SIS International lanciert einzigartige Dienste für Körperpflegemarken in den Bereichen Strategieberatung und Marktforschung

NEW YORK, 2. Mai 2024 /PRNewswire/ -- SIS International, ein renommiertes, weltweit tätiges Marktforschungs- und Strategieberatungsunternehmen, hat spezielle, auf die Körperpflegebranche zugeschnittene Beratungsdienste eingeführt. Das Unternehmen hat vor kurzem die Ausarbeitung neuer Dienstleistungen bekannt gegeben, um den sich entwickelnden Ansprüchen von Körperpflegemarken gerecht zu werden, die Wachstum und Erfolg in einem wettbewerbsintensiven Markt anstreben.

SIS International bietet fundierte Marktforschungs- und Beratungsdienstleistungen an, um der steigenden Nachfrage nach personalisierten Verbrauchererfahrungen und nachhaltiger Produktentwicklung in der Körperpflegeindustrie gerecht zu werden. Diese Dienstleistungen zielen darauf ab, Marken bei der Optimierung ihrer Strategien, der Verfeinerung des Produktangebots, der Verbesserung der Kundenbindung und der Nutzung des Wissens über neue Trends zu unterstützen.

„Wir freuen uns, unsere erweiterten Beratungslösungen für den Bereich der Körperpflegeprodukte vorstellen zu können. Wir blicken auf eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Unterstützung führender Marken in der Branche wie Avon, Colgate-Palmolive, Estee Lauder, Johnson Diversey, L'Oreal, Proctor & Gamble, Revlon und Shiseido zurück. Unser Ziel ist es, Marken für Körperpflegeprodukte mit strategischen Erkenntnissen und datengesteuerten Lösungen zu versorgen, um Wachstum und Innovation voranzutreiben, da wir die einzigartigen Herausforderungen und Möglichkeiten in den Bereichen Schönheit, Hautpflege und Hygiene verstehen", so Ruth Stanat, Geschäftsführerin von SIS International.

Zu den maßgeschneiderten Beratungsleistungen von SIS International für Körperpflegeprodukte gehören die Beratung zur Markenpositionierung, die Erforschung des Verbraucherverhaltens, die Unterstützung bei der Produktinnovation, die Entwicklung von Nachhaltigkeitsstrategien, die Analyse der Wettbewerbslandschaft, Influencer-Marketingstrategien und die Vorhersage von Markttrends. Diese Dienstleistungen ermöglichen es Marken im Bereich der Körperpflege, sich auf dem komplexen Markt zurechtzufinden und aufkommende Chancen effektiv zu nutzen.

Darüber hinaus unterstreicht die Einführung der neuen Beratungsdienste von SIS International das Engagement des Unternehmens, Innovation und Wachstum in der sich ständig weiterentwickelnden Branche für Körperpflegeprodukte anzukurbeln.

„SIS hat es sich zur Aufgabe gemacht, Körperpflegemarken mit dem strategischen Wissen auszustatten, das sie benötigen, um in einem sich schnell verändernden Marktumfeld erfolgreich zu sein. Unser Team setzt sich zu 100 % dafür ein, umsetzbare Empfehlungen und maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die auf die individuellen Ziele und Bestrebungen unserer Kunden abgestimmt sind", fügte Stanat hinzu.

SIS International ist ein weltweit tätiges Marktforschungs- und Strategieberatungsunternehmen, das Einblicke und Lösungen für Unternehmen in verschiedenen Branchen bietet. In seiner 40-jährigen Erfahrung hat SIS Beratungsprojekte in über 135 Ländern durchgeführt und einige der weltweit größten und einflussreichsten Unternehmen und Organisationen betreut, darunter über 70 % der Fortune 500.

