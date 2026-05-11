Sino Biological stellt das EliteScience VIP-Partnerschaftsprogramm für europäische Forscher vor

ESCHBORN, Deutschland, 11. Mai, 2026 /PRNewswire/ -- Sino Biological Europe GmbH, die regionale Tochtergesellschaft des globalen Anbieters von Reagenzien und Dienstleistungen für die Biowissenschaften Sino Biological, hat vor kurzem ihr EliteScience VIP-Partnerschaftsprogramm gestartet, einen exklusiven Premium-Service, der auf die Unterstützung führender Universitäten, Forschungsinstitute, Biotech-Unternehmen und pharmazeutischer Organisationen in Europa zugeschnitten ist.

Das EliteScience-Programm bietet eine Reihe von exklusiven Vorteilen ohne jährlichen Mitgliedsbeitrag, die darauf abzielen, Forschungsengpässe zu beseitigen und wissenschaftliche Entdeckungen für europäische Forscher zu beschleunigen. Im Mittelpunkt stehen drei herausragende Vorteile: garantierte Prioritätsproduktion und -lieferung zur Verkürzung der Vorlaufzeiten, risikofreie CRO-Dienstleistungen mit einer strikten Politik „keine Ergebnisse, keine Gebühren" und vorrangiger Zugang zu kostenlosen Reagenzienproben aus über 77.000 vorrätigen Produkten.

Die Mitglieder erhalten umfassende zusätzliche Unterstützung, einschließlich eines persönlichen technischen Supports, einer 24-Stunden-Echtzeit-Reaktion von Spezialisten vor Ort, Preisschutz und Rabatte bei Großbestellungen. Das Programm umfasst auch eine ganze Reihe akademischer Initiativen und umfassender Forschungsressourcen, die es den Forschern ermöglichen, die Gesamteffizienz ihrer Forschung zu steigern und ihren Einfluss auf Veröffentlichungen zu erhöhen.

Als lokal betriebene Initiative für die europäische Forschungsgemeinschaft passt sich EliteScience vollständig an die regionalen Forschungsanforderungen und Beschaffungsnormen an und verbindet hochwertige biowissenschaftliche Instrumente nahtlos mit dem lokalen Forschungsbedarf. „EliteScience spiegelt unser Engagement wider, europäische Forscher mit erstklassigen Ressourcen und reaktionsschneller Unterstützung zu versorgen", sagte Dr. Bin Hu, Leiter der Sino Biological Europe GmbH. „Dieser Start unterstreicht unser Engagement für die Förderung langfristiger Partnerschaften. Durch die Kombination von vorrangigem Zugang, Kostensicherheit und persönlichem Service helfen wir unseren Partnern, Ideen schneller in die Tat umzusetzen."

Informationen zu Sino Biological

Sino Biological wurde im Jahr 2007 gegründet und ist ein weltweit tätiges Biotechnologieunternehmen, das sich auf hochwertige rekombinante Proteine, Antikörper und CRO-Dienstleistungen spezialisiert hat. Sino Biological bedient Forscher in über 90 Ländern und unterstützt Grundlagenforschung, Arzneimittelforschung, Impfstoffentwicklung und Diagnostik durch sein umfassendes Produktportfolio, proprietäre Qualitätssysteme und innovative Forschungsplattformen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in diesem Dokument sind „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act. Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements von Sino Biological und unterliegen Unsicherheiten und Änderungen der Umstände. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren, auf die Sino Biological keinen Einfluss hat, erheblich von den in diesen Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Sino Biological übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen und beabsichtigt dies auch nicht.

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