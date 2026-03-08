SINTRONES présente son IA périphérique conforme à la norme CEI 62443 avec fiabilité et cybersécurité intégrées pour les applications critiques à l'Embedded World 2026

NUREMBERG, Allemagne, 9 mars 2026 /PRNewswire/ -- SINTRONES, fournisseur mondial de solutions robustes d'informatique embarquée et d'IA périphérique, présentera ses dernières innovations à l'Embedded World 2026 (hall 3, stand 3-458), avec notamment l'ordinateur ThermoSiphon™ Edge AI aux côtés d'un système d'IA périphérique compact et léger. Développées selon des processus de développement sécurisés certifiés CEI 62443-4-1, les solutions d'IA périphérique de SINTRONES sont conçues pour les applications critiques, notamment les automatismes industriels, la mobilité dans les transports, l'armée et la défense, où la perception en temps réel, la prise de décision locale, la fiabilité opérationnelle à long terme et la cyber-résilience sont essentielles. Les démonstrations comprendront des scénarios d'IA pratiques tels que la détection de matières dangereuses et d'armes, illustrant la manière dont l'inférence sur le dispositif améliore la connaissance de la situation et le temps de réponse dans les environnements sensibles en matière de sûreté et de sécurité.

Ordinateur breveté ThermoSiphon™ Edge AI : refroidissement passif avancé

Un élément central de la présentation est l'ordinateur ThermoSiphon™ Edge AI de SINTRONES, ABOX-5221, conçu pour un calcul d'IA périphérique haute performance soutenu dans des conditions thermiques extrêmes. Son architecture brevetée de refroidissement à changement de phase et à autocirculation permet un fonctionnement continu sans composants de refroidissement actifs tels que des ventilateurs ou des pompes. En éliminant les éléments de refroidissement à entraînement mécanique, cette conception réduit les besoins de maintenance et permet une inférence stable de l'IA sur des périodes de fonctionnement prolongées. La plateforme ThermoSiphon™ est destinée aux déploiements stationnaires à long terme à travers l'automatisation industrielle et les environnements militaires et de défense, où la stabilité thermique, la fiabilité du système et le temps de fonctionnement continu sont essentiels.

La meilleure IA périphérique légère au monde au service de la mobilité autonome

L'IBOX-604-G2 est également présenté. Il s'agit d'un système d'IA périphérique compact et léger, pesant seulement 0,3 kg, conçu pour la mobilité autonome dans les systèmes de transport et les applications de défense mobiles. La plateforme permet l'inférence de l'IA directement sur les véhicules autonomes, les systèmes sans pilote et les plateformes robotiques mobiles, où la taille, le poids et l'efficacité énergétique sont des contraintes critiques. En traitant localement les données des capteurs et de la vision, le système permet une perception et une prise de décision en temps réel pour la navigation autonome, l'inspection mobile et la surveillance de la sécurité à bord. Le traitement local de l'IA réduit la latence et garantit un fonctionnement fiable même lorsque la connectivité du réseau est limitée ou intermittente - une exigence essentielle pour la mobilité dans les transports et les applications militaires et de défense.

Cybersécurité et collaboration au sein de l'écosystème : norme CEI 62443 et partenariats industriels

La cybersécurité est abordée au niveau de l'organisation. Le cycle de développement des produits de SINTRONES est certifié selon la norme CEI 62443-4-1, ce qui traduit l'engagement de l'entreprise en faveur de pratiques de développement sécurisées pour les systèmes d'automatisation et de contrôle industriels. Cette certification définit la manière dont les produits sont conçus, développés, entretenus et pris en charge tout au long de leur cycle de vie, ce qui aide les clients à renforcer la cybersécurité de leur entreprise et la confiance dans la chaîne d'approvisionnement. En parallèle, SINTRONES collabore avec des partenaires de l'écosystème, dont Intel, dans le cadre de feuilles de route technologiques à long terme, et d'un large support logiciel pour accélérer le déploiement de l'Edge AI dans les applications industrielles, de transport, et militaires et de défense.

À propos de SINTRONES

Créé en 2009, SINTRONES Technology (TWSE : 6680) est un fournisseur mondial de solutions industrielles robustes et de solutions d'IA périphérique. L'entreprise conçoit des plateformes modulaires et certifiées qui permettent de prendre des décisions en temps réel pour des applications critiques dans les domaines du transport, de l'automatisation industrielle, de l'armée et de la défense. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.sintrones.com

