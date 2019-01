Sinopec Capital prevê o fim da "era dos comburentes" e um futuro mais ecológico dominado por veículos elétricos

BEIJING, 21 de janeiro de 2019 /PRNewswire/ -- A China Petrochemical Corp. (Sinopec Group) anunciou hoje que Huang Wenshang, presidente do departamento de investimento da Sinopec, fez um importante discurso em 13 de janeiro no Fórum EV100 de 2019 da China.

Respaldo às tecnologias emergentes para "ultrapassar a era dos comburentes"

Durante a importante palestra, intitulada "O futuro é agora", Huang abordou alguns dos problemas urgentes enfrentados pelo setor de energia e pediu uma "revolução na produção e no consumo de energia" para conter os efeitos do aquecimento global e sua ameaça à vida. Huang incitou a raça humana a "ultrapassar a 'era dos comburentes', abandonar os combustíveis fósseis, adotar a eletrificação e contribuir para um futuro mais ecológico, em que veículos elétricos dominem as ruas das cidades".

Para combater a mudança climática, o Acordo de Paris tem como meta manter o aumento da temperatura média global abaixo de 2 graus centígrados acima dos níveis pré-industriais e limitar o aumento a 1,5 graus centígrados. Para cumprir essa meta, Wang argumentou que as pessoas precisam mudar para uma nova forma de consumo de energia que seja limpa, ecológica, segura, eficiente e sustentável.

O fim do motor de combustão e um novo futuro para a energia desponta no horizonte

"Minha proposta, 'Atravessar a era dos comburentes', baseia-se no impacto profundo que cada revolução na produção e no consumo de energia teve na atividade econômica e na vida social. A eletrificação, graças aos avanços realizados no armazenamento de energia que melhoraram a eficiência do uso de eletricidade, tem potencial para ser a próxima revolução energética. Devido a isso, prevemos que a adoção e o uso da eletrificação acontecerão mais rapidamente", declarou Huang.

Enfatizando a natureza disruptiva das novas tecnologias, Wang previu que os veículos elétricos, que atualmente somam menos de um por cento dos veículos em uso, substituirão os automóveis com motor a gás entre 2035 e 2045. A previsão baseia-se na análise interna da Sinopec Capital, disse Wang, citando que os motores de combustão precisaram somente de 30 anos para acabar com as charretes com cavalos na última revolução energética.

Tecnologia e capital nos guiam a um futuro mais ecológico

Buscando manter a liderança em um ambiente de negócios em rápida mutação, a Sinopec, maior refinaria do mundo, está fazendo apostas estratégicas em indústrias emergentes através da Sinopec Capital, seu recém-criado canal de investimento. Este canal de investimento recém-criado está comprometido em criar investimentos de longo prazo em áreas como energia nova, produtos ecológicos, materiais avançados e fabricação inteligente, além de buscar novas oportunidades fora do setor de energia para promover o desenvolvimento de negócios não essenciais de setores relacionados para melhorar a qualidade e a eficiência através de uma reforma de propriedade mista.

A Sinopec Capital Co Ltd. é uma plataforma de investimento fundada em julho de 2018 e localizada na zona econômica Xiongan, Hebei. Com um capital registrado de 10 bilhões de yuanes, a missão da Sinopec Capital é criar novas formas de crescimento para sua empresa matriz Sinopec, fazendo investimentos de longo prazo em setores emergentes, como de energia nova e de produtos ecológicos. A Sinopec Capital, se aproveitando da força da Sinopec em toda a cadeia de valor do setor, procurará identificar e promover tecnologias emergentes no sistema de energia da China para transformar o setor em uma indústria mais ecológica, mais limpa e mais sustentável. Para obter mais informações, consulte http://www.sinopecgroup.com/group/en

FONTE Sinopec Group

