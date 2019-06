Sirtex Medical atinge marco com a administração da dose número 100.000 de microesferas de resina SIR-Spheres® Y-90

WOBURN, Massachusetts, 24 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A Sirtex Medical , principal fabricante de produtos para tratamentos de câncer de fígado, anunciou hoje a administração da dose número 100.000 de microesferas de resina SIR-Spheres® Y-90, um tratamento para pacientes com câncer de fígado.* Mais de mil provedores de assistência médica e sistemas hospitalares de todo o mundo oferecem esse tratamento.

"Não teria sido possível atingir esse marco sem o apoio dos profissionais de saúde de todo o mundo e sem o significativo investimento da Sirtex no nosso programa clínico de oncologia intervencionista. Estamos também muito orgulhosos por possuir funcionários tão dedicados que colocam o paciente em primeiro lugar e que se concentram em obter a excelência nos seus esforços para melhorar a qualidade e a longevidade dos pacientes", disse Kevin Smith, CEO interino da Sirtex. "Mas esse é apenas o primeiro de muitos marcos, já que estamos constantemente nos empenhando para criar novas maneiras de melhorar a administração das microesferas de resina SIR-Spheres Y-90 e a qualidade dos tratamentos."

A Sirtex se empenha, desde que foi criada, em fornecer a melhor formação, apoio e educação às equipes multidisciplinares que cuidam dos pacientes com câncer de fígado para garantir que aqueles que mais se beneficiarão da radioterapia interna tenham acesso a tratamento e a cuidados. Atingir o marco da dose número 100.000 é um reconhecimento dos esforços feitos em todo o mundo para ampliar o alcance do tratamento direcionado ao fígado com as microesferas de resina SIR-Spheres Y-90.

"A pesquisa clínica demonstra, há muito tempo, os benefícios da radioterapia interna seletiva com as microesferas de resina SIR-Spheres Y-90 para pacientes com metástases hepáticas de câncer colorretal nos Estados Unidos. Esse procedimento minimamente invasivo foi criado para controlar tumores hepáticos, é bem tolerado e mantém a qualidade de vida dos pacientes1,2," disse o Dr. Charles Nutting, renomado radiologista intervencionista credenciado, com fellowship, que trabalha no Colorado, onde se concentra em tratamentos para câncer direcionados ao fígado. Em 2002, o Dr. Nutting foi o primeiro médico a administrar as microesferas de resina SIR-Spheres Y-90 nos EUA. "Sinto-me honrado e muito entusiasmado em dar continuidade à parceria com a Sirtex para fornecer esse tratamento aos pacientes nos EUA."

O professor Thomas Helmberger, diretor do departamento de radiologia, neuroradiologia e medicina nuclear da Klinikum Bogenhausen em Munique, na Alemanha, fez a primeira radioterapia interna seletiva na Europa, no Oriente Médio e na África com microesferas de resina SIR-Spheres Y-90 em 2002. "Essa é uma opção de tratamento viável que encorajo os pacientes a levar em consideração como parte do seu plano de tratamento", disse o prof. Helmberger. "Tenho orgulho de me unir à Sirtex e à comunidade médica para celebrar esse importante marco."

O Professor Guy van Hazel, oncologista do Hospital Mount em West Perth e professor de Medicina na Faculdade de Medicina e Farmacologia da Universidade da Austrália Ocidental, participou do desenvolvimento inicial das microesferas de resina SIR-Spheres Y-90. Ele comenta: "Esta é uma opção de tratamento importante para os meus pacientes e um marco do qual estou feliz de participar."

*Nos Estados Unidos, as microesferas de resina SIR-Spheres Y-90 receberam a aprovação pré-mercado (PMA) da FDA e são indicadas para o tratamento de tumores hepáticos metastáticos não ressecáveis de câncer colorrectal primário em combinação com quimioterapia intra-hepática com floxuridina. As microesferas de resina SIR-Spheres Y-90 são aprovadas para o tratamento de tumores hepáticos inoperáveis na Austrália, União Europeia, Argentina, Brasil, Canadá e vários países da Ásia, como Índia e Cingapura.

Sobre a radioterapia interna seletiva (SIRT) utilizando as microesferas de resina SIR Y-90

As microesferas de resina SIR-Spheres Y-90 são um dispositivo aplicado sob supervisão de profissional licenciado para o tratamento de tumores hepáticos inoperáveis. Trata-se de um tratamento minimamente invasivo que fornece doses elevadas de radiação beta de alta energia diretamente aos tumores. A radioterapia interna seletiva é administrada aos pacientes por radiologistas intervencionistas, que introduzem milhões de microesferas de resina radioativas por meio de um cateter nas artérias hepáticas que fornecem sangue aos tumores. Usando o fluxo sanguíneo dos tumores, as microesferas atuam diretamente e seletivamente nos tumores hepáticos com uma dose de radiação até 40 vezes maior que a da radioterapia convencional, poupando o tecido saudável.

Sobre a Sirtex

A Sirtex Medical é uma empresa global de tratamentos de saúde que possui escritórios nos Estados Unidos, Austrália, Alemanha e Singapura e que trabalha para melhorar os resultados dos tratamentos das pessoas com câncer. Nosso principal produto atual é o tratamento com radiação dirigido para câncer de fígado chamado microesferas de resina SIR-Spheres Y-90. Mais de 100.000 doses já foram administradas para tratar pacientes com câncer de fígado em mais de mil centros médicos em mais de 40 países. Para obter mais informações, visite www.sirtex.com .

