Sirius Medical est invitée à participer à l'expérience One-Stop Clinic™ de GE HealthCare dans le cadre du prochain symposium Mammographicum

EINDHOVEN, Pays-Bas, 20 juin 2023 /PRNewswire/ -- Sirius Medical, leader de la navigation par marqueurs chirurgicaux et de soins de santé à valeur ajoutée, a été invitée à participer à l'expérience One-Stop Clinic™ for Breast de GE HealthCare lors du prochain symposium Mammographicum, qui se tiendra du 21 au 23 juin à Glasgow (Royaume-Uni).

GE Healthcare One-Stop Clinic with Sirius Pintution at the 2023 Symposium Mammographicum

L'expérience One-Stop Clinic™ est un concept pionnier qui marque un changement de paradigme vers la prestation de soins fondés sur la valeur, redéfinissant l'expérience du parcours de soins complet pour les patientes confrontées au cancer du sein. Ce concept aide à limiter la période d'attente et à atténuer le stress ressenti par les femmes présentant une suspicion d'anomalie mammaire. En raccourcissant le délai entre l'examen, les résultats et la planification du traitement, ce concept clinique novateur contribue à atténuer l'anxiété et assure une expérience plus fluide et plus efficace pour les patientes.

L'équipe multidisciplinaire de spécialistes médicaux, constituée notamment de radiologues, d'oncologues, de chirurgiens en oncologie, de pathologistes/cytologues et d'infirmières pivots, travaille en collaboration pour fournir aux patients des consultations, des évaluations, des diagnostics et des plans de traitement personnalisés en temps opportun.

Sirius Medical présentera Pintuition®, un système révolutionnaire de navigation par marqueurs chirurgicaux. Ce système est spécialement conçu pour localiser les tumeurs non fécondables avec une précision exceptionnelle, permettant aux chirurgiens de guider précisément leurs procédures et d'assurer des résultats optimaux. Les patientes bénéficient d'une précision diagnostique améliorée, de temps d'intervention réduits et d'une meilleure planification du traitement.

« Des initiatives comme la One-Stop Clinic™ combinent une technologie de pointe et des soins compatissants pour créer un avenir meilleur pour le diagnostic et le traitement du cancer du sein », a déclaré Bram Schermers, PDG de Sirius Medical. « Nous sommes honorés de présenter Sirius Pintuition® ».

Pour plus d'informations sur Sirius Medical, veuillez consulter le site https://www.sirius-medical.com/sympmammo2023 .

À propos de Sirius Medical

Avec ses racines profondément ancrées dans le Netherlands Cancer Institute, Sirius Medical se consacre à améliorer les soins aux patients atteints de cancer par la livraison de solutions inégalées, mais abordables, qui permettent l'élimination précise et efficace des tumeurs. La technologie Pintuition est précise, simple et abordable. En outre, elle bénéficie à la fois du marquage CE et de l'autorisation de la FDA. Sirius Medical se développe rapidement avec plus de 10 000 procédures dans plus de 175 centres dans le monde et un réseau commercial mondial couvrant les États-Unis, l'Europe occidentale et l'Australie-Nouvelle-Zélande.

À propos de Symposium Mammographicum

Symposium Mammographicum vise à jouer un rôle national et international de premier plan dans l'avancement des sciences technologiques et cliniques liées à l'imagerie du sein, améliorant ainsi les soins aux patients. Ces objectifs seront atteints en diffusant les connaissances, en partageant et en promouvant les meilleures pratiques, en favorisant le débat et la collaboration, en encourageant et en soutenant la recherche, et en élargissant la participation à ces activités.

