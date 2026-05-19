Sino Biological lance le kit de synthèse de protéines sans cellule XPressMAX™, accélérant la découverte de médicaments à base d'anticorps à haut débit alimentée par l'IA.

Synthèse ultra-rapide des protéines/anticorps en 3 heures, accélérant le criblage à haut débit par l'IA

HOUSTON, 20 mai 2026 /PRNewswire/ -- Sino Biological, Inc. (Bourse de Shenzhen : 301047.SZ), leader mondial de la technologie recombinante, est fière d'annoncer le lancement de son kit innovant de synthèse de protéines sans cellule XPressMAX™ (Cat : CFKIT02), une solution de pointe conçue pour renforcer les pipelines de criblage à haut débit pilotés par l'intelligence artificielle (IA) pour la découverte de médicaments à base d'anticorps.

Kit de synthèse de protéines sans cellule XPressMAX™

XPressMAX™ Cell-Free Protein Synthesis Kit

Ce nouveau kit s'appuie sur une technologie avancée de synthèse de protéines sans cellule pour permettre une production in vitro rapide et efficace de protéines cibles et d'anticorps, éliminant ainsi les contraintes liés aux systèmes d'expression cellulaires traditionnels. En s'intégrant de manière transparente aux plateformes de criblage alimentées par l'IA, le kit permet aux chercheurs d'identifier et d'optimiser plus rapidement les anticorps candidats, réduisant tant les délais que les coûts de développement.

Basé sur un lysat d'E. coli et complété par des composants essentiels de transcription et de traduction, XPressMAX™ permet la synthèse directe de protéines à partir de modèles plasmidiques ou PCR. Conçu pour la découverte de médicaments à base d'anticorps, XPressMAX™ permet l'expression et la validation rapide de VHH, scFv, Fab et Miniprotein. En s'appuyant sur XPressMAX™, Sino Biological a mis en place une plateforme sans cellule à haut débit qui valide plus de 2 000 molécules scFv/VHH en 3 à 4 semaines, ce qui correspond à l'itération rapide de l'IA.

Points forts de XPressMAX™

Synthèse ultra-rapide : la synthèse a été réalisée en 3 heures seulement.

la synthèse a été réalisée en 3 heures seulement. Taux de réussite élevé : > 99 %.

> 99 %. Favorise les ponts disulfures complexes : repliement natif et bioactivité sans exhausteurs supplémentaires.

« Le XPressMAX™ constitue une avancée significative en matière d'outils de recherche et de réactifs pour la découverte thérapeutique nouvelle génération », a déclaré le Dr Rob Burgess, Chief Business Officer chez Sino Biological US, Inc. « En associant une expression protéique rapide et fiable à un criblage intelligent, nous aidons nos partenaires à réduire considérablement les délais de découverte des anticorps sans compromettre la qualité. »

« L'IA révolutionne le criblage des anticorps, mais elle exige des systèmes d'expression capables de rivaliser avec sa vitesse et son débit », a déclaré le Dr Jie Zhang, Directeur général de Sino Biological. « XPressMAX™ permet d'exprimer rapidement et avec un grand succès des protéines difficiles en seulement 3 heures. »

Les chercheurs peuvent consulter le site www.sinobiological.com pour en savoir plus sur XPressMAX™ ou cliquer ici pour demander un échantillon gratuit.

À propos de Sino Biological

Sino Biological est un fournisseur international de réactifs et un prestataire de services CRO spécialisé dans la production de protéines recombinantes et le développement d'anticorps. Avec le Center for Bioprocessing (C4B) basé à Houston aux États-Unis et SignalChem Biotech (qui fait partie de Sino Biological) au Canada, Sino Biological propose des solutions sur mesure et localisées pour répondre aux divers besoins de la recherche dans le monde entier. Au service des chercheurs de plus de 90 pays, l'entreprise applique un système rigoureux de gestion de la qualité à tous ses produits.

Sino Biological, Inc.

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www.sinobiological.com

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