Sinopec commence le forage du puits de pétrole et de gaz le plus profond d'Asie dans le bassin de Tarim

PÉKIN, 5 mai 2023 /PRNewswire/ -- La China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, « Sinopec ») a commencé le forage du projet de puits Deep Earth 1-Yuejin 3-3XC (« le puits ») le 1er mai dans le bassin de Tarim, dans la région autonome du Xinjiang Uyghur. Avec une profondeur nominale de 9 472 mètres, il s'agira du puits de pétrole et de gaz le plus profond d'Asie et d'un projet d'une importance capitale dans l'exploration pétrolière et gazière ultra-profonde de la Chine, qui dispose désormais de capacités technologiques et d'équipements de premier plan au niveau mondial.

Situé dans le comté de Shaya de la préfecture d'Aksu, à la lisière du désert du Taklamakan, le puits a atteint le scellement stratigraphique des 1 500 mètres supérieurs en seulement quatre à cinq jours. L'opération de forage, réalisée par Sinopec Oilfield Service Corporation, devrait permettre d'atteindre les strates carbonifères en 21 jours, un nouveau record dans la région.

Cette opération de forage extrêmement difficile et exigeante établit également un nouveau record asiatique pour le déplacement horizontal dans le cadre d'un forage ultra-profond. Les puits d'une profondeur de plus de 9 000 mètres sont définis comme des puits ultra-profonds, et constituent le domaine le plus difficile du développement technologique de l'ingénierie pétrolière et gazière. La profondeur du puits est supérieure de 624 mètres à la hauteur de l'Everest. Outre les obstacles habituels que sont la structure géologique complexe, la température, la pression et la teneur en sulfure d'hydrogène élevées, le puits a également été conçu pour une distance de forage horizontale de 3 400 mètres, ce qui soulève de nouveaux problèmes tels que la difficulté du tubage et la formation d'un lit de déblais à une profondeur horizontale.

Le Sinopec Northwest China Petroleum Bureau a adopté de manière innovante une technologie ultra-profonde et à grand déplacement qui permet d'accéder aux riches ressources en pétrole et en gaz sans endommager la réserve naturelle de la zone humide. Dotée d'une « paire d'yeux », la technique directionnelle à haute température et à haute efficacité transmet des signaux à partir d'une profondeur verticale de 7 200 mètres grâce au système de mesure et de contrôle de haute précision du forage.

Sinopec entend lancer des projets pilotes d'exploration ultra-profonde et repousser les limites de la profondeur grâce à un développement innovant de la théorie géologique des faciès marins profonds et des technologies d'exploration. Grâce à son système de forage rotatif autodirigeable et à son équipement de diagraphie à haute température et à haute pression, Sinopec est parvenu à réaliser un forage rapide et de haute précision. À l'heure actuelle, le champ pétrolier et gazier de Shunbei du projet Shendi-1 compte 49 puits de pétrole et de gaz d'une profondeur supérieure à 8 000 mètres, et plusieurs puits ont établi de nouveaux records en Asie.

