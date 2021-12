Sino Biological lançou recentemente um painel de reagentes de pesquisa para a variante do Ômicron da SARS-CoV-2

PEQUIM, China, 7 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Sino Biological, Inc. (http://www.sinobiological.com; SHE: 301047) anunciou hoje que lançou um painel de reagentes de pesquisa para a recém-identificada variante Ômicron (B.1.1.529) do vírus SARS-COV-2, que rapidamente levantou preocupações em todo o mundo devido ao alto número de mutações que ela carrega, especialmente as mais de 30 mutações na proteína Spike.