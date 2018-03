Sinobo Wanliu House examine les normes de service de gestion immobilière pour les Chinois qui vivent dans des résidences luxueuses

À Pékin, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen et dans d'autres villes chinoises très importantes, on trouve partout des biens immobiliers luxueux qui coûtent plus de 10 millions de RMB, et dont la plupart ont été achetés par des personnes qui vont y habiter. Ces biens résidentiels très haut de gamme, qui sont vendus à des dizaines de millions de yuans, sont situés dans des endroits uniques et ont un style magnifique. Toutefois, les personnes fortunées qui y vivent veulent jouir d'une meilleure qualité de vie.

Poussée par cette demande, Sinobo Wanliu House a commencé à travailler d'arrache-pied à l'innovation et l'amélioration de ses services. Ils ont publié une série de normes de service de gestion immobilière chez Wanliu House à la fin du mois de mars, qui offrait des services détaillés et intimistes.

Le document technique, qui fait plus de 1 200 pages, contient plus de 500 éléments de service, près de 300 000 mots portant sur des normes détaillées et des centaines de formulaires. Tous les services peuvent y être accolés à des normes connexes. Ces services s'étendent à tous les aspects de la vie des gens, comme la sécurité. La sécurité et la gestion des risques ont toujours été la préoccupation principale des professionnels de haut niveau. Chez Sinobo Wanliu House, chaque employé doit faire l'objet d'une vérification détaillée de ses antécédents avant d'être embauché, et il doit également signer un accord de confidentialité pour protéger les informations personnelles des propriétaires immobiliers.

La stérilisation des zones publiques, comme le hall d'entrée, selon les normes d'un hôpital est un autre exemple qui illustre cette recherche de sécurité.

Le service de gestion immobilière est défini comme une « norme de gestion immobilière extensible ». Le terme « extensible » signifie qu'il n'y a pas de plafond au sens figuré et qu'une attention particulière est portée à la découverte des besoins potentiels des propriétaires.

En Chine, avant Sinobo Wanliu House, certains promoteurs avaient tenté de normaliser les services de gestion de l'immobilier haut de gamme. Cependant, la plupart d'entre eux n'étaient pas à même de réaliser leurs plans pour des raisons de coûts. Certaines agences étrangères de services de gestion immobilière telles que Savills et Golden Key ont pris les rênes du secteur en utilisant des services standards de gestion immobilière haut de gamme, mais il est clair que la Chine a besoin de services dont le contenu est adapté aux caractéristiques du pays. La norme de service de gestion immobilière générale créée par Sinobo Wanliu House revêt donc une grande importance pour le développement des services de gestion de l'immobilier haut de gamme en Chine.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/659216/Wanliu_House_Profile.jpg

SOURCE Wanliu House