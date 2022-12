Sinopec publie les Perspectives énergétiques de la Chine pour 2060, ouvrant la voie à un nouveau développement de la transformation énergétique

PÉKIN, 30 décembre 2021 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, « Sinopec ») a officiellement publié les « Perspectives énergétiques de la Chine pour 2060 » (les « Perspectives ») le 28 décembre à Pékin. C'est la première fois que Sinopec publie les résultats de ses recherches sur les perspectives énergétiques à moyen et long terme, établissant ainsi de nouvelles perspectives pour la planification scientifique de la transformation et du développement des secteurs de l'énergie et de la chimie en Chine. Cette publication intervient dans le contexte du double objectif de réduction des émissions de carbone fixé par le gouvernement chinois, dont l'objectif principal est d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2060.

Selon les Perspectives, un projet de Sinopec Economics & Development Research Institute, la consommation d'énergie primaire de la Chine devrait atteindre un pic d'environ 6,03 milliards de tonnes de charbon standard entre 2030 et 2035, et diminuer à environ 5,6 milliards de tonnes de charbon standard en 2060. Les émissions de carbone liées à l'énergie devraient atteindre un pic d'environ 9,9 milliards de tonnes d'ici 2030, après exclusion de la séquestration du carbone de l'utilisation énergétique des matières premières, et chuter à 1,7 milliard de tonnes en 2060, pour atteindre la neutralité carbone grâce à la technologie de captage, d'utilisation et de stockage du carbone (CCUS) et aux puits de carbone, entre autres méthodes.

Le rapport, qui détaille les projections de consommation énergétique et d'émission de carbone de la Chine en fonction des principales étapes jusqu'en 2060, propose le concept d'un « triangle du bilan énergétique » basé sur des recherches approfondies sur l'histoire du développement énergétique mondial, les principaux facteurs qui influencent la transformation énergétique, les grandes tendances et la voie future du développement énergétique.

Il a proposé une feuille de route pour la transformation énergétique de la Chine, basée sur le concept du triangle énergétique. Il s'agit de relever les défis en matière de sécurité qui pourraient se poser au cours de la transition, en insistant sur l'urgence de passer à l'énergie verte et en coordonnant les objectifs de développement. En outre, il a souligné l'importance d'unifier l'orientation générale, les objectifs et les principes du progrès économique et social national grâce à la transformation énergétique.

« Les Perspectives constituent la dernière réalisation de Sinopec en matière d'exploration du développement énergétique de haute qualité en Chine et reflètent nos observations et notre compréhension des lois de l'évolution énergétique assorties d'une évaluation systématique des tendances futures du développement énergétique de la Chine », a déclaré Zhao Dong, président de Sinopec. « Nous espérons travailler avec tous les partenaires pour renforcer davantage les échanges universitaires et approfondir la coopération globale afin de promouvoir la réalisation d'un plus grand nombre de recherches et de résultats de haute qualité dans le domaine de l'énergie, et contribuer à accélérer la planification et la construction d'un nouveau système énergétique et à préserver la sécurité énergétique nationale. »

