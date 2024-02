SIS International stellt auf der International Restaurant & Foodservice Show und der Parallelveranstaltung Coffee Fest in New York vom 3. bis 5. März im Javits Center (Stand Nr. 2173) neue Lösungen für die Lebensmittel- und Restaurantmarktforschung und Strategieberatung vor

SIS International, ein globales Marktforschungs- und Strategieberatungsunternehmen, verbessert die Geschmacksprüfung von Lebensmitteln und die Betriebsforschung in der Gastronomie und präsentiert sich auf der International Foodservice Show und der Coffee Fest.

NEW YORK, 22. Februar 2024 /PRNewswire/ -- SIS International, ein führendes Marktforschungs- und Strategieberatungsunternehmen, gab auf der International Restaurant and Foodservice Show in New York die Erweiterung seiner Beratungsdienste im Bereich Restaurant und Gastronomiebedarf bekannt. Das Unternehmen erklärte, es habe seine Dienstleistungen und Fähigkeiten als Reaktion auf das starke Wachstum der Restaurant-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie erweitert. SIS wird an der Coffee Fest teilnehmen und seine globale Reichweite in Bezug auf Geschmackstests, zentrale Standorttests, globale Umfragen und strategische Erkenntnisse präsentieren.

SIS International erweitert seine Kompetenzen in den Bereichen Geschmackstests, Betriebsforschung in der Gastronomie und Geräteforschung. Diese Fähigkeiten ermöglichen es Gastronomiebetrieben und Restaurants, Prozesse zu optimieren, neue Technologien einzuführen und strategische Ziele zu erreichen.

„Die Ausweitung unserer Forschungs- und Beratungsaktivitäten in den Bereichen Gastronomiebedarf, Lebensmittel und Getränke ist eine natürliche Entwicklung für SIS International. Wir verfügen über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Belieferung von Großunternehmen wie Aramark, Coca-Cola, Suntory, Mars Corporation, Nabisco, Hershey, Wendy's, Church's Chicken, Kraft Foods, Lipton/Knorr, Campbell Soup Company, Carlson Restaurants, Frito-Lay, Inc., General Mills, Boston Beer Company, Heineken, Vollrath, Haier, Samsung, LG, Dyson, Miele, American Sugar Alliance, TESCO und anderen. Wir helfen Gastronomiebedarfs- und Lebensmittelmarken, sich an neue Trends anzupassen und mithilfe von Forschung, Daten, Analysen und Strategieberatungslösungen aufkommende Technologien zu übernehmen", erklärte Ruth Stanat, Geschäftsführerin von SIS International.

Durch die Expansion von SIS International wird die Unterstützung für das Gaststättengewerbe und die Gastronomiebedarfsbranche ausgebaut, so dass die Kunden in die Lage versetzt werden, neue Technologien einzuführen und sich an Marktveränderungen anzupassen. „Unser datengesteuerter Ansatz und unser Lösungsangebot sind hervorragend geeignet, um Kunden dabei zu helfen, neue Wachstumsmöglichkeiten in diesen Sektoren zu entdecken", so Stanat.

Informationen zu SIS International

SIS International ist ein weltweit tätiges Marktforschungs- und Strategieberatungsunternehmen, das Einblicke und Lösungen für Unternehmen in verschiedenen Branchen bietet. Im Verlauf unserer 40-jährigen Erfahrung hat SIS Beratungsprojekte in über 135 Ländern abgewickelt und wir waren für einige der größten und einflussreichsten Unternehmen und Organisationen der Welt tätig, darunter über 70 % der Fortune 500-Unternehmen.

