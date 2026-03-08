SINTRONES präsentiert auf der Embedded World 2026 eine IEC 62443-konforme Edge-KI mit integrierter Zuverlässigkeit und Cybersicherheit für unternehmenskritische Anwendungen

NÜRNBERG, Deutschland, 9. März 2026 /PRNewswire/ -- SINTRONES, ein globaler Anbieter von robusten Embedded- und Edge-AI-Computing-Lösungen, wird auf der Embedded World 2026 (Halle 3, Stand 3-458) seine neuesten Innovationen vorstellen, darunter den ThermoSiphon™ Edge AI Computer sowie ein weltweit führendes leichtes und kompaktes Edge-AI-System. Die Edge-KI-Lösungen von SINTRONES wurden unter Einhaltung der zertifizierten sicheren Entwicklungsprozesse gemäß IEC 62443-4-1 entwickelt und sind für missionskritische Anwendungen konzipiert, darunter industrielle Automatisierung, Transportmobilität sowie Militär und Verteidigung, wo Echtzeitwahrnehmung, lokale Entscheidungsfindung, langfristige Betriebssicherheit und Cyber-Resilienz von entscheidender Bedeutung sind. Zu den Präsentationen gehören praktische KI-Szenarien wie die Erkennung gefährlicher Materialien und Waffen, die veranschaulichen, wie die Inferenz auf dem Gerät das Situationsbewusstsein und die Reaktionszeit in sicherheitsrelevanten Umgebungen verbessert.

Patentierter ThermoSiphon™ Edge-KI-Computer: Fortschrittliche Passivkühlung

Ein zentrales Element der Präsentation ist der ThermoSiphon™ Edge-KI-Computer ABOX-5221 von SINTRONES, der für anhaltend leistungsstarkes Edge-KI-Computing unter extremen thermischen Bedingungen entwickelt wurde. Seine patentierte selbstzirkulierende Phasenwechsel-Kühlarchitektur ermöglicht einen kontinuierlichen Betrieb ohne aktive Kühlkomponenten wie Lüfter oder Pumpen. Durch den Verzicht auf mechanisch angetriebene Kühlelemente reduziert dieses Design den Wartungsaufwand und unterstützt eine stabile AI-Inferenz über längere Betriebszeiten. Die ThermoSiphon™-Plattform ist für den langfristigen stationären Einsatz in der industriellen Automatisierung sowie in Militär- und Verteidigungsumgebungen vorgesehen, in denen thermische Stabilität, Systemzuverlässigkeit und kontinuierliche Betriebszeit von entscheidender Bedeutung sind.

Weltweit führende, leichtgewichtige Edge-KI für autonome Mobilität

Ebenfalls vorgestellt wird das IBOX-604-G2, das als weltweit führendes leichtes und kompaktes Edge-KI-System positioniert ist. Es wiegt nur etwa 0,3 kg und wurde speziell für autonome Mobilität in Transportsystemen und mobilen Verteidigungsanwendungen entwickelt. Die Plattform ermöglicht KI-Inferenz direkt auf autonomen Fahrzeugen, unbemannten Systemen und mobilen Roboterplattformen, bei denen Größe, Gewicht und Energieeffizienz entscheidende Einschränkungen darstellen. Durch die lokale Verarbeitung von Sensor- und Bilddaten unterstützt das System die Echtzeitwahrnehmung und Entscheidungsfindung für die autonome Navigation, mobile Inspektion und Sicherheitsüberwachung an Bord. Die lokale KI-Verarbeitung reduziert die Latenz und gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb, selbst wenn die Netzwerkverbindung eingeschränkt oder unterbrochen ist – eine wesentliche Voraussetzung sowohl für die Mobilität im Transportwesen als auch für militärische und Verteidigungsanwendungen.

Cybersicherheit und Zusammenarbeit von Ökosystemen: IEC 62443 und Industriepartnerschaften

Cybersicherheit wird auf organisatorischer Ebene behandelt. Der Produktentwicklungszyklus von SINTRONES ist nach IEC 62443-4-1 zertifiziert, was das Engagement des Unternehmens für sichere Entwicklungspraktiken für industrielle Automatisierungs- und Steuerungssysteme widerspiegelt. Diese Zertifizierung definiert, wie Produkte während ihres gesamten Lebenszyklus entworfen, entwickelt, gewartet und unterstützt werden, und unterstützt Kunden dabei, die Cybersicherheit ihrer operativen Technologien und das Vertrauen in ihre Lieferkette zu stärken. Parallel dazu arbeitet SINTRONES mit Partnern aus dem Ökosystem, darunter Intel, an langfristigen Technologie-Roadmaps und umfassendem Software-Support, um den Einsatz von Edge-KI in Industrie-, Transport-, Militär- und Verteidigungsanwendungen zu beschleunigen.

Informationen zu SINTRONES

SINTRONES Technology (TWSE: 6680) wurde im Jahr 2009 gegründet und ist ein globaler Anbieter von robusten industriellen und Edge-AI-Computing-Lösungen. Das Unternehmen entwickelt modulare, zertifizierte Plattformen, die eine Entscheidungsfindung in Echtzeit am Rand des Netzwerks für missionskritische Anwendungen in den Bereichen Transport, industrielle Automatisierung sowie Militär und Verteidigung ermöglichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.sintrones.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2926995/SINTRONES_Showcases_IEC_62443_Aligned_Edge_AI_with_Built_In_Reliability_and_Cybersecurity_for_Missio.jpg