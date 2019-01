Sinopec Capital prédit la fin de « l'ère de la combustion » et un avenir plus vert dominé par les véhicules électriques

BEIJING, 21 janvier 2019 /PRNewswire/ -- China Petrochemical Corp. (Sinopec Group) a annoncé aujourd'hui que Huang Wenshang, président du bras d'investissement de Sinopec, a prononcé un discours d'ouverture le 13 janvier au China EV100 Forum 2019.

Aider les technologies émergentes à aller « au-delà de l'ère de la combustion »

Durant le discours d'ouverture, intitulé « Le futur est ici », Huang a abordé certaines des questions urgentes auxquelles le secteur de l'énergie est confronté et a appelé à une « révolution dans la production et la consommation d'énergie » pour arrêter les effets du réchauffement planétaire et leurs menaces pour la vie. M. Huang a exhorté la race humaine à « aller au-delà de 'l'ère de la combustion', abandonner les combustibles fossiles, adopter l'électrification et œuvrer pour un avenir plus vert où les véhicules électriques domineront les rues des villes. »

Pour lutter contre le changement climatique, l'Accord de Paris vise à maintenir l'augmentation de la température moyenne mondiale au-dessous de 2 degrés centigrades au-dessus des niveaux préindustriels et à limiter cette augmentation à 1,5 degré centigrade. Pour atteindre une telle cible, a affirmé M. Wang, les gens doivent faire la transition à une nouvelle forme de consommation d'énergie propre, verte, sure, efficace et durable.

La mort du moteur à combustion et un nouvel avenir énergétique sont à l'horizon

« Ma proposition, 'Traverse l'ère de la combustion', est basée sur l'impact profond que chaque révolution dans la production et la consommation d'énergie a exercé sur l'activité économique et sur la vie sociale. L'électrification, grâce aux avances en stockage d'électricité qui ont amélioré l'efficacité de l'utilisation d'électricité, a le potentiel d'être la prochaine révolution énergétique. Pour cette raison, nous prévoyons que l'adoption et l'application de l'électrification vont s'accélérer », a déclaré Huang.

En mettant l'accent sur la nature perturbatrice des nouvelles technologies, M. Wang a prédit que les véhicules électriques - qui représentent maintenant moins de 1 % des véhicules en circulation - remplaceront les automobiles alimentées au gaz entre 2035 et 2045. Cette prévision est basée sur l'analyse en interne de Sinopec Capital, a ajouté M. Wang, indiquant qu'il n'a fallu que 30 ans pour que les moteurs à combustible éliminent les charrettes tirées par les chevaux dans la dernière révolution énergétique.

La technologie et le capital nous escortent vers un avenir plus vert

En efforçant de maintenir son leadership dans un environnement commercial en évolution rapide, Sinopec, le plus grand raffineur du monde, fait des paris stratégiques dans des industries émergentes via Sinopec Capital, le véhicule d'investissement nouvellement établi par la société. Le véhicule d'investissement nouvellement établi est destiné a pour but de mettre en place des investissements à long terme dans des domaines tels que les nouvelles énergies, les produits verts, les matériaux avancés et la fabrication intelligente et à rechercher de nouvelles opportunités au-delà du secteur de l'énergie pour promouvoir le développement interprofessionnel d'activités non stratégiques visant à améliorer la qualité et l'efficacité via une réforme de propriété mixte.

Sinopec Capital Co Ltd. est une plateforme d'investissement établie en juillet 2018 et basée dans la zone économique de Xiongan, à Hebei. Avec un capital social de 10 milliards de yuans, Sinopec Capital a pour mission d'établir de nouveaux moteurs de croissance pour sa société mère Sinopec, en faisant des investissements à long terme dans des industries émergentes telles que les nouvelles énergies et les produits verts. En exploitant les compétences de Sinopec à travers l'ensemble de la chaîne de valeur commerciale, Sinopec Capital cherchera à identifier et promouvoir des technologies émergentes dans le système énergétique de Chine afin de transformer l'industrie en un secteur plus vert, plus propre et plus durable. Pour en savoir plus, veuillez consulter http://www.sinopecgroup.com/group/en

