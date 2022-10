BEIJING,, 25 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Sinopec Southwest Oil & Gas Company da China Petroleum ("Sinopec Southwest") e a Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") descobriram novas reservas de gás de xisto no campo de exploração Jinshi 103HF na bacia de Sichuan. Com uma produção diária de gás natural que atinge 258.600 metros cúbicos e uma capacidade de recursos avaliada de 387,8 bilhões de metros cúbicos, trata-se de um grande avanço para a exploração de gás de xisto da China e a primeira descoberta na formação Cambrian Qiongzhusi. A descoberta expandiu significativamente as reservas de gás de xisto e promoverá ainda mais a exploração e produção de gás de xisto na bacia de Sichuan.

Sinopec anuncia grande descoberta de gás de xisto na bacia de Sichuan: primeiro avanço na formação Cambrian Qiongzhusi. (PRNewsfoto/SINOPEC)

A bacia de Sichuan é composta por duas formações principais: Longmaxi e Qiongzhusi. A formação Longmaxi passou por exploração e produção significativas, incluindo o primeiro campo profundo de gás de xisto da China, o Weirong, enquanto a formação Qiongzhusi oferece o maior potencial de exploração futura. Esta descoberta oferecerá um forte impulso para expandir a exploração e o desenvolvimento de gás de xisto a partir da formação para alcançar novas formações e tipos de campo, contribuindo para a construção de uma reserva nacional de gás natural (gás de xisto) com 100 bilhões de metros cúbicos de capacidade na região de Sichuan e Chongqing.

A Sinopec Southwest mudou do método tradicional de buscar gás de xisto em xisto preto rico em matéria orgânica, estabelecendo novos padrões de avaliação para os depósitos de xisto Cambrian, o que levou à descoberta da camada de exploração de gás de xisto siltoso. Diante dos desafios da fina camada de xisto, da grande diferença de estresse longitudinal e da dificuldade na transformação em escala, a empresa implementou um novo processo de fraturamento e sistema de fluido de fraturamento para alcançar a transformação de fraturamento em vários estágios.

Na última década, a Sinopec Southwest avançou na exploração e desenvolvimento de petróleo e gás, com grandes conquistas, incluindo a conclusão do primeiro campo ultra-profundo de gás de recifes com alto de enxofre do mundo, o campo de gás de Yuanba e a identificação do primeiro campo profundo de gás de xisto da China, o campo de gás de xisto de Weirong. A empresa implementou novas reservas na escala de mais de 100 bilhões de metros cúbicos, incluindo as formações Hexingchang Xujiahe, Yongchuan Longmaxi e Jingyan Qiongzhusi. Sua produção anual de gás natural aumentou de 2,82 bilhões de metros cúbicos em 2012 para 8,001 bilhões de metros cúbicos em 2021, com uma produção acumulada de 52,95 bilhões de metros cúbicos, o que torna a subsidiária a maior produtora de gás natural do grupo Sinopec.

