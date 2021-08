SINOMED annonce la première implantation commerciale et le lancement européen du stent à élution de médicaments HT Supreme

Le professeur Sharif a déclaré : « Nous sommes ravis d'implanter le stent HT Supreme de SINOMED à l'hôpital universitaire de Galway en partenariat avec l'université nationale d'Irlande à Galway. Les premières indications montrent que la mise en place du dispositif est facile et que la nouvelle technologie de coating sur ce stent permet une endothélialisation plus rapide, ce qui réduira potentiellement le besoin d'un traitement antiplaquettaire agressif. Il est important de réduire le besoin de multiples traitements antiplaquettaires, surtout en raison du vieillissement de la population et des multiples comorbidités des patients qui nécessitent la pose d'un stent coronaire. »

Le stent à élution de médicaments HT Supreme, conçu pour favoriser la cicatrisation, a été approuvé pour le traitement des patients présentant un rétrécissement ou une obstruction des artères coronaires. Ce nouveau dispositif offre aux cliniciens une option supplémentaire avec un dispositif conçu pour accélérer le processus de cicatrisation des patients et rétablir la fonction de protection naturelle de leurs vaisseaux à la suite d'une pose de stent.

« Le HT Supreme représente une technologie de stent à élution de médicaments différente de nos concurrents. Il s'agit en effet d'une solution spécifiquement conçue pour favoriser la cicatrisation rapide après implantation », a déclaré Alain Aimonetti, directeur commercial ,marketing et des affaires cliniques. « Ce lancement est une étape importante pour SINOMED Europe alors que nous entamons la phase commerciale de nos opérations. De plus, nous poursuivrons notre engagement clinique en investissant davantage dans le programme clinique déjà robuste de notre produit HT Supreme. »

« Nous sommes honorés d'être la première entreprise chinoise qui s'associe avec le centre de recherche CORRIB Research Centre for Advanced Imaging and Core Laboratory pour l'étude PIONEER IV », a déclaré le Dr Jianhua Sun, PhD, PDG de SINOMED. « Sur la base de l'expérience clinique antérieure, il a été documenté que le HT Supreme était sûr et efficace. Cette nouvelle étude permet de réduire la durée de la bithérapie antiplaquettaire pour tous les patients, ce qui diminuera le risque de saignement. L'étude permet également d'évaluer une nouvelle méthode basée sur la physiologie pour améliorer davantage la qualité du traitement des patients. »

Le professeur Sharif est l'un des quatre principaux investigateurs européens de l'essai PIONEER IV, un essai prospectif et randomisé qui se déroulera dans 30 hôpitaux à travers l'Europe, avec un recrutement de 2 540 patients. Cet essai concerne des patients souffrant de tout type de maladie coronarienne, aiguë, ou chronique. Les patients éligibles seront soumis à un processus non invasif de sélection physiologique des vaisseaux afin de déterminer le vaisseau qui doit faire l'objet d'une pose de stent. Tous les patients inclus dans l'essai utiliseront le stent à élution de médicaments HT Supreme et devront suivre une bithérapie antiplaquettaire pendant un mois après la pose du stent.

L'étude PIONEER IV est un essai dirigé et parrainé par la NUI Galway. Il est coordonné de manière centralisée par le centre de recherche CORRIB de l'université pour l'imagerie avancée et le laboratoire central, dirigé par le professeur Patrick W. Serruys, professeur chevronné de médecine interventionnelle et d'innovation, et par le professeur William Wijns, professeur de cardiologie interventionnelle de la Science Foundation Ireland.

De plus amples informations sur l'étude PIONEER IV sont disponibles sur le site www.clinicaltrials.gov, identifiant : NCT04923191.

À propos du stent à élution de médicaments HT Supreme

Le HT Supreme constitue une nouvelle catégorie de stents favorisant une cicatrisation précoce et rapide. Grâce à des conceptions brevetées et à des procédés exclusifs, le HT Supreme a été conçu pour accélérer le processus de cicatrisation des patients et rétablir la fonction de protection naturelle de leurs vaisseaux.

À propos de SINOMED

SINOMED est une entreprise mondiale de dispositifs médicaux engagée dans la recherche, le développement, la production et la distribution commerciale de dispositifs d'intervention vasculaire. Nous nous concentrons sur le développement de technologies de pointe pour répondre aux besoins cliniques non satisfaits dans le traitement interventionnel des maladies coronariennes, neurovasculaires et des cardiopathies structurelles. Notre mission est d'exposer davantage de patients aux avantages de nos innovations médicales, afin d'augmenter leur longévité et qualité de vie. Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur le site : www.sinomed.com.

À propos de l'Université nationale d'Irlande à Galway (NUI Galway)

Fondée en 1845, NUI Galway est une université bilingue composée de quatre facultés, 19 écoles, cinq instituts de recherche, 19 070 étudiants, 3 308 étudiants internationaux, 2 200 employés, des collaborations de recherche avec 3 267 institutions internationales dans 114 pays et 110 000 anciens élèves. En outre, 98 % des diplômés ont un emploi ou poursuivent leurs études dans les six mois.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : www.nuigalway.ie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1595061/SINOMED_Image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1333950/SINOMED_Logo.jpg

Contact :

SINOMED B.V

Cindy Zheng

Wilhelminakade 173

3072AP Rotterdam

Pays-Bas

Téléphone : +31-10-307-6295

E-mail : [email protected]

SOURCE SINOMED