Sinopec adquire um trilhão de metros cúbicos de recursos de gás de xisto no sudoeste de Sichuan, na China

A partir de agora, a Sinopec estabeleceu o cinturão de recursos de gás de xisto de "Xinchang South – Dongxi – Dingshan – Lintanchang" (o "Cinturão") na bacia do sudeste de Sichuan, com volume geral de recursos de gás de xisto atingindo 1,19305 trilhão de metros cúbicos, a segunda reserva de gás de xisto em nível de trilhão da Sinopec, após seu campo de gás de xisto de Fuling , que contribuirá para garantir a segurança energértica da China.

O poço Xinye Well-1 tem uma profundidade de 5.756 metros, e o cinturão da estrutura tem uma grande área favorável e recursos de gás de xisto, tornando-o uma área fundamental para a exploração estratégica e produção de gás de xisto da Sinopec. A profundidade média dos poços do Cinturão é de mais de 3.500 metros, e a camada de gás de xisto de perfuração mais profunda do Dingye Well-8 tem uma profundidade de 4.614 metros.

Os desafios do desenvolvimento de reservatórios profundos incluem estresse complexo do solo e grande profundidade de enterramento. A Sinopec atribui grande importância à exploração de gás de xisto profundo e teorias e tecnologias inovadoras como fraturamento para poços de gás de xisto profundo, bem como a produção nacional de equipamentos, ferramentas e materiais de fraturamento. A Sinopec obteve taxa de de perfuração de 100% de xisto de alta qualidade.

Em 2017, a Sinopec formou uma equipe de P&D de gás de xisto profundo para realizar pesquisas-piloto em Dongxi. Após anos de pesquisa e práticas abrangentes, a Sinopec elaborou o entendimento teórico da geologia do gás de xisto profundo e lançou de forma bem-sucedida o desenvolvimento e a manutenção de mecanismos de furos de xisto profundo em fácies sedimentares de águas profundas.

Além disso, a Sinopec também propôs tecnologias de previsão de pontos ideais na camada de gás de xisto profundo, conseguindo a exploração de alta precisão, e desenvolveu tecnologias de engenharia de fraturamento de gás de xisto profundo que resolvem efetivamente problemas de profundidade de enterramento e plasticidade, bem como estresse de alto nível in-situ, para conseguir tecnologias de fraturamento de rede tridimensional que podem garantir o corte preciso, a pressurização e a proliferação, bem como a expansão e enchimento equilibrados.

No futuro, a Sinopec fortalecerá a avaliação precisa do campo de gás de Xinchang e elevará a avaliação em geral e a implementação dos recursos de gás de xisto do Cinturão no sudeste de Sichuan, prosperando para obter avanços contínuos na exploração.

FONTE SINOPEC

