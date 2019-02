Sirius Group devient une société cotée par le biais d'un regroupement d'entreprises avec Easterly Acquisition Corp. ; le groupe achève un placement privé et annonce un nouveau Conseil d'administration majoritairement indépendant

-- Sirius Group est un groupe mondial d'assurance et de réassurance généraliste fondé en 1945 avec plus de 1800 clients dans plus de 140 pays --

HAMILTON, Bermudes et NEW YORK, 6 novembre 2018 /PRNewswire/ -- Sirius International Insurance Group, Ltd. (« Sirius Group »), un groupe mondial d'assurance et de réassurance généraliste, a annoncé avoir conclu le regroupement d'entreprises précédemment annoncé avec Easterly Acquisition Corp. (« Easterly »), au terme duquel une filiale en propriété exclusive de Sirius Group a fusionné avec Easterly et a été intégrée à cette même société, et où Easterly est devenue une filiale en propriété exclusive de Sirius Group (la « fusion »). En vertu de la fusion, les actions ordinaires d'Easterly seront échangées contre des actions ordinaires de Sirius Group a une valeur égale à 1,05 fois la valeur comptable PCGR diluée ajustée de Sirius Group par action au 30 septembre 2018 (le « prix de fusion »), et les bons de souscription publics émis par Easterly pour acquérir les actions ordinaires d'Easterly ont été convertis en bons de souscription émis par Sirius Group pour acquérir les actions ordinaires de Sirius Group. Chaque action ordinaire d'Easterly a été échangée à 0,609 d'une action ordinaire de Sirius Group. Les actions ordinaires de Sirius Group seront échangées sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole « SG » à compter du 6 novembre 2018. Sirius Group a demandé l'inscription de ses bons de souscription sur le marché international OTCQX.

Dans le cadre de la fusion, les fonds affiliés de Gallatin Point Capital, The Carlyle Group, Centerbridge Partners, L.P. et Bain Capital Credit ont acheté 205 millions de dollars d'actions privilégiées de série B et 8 millions de dollars d'actions ordinaires de Sirius Group au prix de fusion. Ces investisseurs ont reçu des bons de souscription d'une valeur de 10 millions de dollars dans l'ensemble qui sont susceptibles d'être exercés pendant une période de cinq ans après la date d'émission à un prix d'exercice égal à 125 % du prix de fusion. En outre, les employés ainsi que « les amis et la famille » de Sirius Group ont acheté 16 millions de dollars d'actions ordinaires de Sirius Group au prix de fusion.

Sirius Group a également annoncé avoir reconstitué son Conseil d'administration à la clôture de la fusion. Outre ses administrateurs indépendants existants, Meyer (Sandy) Frucher, vice-président de Nasdaq, Inc. ; et Robert (Rob) L. Friedman, un investisseur privé et précédent directeur des investissements du groupe de fonds Mutual Series, Alain Karaoglan, ancien directeur des opérations de Voya Financial, Inc. ; Rachelle Keller, une ancienne directrice générale de Citibank, NA ; et James (Jim) Rogers, un investisseur international, auteur et commentateur financier, ont rejoint le Conseil de Sirius Group. Ces administrateurs indépendants serviront aux côtés d'Allan L. Waters, le président-directeur général de Sirius Group et de Feng (Laurence) Liao, le président-directeur général de CMIG International Holding Pte. Ltd., le principal détenteur d'actions de Sirius Group après la fusion. Effectif à la clôture de la fusion, le Conseil d'administration de Sirius Group est composé d'une majorité d'administrateurs indépendants conformément aux normes d'inscription à la cote du Nasdaq, et chacun des comités chargés de la gestion des audits et du risque, de la rémunération, ainsi que de la nomination et de la gouvernance sont entièrement composés d'administrateurs indépendants.

« Il s'agit d'un jour décisif pour Sirius Group », a déclaré le président-directeur général Allan Waters. « Une inscription à la cote, une diversification accrue de l'actionnariat menée par quatre cabinets de placement internationalement reconnus ainsi qu'un Conseil solide et indépendant bénéficieront à toutes les parties prenantes et contribueront à notre future croissance. »

Sirius Group a été représenté par Sidley Austin LLP et Easterly a été représenté par Hogan Lovells US LLP. Citigroup Global Markets Inc. a agi en tant que conseiller financier de Sirius Group.

À propos de Sirius Group

Sirius Group est une société de portefeuille sise aux Bermudes comptant des sociétés opérationnelles d'assurance et de réassurance aux Bermudes, à Stockholm, à New York et à Londres. Fondé en 1945, Sirius Group, par le biais de son réseau de succursales mondial unique, fournit des services d'assurance et de réassurance généralistes dans plus de 140 pays. Le montant des primes émises brutes de Sirius Group s'est élevé à 1,4 milliard de dollars en 2017, en recourant à une souscription disciplinée et professionnelle, une évaluation des risques de premier plan et une technologie de pointe en termes de tarification. Les filiales de Sirius Group fournissent une capacité d'assurance et de réassurance généralistes, et notamment une capacité de pointe pour l'immobilier, les accidents et la santé entre autres risques. Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site Web de Sirius Group situé à l'adresse www.siriusgroup.com.

À propos d'Easterly LLC

Easterly LLC est une société de portefeuille de gestion d'actifs privée qui détient des participations dans des sociétés de gestion de placement spécialisées. L'expertise de base d'Easterly consiste à agir en tant que mandant pour développer des plateformes commerciales. Easterly renforce les entreprises en tant que partenaire grâce à la formation de capital, au développement corporatif et à des activités de mise en œuvre stratégique. Les responsables d'Easterly ont depuis longtemps montré qu'ils pouvaient offrir des performances supérieures tant aux investisseurs publics qu'aux investisseurs privés dans un vaste éventail de secteurs. Pour en savoir plus sur Easterly, rendez-vous sur le site Web d'Easterly à l'adresse www.easterlycapital.com.

À propos d'Easterly Acquisition Corp.

Easterly Acquisition Corp. est une société d'acquisition à vocation spécifique commanditée par Easterly Acquisition Sponsor, LLC, une filiale d'Easterly LLC, aux fins de concrétiser une fusion, l'échange de capital-actions, l'acquisition d'actifs, l'achat d'actions, la réorganisation ou le regroupement avec une ou plusieurs entreprises ou des actifs. Easterly Acquisition Corp. a effectué son offre publique initiale en août 2015, levant un produit en espèces de 200 millions de dollars. Les responsables d'Easterly Acquisition Corp. et certains de ses administrateurs sont affiliés à Easterly LLC. Pour en savoir plus sur Easterly Acquisition Corp, rendez-vous sur son site Web à l'adresse www.easterlyacquisition.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs », en vertu de la section 27A de la loi Securities Act de 1933 et de la section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, et notamment des énoncés concernant les perspectives de croissance de Sirius Group. Les énoncés prospectifs sont généralement identifiés par des termes tels que « planifier », « croire », « s'attendre à », « anticiper », « avoir l'intention de », « perspective », « estimer », « prévoir », « projeter », « viser », « poursuivre », « possible », « potentiel », « prédire », « pouvoir », des verbes au conditionnel ou au futur, ainsi que d'autres termes et expressions similaires, mais l'absence de ces termes n'indique pas la nature non prospective de l'énoncé. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de Sirius Group et sont intrinsèquement soumis à des incertitudes et à des changements de circonstances et à leurs effets potentiels, et ils ne valent qu'à la date de cette communication. Rien ne garantit que les développements futurs seront ceux qui ont été prévus. Les présents énoncés prospectifs impliquent un certain nombre de risques, d'incertitudes ou d'autres hypothèses qui peuvent faire que les résultats ou performances réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes incluent, sans toutefois s'y limiter, l'exposition de Sirius Group à des événements catastrophiques et entraînant des pertes imprévisibles et les accumulations inattendues de pertes attritionnelles ; la concurrence accrue des assureurs et réassureurs existants et des fournisseurs de capitaux alternatifs, tels que les fonds liés à l'assurance et les assureurs spécialisés adossés ; la diminution de la demande pour les produits d'assurance ou de réassurance de Sirius Group ; la consolidation et les changements cycliques dans le secteur de l'assurance et de la réassurance ; l'incertitude inhérente à l'estimation des provisions pour sinistres et frais de règlement des sinistres, y compris les réserves pour l'amiante et les réserves environnementales, et la possibilité que ces provisions soient insuffisantes pour couvrir la responsabilité ultime de Sirius Group en cas de pertes ; une baisse des notations des filiales actives de Sirius Group auprès des agences de notation ; la liquidité limitée et la négociation des titres de Sirius Group après la fusion ; la capacité de reconnaître les avantages prévus de la fusion ; les coûts liés à la fusion et au statut de Sirius Group en tant que société cotée en bourse ; et d'autres facteurs identifiés dans la déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-4 de Sirius Group déposé auprès de la Securities and Exchange Commission. Si l'un de ces risques ou de ces incertitudes devait se concrétiser ou si l'une des hypothèses faites par la direction de Sirius Group s'avérait erronée, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés prospectifs. Saut dans la mesure requise par la loi ou la réglementation applicable, Sirius Group n'assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs pour refléter des événements ou circonstances survenant après la date de la présente communication.

