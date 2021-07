Sinopec lance le premier projet de captage de mégatonnes de carbone à grande échelle en Chine

Le projet, dont la production devrait commencer d'ici la fin de 2021, marque une étape clé dans l'avancement des travaux de construction de projets de captage, d'utilisation et de stockage de carbone en Chine et constitue une démonstration importante du développement de l'industrie. Il est également très important pour renforcer les capacités de réduction des émissions de carbone de la Chine et bâtir un modèle de « cycle artificiel du carbone » au moment où le pays s'efforce d'atteindre un pic d'émissions de carbone d'ici 2030 et la carboneutralité d'ici 2060.

Les solutions de captage, d'utilisation et de stockage du carbone représentent d'importants moyens techniques de faire face aux changements climatiques mondiaux et de contrôler les émissions de gaz à effet de serre, de capter et de purifier le dioxyde de carbone émis pendant la production et de l'utiliser dans un nouveau processus de production aux fins de recyclage et de stockage.

Le projet pilote de captage de mégatonnes de carbone à grande échelle lancé par Sinopec comprend deux volets : le captage du dioxyde de carbone de Sinopec Qilu et le déplacement et le stockage du dioxyde de carbone au champ pétrolifère de Shengli. Sinopec Qilu capte le dioxyde de carbone et le transporte jusqu'au champ pétrolifère de Shengli en vue d'un déplacement et d'un stockage ultérieurs. Cela permet une application intégrée du captage, du déplacement et du stockage du carbone visant à sceller le dioxyde de carbone sous terre.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le projet, cliquez ici.

Le projet devrait permettre de réduire les émissions de carbone d'un million de tonnes par an, ce qui équivaut à planter près de 9 millions d'arbres et à retirer 600 000 voitures économiques de la circulation. L'importante quantité de pétrole initialement en place de la Chine convient au déplacement du dioxyde de carbone. La progression du développement du secteur du captage, de l'utilisation et du stockage du carbone établira un soutien solide pour garantir la sécurité énergétique de la Chine et promouvoir la transformation à faible émission de carbone de l'industrie de l'énergie fossile.

En tant que voie technologique essentielle pour atteindre la carboneutralité, les solutions de captage, d'utilisation et de stockage du carbone offrent un énorme potentiel de réduction des émissions et de vastes perspectives d'utilisation industrielle. Des études ont montré que ces solutions neutraliseront le milliard de tonnes d'émissions de carbone de la Chine à l'avenir, en favorisant de façon efficace la purification de l'énergie fossile, le développement d'énergies propres à grande échelle et la production à faibles émissions de carbone.

M. Zhang Yuzhuo, président de Sinopec, a souligné que les solutions de captage, d'utilisation et de stockage du carbone représentent des mesures importantes pour promouvoir efficacement la réduction des émissions de carbone.

« Selon l'AIE, le secteur du captage, de l'utilisation et du stockage du carbone contribuera à environ 14 % de la réduction des émissions de dioxyde de carbone d'ici 2050. Les perspectives d'application sur le marché sont également très prometteuses. Outre le fait d'être une tendance, le développement de solutions de captage, d'utilisation et de stockage du carbone constitue une mission. Sinopec effectuera des travaux de recherche et établira un centre de recherche et développement sur le captage, l'utilisation et le stockage du carbone afin de faire progresser une série de technologies de base et de résoudre des problèmes de goulots d'étranglement tout au long de la chaîne industrielle du captage, du transport, de l'utilisation et du stockage du carbone. L'entreprise mettra également au point un système d'innovation technologique en matière d'utilisation du dioxyde de carbone favorisant "les progrès technologiques, la démonstration de projets et l'industrialisation", qui prolonge la chaîne industrielle de séquestration de carbone propre et crée un centre d'innovation pour les technologies de réduction des émissions de carbone », a déclaré M. Zhang.

Sinopec à l'intention de construire une autre base de démonstration de projets de captage, d'utilisation et de stockage de mégatonnes de carbone à grande échelle au cours des cinq prochaines années, en concrétisant le développement industrialisé de solutions de captage, d'utilisation et de stockage du carbone et en élargissant les perspectives à mesure que la Chine progresse pour atteindre un pic de carbone et la carboneutralité.

À propos de Sinopec

Sinopec Corp. est l'une des plus grandes entreprises intégrées d'énergie et de produits chimiques en Chine. Ses principales activités comprennent l'exploration et la production, le transport par pipeline et la vente de pétrole et de gaz naturel; la vente, le stockage et le transport de produits pétroliers, de produits pétrochimiques, de produits chimiques du charbon, de fibres synthétiques, d'engrais et d'autres produits chimiques; l'importation et l'exportation de pétrole, de gaz naturel, de produits pétroliers, de produits pétrochimiques et chimiques, et d'autres produits et technologies; et la recherche, le développement et l'application de technologies et d'information.

Sinopec définit sa mission par la phrase « alimenter une belle vie », et ses valeurs fondamentales d'entreprise par « les personnes, la responsabilité, l'intégrité, la précision, l'innovation et les situations qui bénéficient à tous ». L'entreprise poursuit des stratégies d'orientation axée sur la valeur, de développement axé sur l'innovation, d'allocation intégrée des ressources, de coopération ouverte et de croissance verte et à faibles émissions de carbone, et s'efforce de réaliser sa vision d'entreprise qui consiste à bâtir une société d'énergie et de produits chimiques à l'échelle mondiale.

