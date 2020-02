Sirtex Medical annonce une collaboration avec MIM Software Inc.

Ce partenariat fait progresser l'innovation et augmente la précision des thérapies dirigées vers le foie en oncologie pour les patients

WOBURN, Massachusetts, 12 février 2020 /PRNewswire/ -- Sirtex Medical, fabricant leader de thérapies ciblant le cancer du foie, a annoncé aujourd'hui avoir entamé une collaboration avec MIM Software Inc, un fournisseur mondial leader de solutions d'imagerie pratiques dans les domaines de la radio-oncologie, de la radiologie, de la médecine nucléaire, de la neuroimagerie et de l'imagerie cardiaque. Selon les termes de l'accord, les équipes commerciales spécialisées de Sirtex aux États-Unis, en Europe et dans d'autres marchés mondiaux clés proposeront le logiciel MIM SurePlan™ LiverY90 aux côtés de SIR-Spheres®, microsphères en résine marquées à l'yttrium-90 pour améliorer la précision du traitement des patients atteints de tumeurs hépatiques.

SurePlan LiverY90 de MIM met à disposition des radiologues interventionnels et des médecins nucléaires qui traitent les tumeurs hépatiques avec SIR-Spheres, des outils permettant de gagner du temps et une dosimétrie post-traitement. Le logiciel permet aux médecins de calculer rapidement la dose délivrée par les microsphères afin d'améliorer les décisions de traitement et les soins aux patients. La technologie intègre également simultanément les TDM, TEP, SPECT et IRM pour fournir des résultats sur le dépôt des sphères, le recouvrement ainsi que sur la dose absorbée, permettant aux médecins de prendre plus rapidement des décisions éclairées quant aux prochaines étapes à entreprendre.

En plus de partager la même mission, à savoir de fournir aux médecins les outils dont ils ont besoin pour traiter les cancers, Sirtex et MIM partagent un même engagement : offrir aux patients les meilleurs soins qui soient tout au long de leur traitement.

« Compte tenu des chevauchements entre leur technologie et notre produit SIR-Spheres, Sirtex et MIM travaillent depuis longtemps aux côtés des équipes de soins cliniques aux États-Unis et en Europe, Moyen Orient et Afrique », a déclaré Kevin Smith, directeur général de Sirtex. « Désormais, en tant que partenaires, nous serons en mesure de combiner notre expertise et nos ressources afin de fournir un niveau de service encore plus élevé pour traiter les patients atteints de tumeurs du foie. Nous sommes impatients de voir comment cette collaboration profitera aux médecins et, à terme, améliorera les résultats des traitements pour les patients. »

« Nous sommes fiers et ravis de nous associer à Sirtex, principalement parce que cela permettra à un grand nombre de patients à travers le monde d'avoir accès à une dosimétrie personnalisée », a commenté Andrew Nelson, directeur général de MIM Software Inc. « Le traitement des tumeurs hépatiques nécessite une approche pluridisciplinaire et c'est donc une évolution naturelle pour des entreprises comme les nôtres de s'associer pour fournir un niveau de service et de ressources encore plus élevé et plus rapide aux équipes de traitement».

Aux États-Unis, SIR-Spheres, microsphères en résine marquées à l'Yttrium-90 a obtenu une autorisation de pré-commercialisation (Premarket Approval, PMA) de la FDA, et est indiqué pour le traitement des tumeurs hépatiques non-opérables provenant d'un cancer colorectal, en combinaison avec une chimiothérapie intra-artérielle hépatique avec la floxuridine. L'utilisation de SIR-Spheres, microsphères en résine marquées à l'Yttrium-90 est également approuvée dans le cadre du traitement des tumeurs du foie non-opérables en Australie, dans l'Union européenne, en Argentine, au Brésil, au Canada, et dans plusieurs pays d'Asie, tels que l'Inde et Singapour.

A propos de la radiothérapie interne sélective (SIRT) avec SIR-Spheres, microsphères en résine marquées à l'Yttrium-90

SIR-Spheres, microsphères en résine marquées à l'Yttrium-90 est un dispositif délivré sur ordonnance destiné au traitement des tumeurs au foie non opérables. La SIRT est un traitement peu invasif qui délivre directement dans les tumeurs de fortes doses de radiation bêta de haute énergie. La SIRT est administrée aux patients par des radiologues interventionnels et des médecins nucléaires, qui infusent des millions de microsphères de résine radioactive via un cathéter dans les artères hépatiques qui alimentent les tumeurs. En utilisant l'apport sanguin des tumeurs, les microsphères ciblent sélectivement les tumeurs hépatiques avec une dose d'irradiation jusqu'à 40 fois plus élevée que la radiothérapie conventionnelle, tout en épargnant les tissus sains.

A propos de Sirtex

Sirtex Medical est une entreprise international de santé qui possède des bureaux aux États-Unis, en Australie, en Allemagne et à Singapour, et qui œuvre à améliorer les résultats pour les patients atteints d'un cancer . Notre produit phare actuel est une radiothérapie ciblée pour le cancer du foie appelée SIR-Spheres, microsphères en résine marquées à l'Yttrium-90. Plus de 100 000 doses ont été administrées pour traiter les patients atteints d'un cancer du foie au sein de plus de 1 300 centres médicaux répartis dans plus de 50 pays.

SIR-Spheres® est une marque de commerce déposée de Sirtex SIR-Spheres Pty Ltd.

A propos de MIM Software

MIM Software s'engage à améliorer les soins aux patients en proposant des solutions innovantes et axées vers le client. MIM Software fournit des solutions d'imagerie pratiques dans les domaines de la radio-oncologie, de la radiologie, de la médecine nucléaire, de la neuroimagerie et de l'imagerie cardiaque. MIM est une société privée qui vend ses produits dans le monde entier à des centres d'imagerie, des hôpitaux, des cliniques spécialisées, des organismes de recherche et des sociétés pharmaceutiques. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.mimsoftware.com.

