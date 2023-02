PEKING, HOHHOT und ORDOS, China, 22. Februar 2023 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, „Sinopec") hat am 16. Februar in Peking, Hohhot und Erdos den Startschuss für sein erstes Wasserstoff-Demonstrationsprojekt in der Autonomen Region Innere Mongolei, das Inner Mongolia Erdos Wind-Solar Green Hydrogen Project (das „Projekt"), gegeben.

Sinopec Launches the World’s Largest Green Hydrogen-Coal Chemical Project in Inner Mongolia.

Das Projekt wird die reichhaltigen Solar- und Windenergieressourcen in der Region Erdos nutzen, um grünen Wasserstoff direkt zu produzieren. Es ist geplant, eine jährliche Produktionskapazität von 30.000 Tonnen grünem Wasserstoff und 240.000 Tonnen grünem Sauerstoff zu erreichen, die für die Initiativen zur Kohlenstoffreduzierung des benachbarten Pilotprojekts von ZTHC Energy zur intensiven Kohleverarbeitung in Erdos verwendet werden.

Das Projekt ist ein Meilenstein in Sinopecs Wasserstoffentwicklungsplan und folgt auf das Pilotprojekt für grünen Wasserstoff in Kuqa Xinjiang im Jahr 2021. Das Projekt, das weltweit größte im Bereich der Kohlechemie mit grünem Wasserstoff, wird die Produktionskapazitäten für grünen Wasserstoff in China und weltweit weiter ausbauen, die Entwicklung der Industriekette für grünen Wasserstoff fördern und Chinas Ziele für grüne Energie vorantreiben.

Das Projekt umfasst die Stromerzeugung aus Windkraft und Photovoltaik, die Stromübertragung und -umwandlung, die Wasserstofferzeugung durch Wasserelektrolyse, die Wasserstoffspeicherung und den Wasserstofftransport. Die installierte Stromerzeugungskapazität von Windkraft und Photovoltaik wird 450 Megawatt bzw. 270 Megawatt erreichen; die Wasserstoffproduktion durch Wasserelektrolyse wird eine Kapazität von 30.000 Tonnen jährlich erreichen, und die Wasserstoffspeicherkapazität wird bei 288.000 Standardkubikmeter liegen.

Mit einer Investition von 5,7 Mrd. Yuan (828,04 Mio. USD) wird das Projekt schätzungsweise 1,43 Mio. Tonnen Kohlenstoffemissionen pro Jahr reduzieren und 600 Mio. Yuan (87,17 Mio. USD) zum BIP und 30 Mio. Yuan (4,36 Mio. USD) an Steuern beitragen.

„Das Projekt ist von großer Bedeutung für die Gewährleistung der Energiesicherheit Chinas, den Aufbau neuer Energiesysteme und die Förderung von grüner Energie und einer kohlenstoffarmen Entwicklung in der Inneren Mongolei und führt zu einem neuen, qualitativ hochwertigen Entwicklungsplan, bei dem die Erhaltung der Umwelt und eine grüne Entwicklung im Vordergrund stehen", sagte Ma Yongsheng, Vorsitzender von Sinopec.

Im Rahmen des Projekts wurden zahlreiche technologische Durchbrüche erzielt, darunter die Erzeugung von Wasserstoff unter den Bedingungen fluktuierender erneuerbarer Energie. Durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien zur Erzeugung sauberer Energie (Wind, Strom und Wasserstofferzeugung durch Wasserelektrolyse) hat Sinopec die Kosten für die Wasserstofferzeugung gesenkt und die Systemeffizienz verbessert, während gleichzeitig Sicherheit und Zuverlässigkeit gewährleistet sind.

Mit Blick auf die Zukunft wird Sinopec als Chinas größtes Wasserstoffproduktionsunternehmen die Entwicklung der Wasserstoff-Energie-Industriekette in China mit der Forschung und Entwicklung innovativer Technologien, einer vorausschauenden Planung und einem umfassenden Branchenkonzept weiter vorantreiben.

