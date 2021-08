SINOMED gibt die erste kommerzielle Implantation und die Markteinführung des HT Supreme Drug Eluting Stents in Europa bekannt

TIANJIN, China, 17. August 2021 /PRNewswire/ -- SINOMED, ein führendes internationales Medizintechnikunternehmen, gab die erste kommerzielle Implantation des HT Supreme® Drug-Eluting Stent (DES) im Universitätskrankenhaus Galway in Zusammenarbeit mit der National University of Ireland Galway (NUI Galway) bekannt, was den Beginn der europäischen Markteinführung markiert. Der Eingriff wurde von Professor Faisal Sharif, Professor für translationale kardiovaskuläre Medizin und Innovation an der NUI Galway und beratender interventioneller Kardiologe am Galway University Hospitals, erfolgreich durchgeführt.