Sirius Medical célèbre le recrutement du premier patient de l'étude MELODY avec PintuitionMD

EINDHOVEN, Pays-Bas, 24 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Sirius Medical est fier de célébrer le recrutement du premier patient de l'étude MELODY utilisant le système innovant Sirius Pintuition du professeur Banys-Paluchowski. Ce système de navigation par marqueurs chirurgicaux de pointe avec la technologie GPSDetect est conçu pour aider les chirurgiens à localiser avec précision les tumeurs non palpables, marquant ainsi une avancée significative dans la précision chirurgicale et les soins aux patients.

L'étude MELODY, officiellement connue sous le nom de « MELODY - MEthods for LOcalization of Different types of breast lesions » (Méthodes de localisation des différents types de lésions mammaires), est une étude de cohorte multicentrique prospective, internationale et non interventionnelle. Elle se concentre sur l'évaluation de diverses nouvelles méthodes guidées par imagerie pour la localisation de lésions malignes non palpables du sein. L'étude représente un effort significatif pour valider de nouveaux traitements du cancer du sein offrant une approche plus raffinée et centrée sur le patient pour la localisation des tumeurs.

Maggie Banys-Paluchowski, directrice du Comprehensive Breast Cancer Center de l'Universitätsklinikum Schleswig-Holstein Campus Lübeck à l'université de Lubeck (Allemagne), dirige l'étude MELODY.

« En tant que chirurgienne spécialisée en oncoplastie mammaire et investigatrice principale de l'étude MELODY, je suis ravie que Sirius Medical, avec sa détection guidée par sonde, ait commencé à contribuer à l'étude avec d'autres technologies non filaires guidées par sonde », déclare la professeure Dre Maggie Banys-Paluchowski.

Massimiliano Malloni, directeur des affaires cliniques et médicales de Sirius Medical, a exprimé son enthousiasme quant à l'inclusion de la première patiente dans l'étude, en déclarant : « Les résultats de cette étude contribueront à renforcer les preuves cliniques existantes et à élargir l'accessibilité des technologies non filaires. Nous sommes fiers de collaborer avec les organisations EUBREAST et iBRA-NET, dont l'expertise et le dévouement sont inestimables dans notre mission commune de faire progresser le traitement du cancer du sein, et je suis convaincu que nos conseils de navigation uniques soutiendront fortement le passage aux technologies sans fil. »

Si vous souhaitez participer à l'étude MELODY avec Sirius Pintuition, vous pouvez contacter Massimiliano Malloni, directeur des affaires cliniques et médicales, à l'adresse [email protected].

À propos d'EUBREAST et d'iBRA-NET

EUBREAST, un réseau de chirurgiens européens spécialisés dans le cancer du sein, s'attache à faire progresser les méthodes chirurgicales moins invasives afin d'améliorer les soins prodigués aux patientes atteintes d'un cancer. Ce réseau, connu pour transformer rapidement les avancées scientifiques en pratiques cliniques, coordonne une variété de projets et d'études ayant un impact dans toute l'Europe.

De même, iBRA-NET, basé au Royaume-Uni, comprend des professionnels multidisciplinaires qui se consacrent à l'innovation et à l'évaluation de nouvelles techniques et de nouveaux produits dans le domaine de la chirurgie oncoplastique du sein. Ensemble, ces groupes jouent un rôle essentiel dans la transformation progressive de la chirurgie du cancer du sein, en améliorant considérablement les résultats pour les patientes.

À propos de Sirius Medical

Avec ses racines profondément ancrées dans le Netherlands Cancer Institute, Sirius Medical se consacre à améliorer les soins aux patients atteints de cancer par la livraison de solutions inégalées, mais abordables, qui permettent l'ablation précise et efficace des tumeurs. La technologie Pintuition est précise, simple, abordable et bénéficie à la fois du marquage CE et de l'autorisation de la FDA. Sirius Medical se développe rapidement avec plus de 19 000 procédures dans plus de 200 centres dans le monde et un réseau commercial mondial couvrant les États-Unis, l'Europe occidentale et l'Australie-Nouvelle-Zélande. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.sirius-medical.com.

