits parmi plus de 77 000 produits en stock.

Les membres bénéficient d'un soutien auxiliaire complet, notamment d'une assistance technique personnalisée, d'une réponse de spécialistes locaux en temps réel 24 heures sur 24, d'une protection des prix et de remises sur les commandes groupées. Le programme propose également un éventail complet d'initiatives universitaires et de ressources de recherche de bout en bout, permettant aux chercheurs d'améliorer l'efficacité globale de leur recherche et d'amplifier l'influence de leurs publications.

En tant qu'initiative locale pour la communauté européenne de la recherche, EliteScience est complètement adapté aux exigences de la recherche régionale et aux normes d'approvisionnement, en associant des outils de haute qualité pour les sciences de la vie aux besoins de la recherche locale. « EliteScience illustre notre engagement à fournir aux chercheurs européens des ressources de premier ordre et un soutien réactif », a déclaré le Dr Bin Hu, directeur de Sino Biological Europe GmbH. « Ce lancement renforce notre volonté de favoriser les partenariats à long terme. En combinant accès prioritaire, certitude des coûts et service personnalisé, nous aidons nos partenaires à transformer plus rapidement leurs idées en impact. »

À propos de Sino Biological

Fondée en 2007, Sino Biological est une société de biotechnologie internationale spécialisée dans les protéines recombinantes de haute qualité, les anticorps et les services de recherche sous contrat. Au service des chercheurs dans plus de 90 pays, Sino Biological soutient la recherche fondamentale, la découverte de médicaments, le développement de vaccins et les diagnostics grâce à son portefeuille complet de produits, ses systèmes de qualité exclusifs et ses plateformes de recherche innovantes.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent document sont des « déclarations prospectives » au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act (loi sur la réforme des litiges relatifs aux valeurs mobilières privées). Ces déclarations sont basées sur les attentes actuelles de la direction de Sino Biological et sont sujettes à des incertitudes et à des changements de circonstances. Les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux inclus dans ces déclarations en raison d'une variété de facteurs sur lesquels Sino Biological n'a aucun contrôle. Sino Biological n'a aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prévisionnelles et n'a pas l'intention de le faire.

Pour les demandes de renseignements ou les possibilités de partenariat, veuillez contacter :

Sino Biological, Inc.

[email protected]

www.sinobiological.com