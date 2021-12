Sino Biological ha lanzado recientemente un panel de reactivos de investigación para la variante Ómicron

"Sino Biological produjo los reactivos clave de la proteína spike en un plazo récord de 11 días en enero de 2020 y apoyó a miles de científicos e investigadores en más de 70 países de todo el mundo para su investigación sobre la COVID-19, que dio lugar a cerca de 1000 publicaciones hasta la fecha", declaró el Dr. Jie Zhang, consejero delegado de Sino Biological. "Con la tecnología de plataforma de vanguardia y la experiencia acumulada durante una década, en una carrera contra el tiempo y la pandemia, estamos muy satisfechos de poder producir la proteína Omicron RBD en un nuevo récord de 6 días, el anticuerpo de unión a spike en 8 días, las proteínas spike-S1, S-ECD trimer y el pseudovirus en 10 días. Seguiremos vigilando las nuevas mutaciones y nos aseguraremos de poner a disposición de los científicos las herramientas de investigación lo más rápidamente posible."

Sino Biological produce una lista completa de reactivos de investigación para apoyar la lucha mundial contra la pandemia de COVID-19 con más de 400 productos de reactivos de proteínas y anticuerpos . Los productos de proteínas y anticuerpos de Sino Biological también se han utilizado para fabricar pruebas de diagnóstico de COVID.

Acerca de Sino Biological

Sino Biological es un proveedor internacional de reactivos biológicos y de servicios. La empresa está especializada en la producción de antígenos recombinantes y el desarrollo de anticuerpos. La creciente cartera de productos de la empresa incluye más de 6.000 proteínas recombinantes, 13.000 anticuerpos, kits de ensayo ELISA, clones de expresión, medios de cultivo celular y otras herramientas de biología molecular. La empresa también ofrece una variedad de servicios personalizados, centrados principalmente en la producción recombinante de antígenos y anticuerpos. Sino Biological se dedica a la investigación en virología y enfermedades infecciosas. Su recién lanzada colección ProVirTM es el mayor banco de antígenos virales del mundo, con más de 1000 productos virales de 350 cepas de virus.

