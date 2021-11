Sinopec assina contrato de longo prazo com Venture Global LNG

Ma Yongsheng, presidente da Sinopec, observou que a Sinopec sempre insistiu em uma estratégia de desenvolvimento de baixo carbono, ecológica, segura e responsável.

"A Sinopec tem promovido rigorosamente o desenvolvimento de alta qualidade do negócio de gás natural e aprimorado os recursos de garantia de fornecimento de energia limpa para garantir continuamente uma vida melhor. O contrato de GNL com a Venture Global LNG reflete o alto consenso das duas empresas em apoiar a transformação energética global e realizar os objetivos de "carbono duplo" de atingir o pico do carbono e alcançar a neutralidade de carbono", afirmou Ma.

Mike Sabel, CEO da Venture Global LNG, expressou o tamanho da honra em estabelecer uma relação de cooperação de longo prazo com a Sinopec e como a cooperação irá acelerar as reduções de emissões de carbono de ambas as partes e oferecer energia limpa de baixo custo, confiável e segura para a China. Desde a fundação da empresa, a Venture Global LNG está comprometida em promover a conversão global de combustíveis do carvão para o gás natural e tem o prazer de fornecer GNL dos EUA à Sinopec em suporte à transformação energética da China.

A Venture Global LNG é um importante fornecedor de GNL na região do Golfo do México nos EUA e está comprometida em utilizar os ricos recursos de gás natural da América do Norte para fornecer ao mundo recursos de GNL limpos e econômicos.

FONTE SINOPEC

