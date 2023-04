SIS, Microsoft Dynamics 365 Global Partner im ERP-Bereich für gewerbliche Bauunternehmen für Spezialunternehmen, erweitert seine europäische Präsenz mit der Eröffnung eines Londoner Büros

DULUTH, Georgia, 7. April 2023 /PRNewswire/ -- SIS, LLC, ein Microsoft-Lösungspartner für Geschäftsanwendungen und führender Implementierungsberater von ERP|CRM|BI-Lösungen für den gewerblichen Bau und andere projekt- und servicebasierte Organisationen, die auf Microsoft Dynamics 365 basieren, freut sich bekannt zu geben:

ERP, CRM, & PM for Project & Service Driven Organizations

SIS, LLC, eröffnet sein nächstes globales Büro in London. Diese Büroeröffnung ist Teil einer fortlaufenden Strategie zur Erweiterung der Marke SIS und von Microsoft Dynamics 365, um die globalen Anforderungen von ERP- und CRM-Kunden in den Bereichen Bauwesen, Maschinenbau, Elektrotechnik, Energie und öffentliche Aufträge zu erfüllen. London wird zu einem Vertriebszentrum für SIS in Großbritannien, das sich auf die Bereitstellung von Microsoft Dynamics 365- und SIS Construct 365-Lösungen, zugehörigen Implementierungen und Supportdiensten für in Großbritannien ansässige Unternehmen konzentriert.

„Unsere Expansion in den britischen Markt ist ein 25-jähriger Höhepunkt unseres Engagements für den Aufbau und Einsatz moderner Lösungen für den gewerblichen Bau und andere projekt- und dienstleistungsbasierte Branchen. Die SIS Construct 365-Lösungssuite nutzt die enorme Leistungsfähigkeit des Microsoft Dynamics 365-Technologie-Stacks. Dies bringt die effektivste, intuitivste und skalierbarste ERP|CRM|BI-Plattform für unsere Zielbranchen hervor, die beispiellose End-to-End-Funktionalität bietet", Mark Kershteyn, Partner, SIS, LLC.

„Microsoft freut sich, dass SIS, ein führender globaler Microsoft Dynamics 365-Partner mit Sitz in den USA, seine Präsenz auf dem britischen Markt erweitert. Diese Erweiterung gibt SIS ein zusätzliches Vertriebszentrum und gibt Microsoft zusätzliche Stärke, um Dynamics 365 in Commercial Construction und andere projekt- und servicebasierte Unternehmen einzuführen. Dies geschieht mit der End-to-End-Konstruktionsfunktion von SIS Construct 365 für Unternehmenskunden, die ERP|CRM|BI-Lösungen, die für Dynamics 365 entwickelt wurden, suchen", Ted Kempf, Business Applications Sales LEAD, Professional Services, Americas.

SIS hat seinen Hauptsitz in den USA mit einer zusätzlichen Präsenz in Kanada, Indien, Polen, der Ukraine und jetzt Großbritannien und liefert seit über 25 Jahren ERP|CRM|BI-Lösungen an Bauunternehmen und andere projekt- und dienstleistungsorientierte Unternehmen. Alle SIS-Lösungen werden mit Microsoft Dynamics 365 und SIS Construct 365 Industry IP betrieben. Als Full-Service-Technologieberatungsunternehmen bieten, implementieren und unterstützen wir End-to-End-Lösungen für die digitale Transformation. Unsere Dienstleistungen umfassen ERP- und CRM-Implementierung, Rettung, Bewertung, Geschäftsintelligenz und Verwaltete Services. Weitere Informationen finden Sie unter sisn.com

