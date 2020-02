Sirtex Medical kündigt Kooperation mit MIM Software Inc. an

Partnerschaft für mehr Innovation und höhere Präzision zielgerichteter Therapien für Patienten mit Krebs in der Leber

WOBURN, Massachusetts, 13. Februar 2020 /PRNewswire/ -- Sirtex Medical, ein führender Hersteller zielgerichteter Therapien gegen Krebs in der Leber, gab heute eine Kooperation mit MIM Software Inc. bekannt, einem weltweit führenden Anbieter praktischer Bildgebungslösungen in den Bereichen Radioonkologie, Radiologie, Nuklearmedizin, Neuroimaging und kardialer Bildgebung. Im Rahmen der Vereinbarung werden die spezialisierten Verkaufsteams von Sirtex in den Vereinigten Staaten, Europa und anderen globalen Schlüsselmärkten die Software MIM SurePlanTM LiverY90 zusammen mit den SIR-Spheres® Y-90 Harz-Mikrosphären des Unternehmens anbieten, um die Behandlungsgenauigkeit für Patienten mit Lebertumoren zu verbessern.

MIM SurePlan LiverY90 bietet interventionellen Radiologen und Nuklearmedizinern, die Lebertumoren mit SIR-Spheres behandeln, ein zeitsparendes Instrumentarium sowie post-treatment Dosimetrie-Informationen. Die Software ermöglicht Ärzten eine schnelle Berechnung der von den Mikrosphären abgegebene Dosis, um Behandlungsentscheidungen und die Patientenversorgung zu verbessern. Die Technologie integriert simultan CT-, PET-, SPECT- und MRI-Scans und liefert Ergebnisse zur Position der Sphären, zur Abdeckung des Tumors und der absorbierten Dosis, anhand derer Ärzte besser fundierte Entscheidungen über die nächsten Schritte treffen können.

Sirtex und MIM haben nicht nur die gemeinsame Mission, Ärzten die nötigen Hilfsmittel zur Behandlung von Krebs zur Verfügung zu stellen, sondern auch den gemeinsamen Anspruch, Patienten während ihrer Behandlung die bestmögliche Versorgung zu bieten.

„Sirtex und MIM haben angesichts der Überschneidung zwischen der Technologie von MIM und unseren SIR-Spheres beide eine lange Geschichte der Zusammenarbeit mit klinischen Versorgungsteams", sagte Kevin Smith, Chief Executive Officer von Sirtex. „Als Partner können wir jetzt unsere Expertise und Ressourcen kombinieren und eine noch bessere Unterstützung bei der Behandlung von Lebertumoren bieten. Wir sind schon sehr gespannt, wie diese Zusammenarbeit den Ärzten zugutekommen wird und wie sich dadurch letztlich die Behandlungsergebnisse für Patienten verbessern werden."

„Wir sind stolz und freuen uns über die Partnerschaft mit Sirtex, vor allem, weil sie einer großen Anzahl von Patienten weltweit Zugang zu personalisierter Dosimetrie ermöglichen wird", kommentierte Andrew Nelson, Chief Executive Officer von MIM Software Inc. „Die Behandlung von Lebertumoren erfordert einen multidisziplinären Ansatz. Es ist daher eine ganz natürliche Entwicklung, dass ein Unternehmen wie unseres eine Partnerschaft eingeht, um den Behandelnden noch schnellere und bessere Unterstützung bzw. Möglichkeiten anbieten zu können."

In den Vereinigten Staaten haben SIR-Spheres Y-90 Harz-Mikrosphären ein Premarket Approval (PMA) der FDA und sind für die Behandlung von nicht resezierbaren Lebermetastasen von primärem Darmkrebs in Kombination mit intrahepatischer arterieller Chemotherapie mit Floxuridin indiziert. SIR-Spheres Y-90 Harz-Mikrosphären sind in Australien, der Europäischen Union, Argentinien, Brasilien, Kanada sowie in einigen Ländern in Asien, darunter in Indien und Singapur, für die Behandlung von inoperablen Lebertumoren zugelassen.

Informationen zur selektiven internen Radiotherapie (SIRT) mit SIR-Spheres Y-90 Harz-Mikrosphären

SIR-Spheres Y-90 Harz-Mikrosphären sind ein verschreibungspflichtiges Medizinprodukt zur Behandlung von inoperablen Lebertumoren. SIRT ist eine minimal-invasive Behandlungsmethode, bei der hohe Dosen hochenergetischer Betastrahlung direkt an die Tumoren abgegeben werden. SIRT wird den Patienten durch interventionelle Radiologen verabreicht, die Millionen radioaktiver Harz-Mikrosphären über einen Katheter in die Leberarterien infundieren, über die sich die Tumoren mit Blut versorgen. Die Mikrosphären nutzen die tumoreigene Blutversorgung, um eine Strahlendosis, die bis zu 40-mal höher ist als bei einer herkömmlichen Strahlentherapie, für das gesunde Gewebe schonend, gezielt an die Lebertumoren abzugeben.

Informationen zu Sirtex

Sirtex Medical ist ein globales Healthcare-Unternehmen mit Niederlassungen in den USA, Australien, Deutschland und Singapur, das daran arbeitet, die Behandlungsergebnisse bei Menschen mit Krebs zu verbessern. Bei unserem derzeitig führenden Produkt, SIR-SpheresY-90 Harz-Mikrosphären, handelt es sich um eine zielgerichtete Strahlentherapie zur Bekämpfung von Lebertumoren. Mehr als 100.000 Dosen wurden zur Behandlung von Patienten mit Krebs in der Leber in mehr als 1.300 medizinischen Zentren in über 50 Ländern geliefert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.sirtex.com.

SIR-Spheres® ist eine eingetragene Marke der Sirtex SIR-Spheres Pty Ltd.

Informationen zu MIM Software

MIM Software Inc. hat sich der Verbesserung der Patientenversorgung durch kundenorientierte und innovative Lösungen verschrieben. MIM Software bietet praktische Bildgebungslösungen in den Bereichen Radioonkologie, Radiologie, Nuklearmedizin, Neuroimaging und kardialer Bildgebung. MIM Software ist ein privat geführtes Unternehmen, das seine Produkte weltweit an Bildgebungszentren, Krankenhäuser, Spezialkliniken, Forschungseinrichtungen und pharmazeutische Unternehmen verkauft. Weitere Informationen finden Sie unter www.mimsoftware.com.

APM-OUS-363

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/926923/Sirtex_Medical_Logo.jpg

Related Links

http://www.sirtex.com



SOURCE Sirtex Medical