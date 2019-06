Sirtex Medical alcanza histórica entrega de la dosis de paciente número 100.000 de microesferas de resina con itrio-90 SIR-Spheres®

WOBURN, Massachusetts, 24 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- Sirtex Medical , un fabricante líder de terapias dirigidas contra el cáncer hepático, anunció hoy la entrega de la dosis de paciente número 100.000 de microesferas de resina con itrio-90 SIR-Spheres®, un tratamiento para pacientes con cáncer hepático.* Más de mil proveedores de atención de salud y sistemas hospitalarios globalmente ofrecen este tratamiento.

"Este triunfo no se hubiera podido lograr sin el apoyo de profesionales de la atención de salud en todo el mundo, junto con la significativa inversión de Sirtex en nuestro programa clínico de oncología intervencionista. También estamos muy orgullosos de tener empleados tan dedicados que colocan a los pacientes en primer lugar y están concentrados en lograr una excelencia en su esfuerzo por mejorar la calidad y la duración de la vida de los pacientes", declaró Kevin Smith, CEO interino de Sirtex. "Sin embargo, se trata del primero de muchos más logros exitosos mientras nos esforzamos continuamente por crear nuevas formas de mejorar la entrega de las microesferas de resina con itrio-90 SIR-Spheres y mejorar el estándar de atención al paciente".

Desde la fundación de la empresa, Sirtex se ha comprometido a proporcionar capacitación, asistencia y educación de primer nivel a los equipos multidisciplinarios que atienden a pacientes con cáncer hepático para asegurar que las personas que se beneficiarán más de la terapia de radiación interna tengan acceso al tratamiento y la atención. Alcanzar esta marca de la dosis número 100.000 es un reconocimiento de los esfuerzos en todo el mundo por ampliar el alcance del tratamiento dirigido al hígado con terapia por microesferas de resina con itrio-90 SIR-Spheres.

"Desde hace mucho tiempo la investigación clínica ha demostrado los beneficios de la terapia de radiación interna selectiva (Selective Internal Radiation Therapy, SIRT) con el empleo de microesferas de resina con itrio-90 SIR-Spheres para pacientes con metástasis hepáticas de origen colorrectal en los Estados Unidos. Este procedimiento mínimamente invasivo tiene como objetivo controlar los tumores hepáticos, a la vez que es bien tolerado y mantiene la calidad de vida de los pacientes1,2", expresó el Dr. Charles Nutting, un importante radiólogo intervencionista certificado y especializado localizado en su clínica Minimally Invasive Treatment Specialists en Colorado, donde se concentra en terapias contra el cáncer dirigidas al hígado. En 2002, el Dr. Nutting fue el primer médico en administrar microesferas de resina con itrio-90 SIR-Spheres en los Estados Unidos. "Me siento honrado y emocionado de continuar una alianza con Sirtex para proporcionar este tratamiento a pacientes en los Estados Unidos".

El profesor Thomas Helmberger, presidente del Departamento de Radiología, Neurorradiología y Medicina Nuclear de Klinikum Bogenhausen, en Múnich, Alemania, realizó la primera terapia de radiación interna selectiva en Europa, el Medio Oriente y África con microesferas de resina con itrio-90 SIR-Spheres en el 2002. "Esta es una opción de tratamiento viable que yo animo a los pacientes a tomar en cuenta como parte de su plan de cuidado", afirmó el profesor Helmberger. "Me enorgullece sumarme a Sirtex y a la comunidad médica en la celebración de este importante logro tan exitoso".

El profesor Guy van Hazel, oncólogo médico del Mount Hospital en West Perth y profesor clínico de Medicina en la Facultad de Medicina y Farmacología de la Universidad de Australia Occidental (University of Western Australia), participó en el desarrollo inicial de las microesferas de resina con itrio-90 SIR-Spheres. Él comentó: "Esta es una importante opción de tratamiento para mis pacientes y un logro del cual me siento contento de ser participe".

*En los Estados Unidos, las microesferas de resina con itrio-90 SIR-Spheres recibieron aprobación previa a la comercialización (Premarket Approval, PMA) por el FDA y están indicadas para el tratamiento de tumores hepáticos metastásicos irresecables originados de cáncer colorrectal primario en combinación con quimioterapia arterial intrahepática con el empleo de floxuridina. Las microesferas de resina con itrio-90 SIR-Spheres están aprobadas para el tratamiento de tumores hepáticos inoperables en Australia, la Unión Europea, Argentina, Brasil, Canadá y varios países asiáticos como la India y Singapur.

Acerca de la terapia de radiación interna selectiva (Selective Internal Radiation Therapy, SIRT) con el empleo de microesferas de resina con itrio-90 SIR-Spheres

Las microesferas de resina con itrio-90 SIR-Spheres son un dispositivo por receta médica para el tratamiento de tumores hepáticos inoperables. Es un tratamiento mínimamente invasivo que suministra elevadas dosis de radiación beta de alta energía directamente a los tumores. La terapia de radiación interna selectiva se administra a los pacientes por radiólogos intervencionistas, quienes se encargan de la infusión de millones de microesferas de resina radioactivas mediante un catéter en las arterias hepáticas que alimentan de sangre a los tumores. Al utilizar el medio de alimentación sanguínea de los tumores, las microesferas se dirigen selectivamente a los tumores hepáticos con una dosis de radiación que es hasta 40 veces mayor que en la radioterapia convencional, a la vez sin afectar el tejido sano.

Acerca de Sirtex

Sirtex Medical es una empresa global en el sector de la atención de salud con sedes en Estados Unidos, Australia, Alemania y Singapur, y se dedica a mejorar los resultados médicos en los pacientes con cáncer. Nuestro producto actual y principal es una terapia de radiación dirigida contra el cáncer hepático con microesferas de resina con itrio-90 SIR-Spheres. Se ha suministrado más de 100.000 dosis para el tratamiento de pacientes con cáncer hepático en más de 1000 centros médicos en más de 40 países. Para más información, visite www.sirtex.com .

SIR-Spheres® es una marca comercial registrada de Sirtex SIR-Spheres Pty Ltd.

