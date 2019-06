Sistemas escalonáveis Supermicro AI Edge validados para implementação de infraestrutura confiável com a plataforma NVIDIA EGX Edge Computing estão agora disponíveis

A IA na Edge tem suporte a uma infinidade de aplicações de tempo crítico, como veículos automatizados, cuidados de saúde remotos, AR avançada (Realidade Aumentada) e VR (Realidade Virtual), e a necessidade de servidores poderosos dentro de uma ampla variedade de implementações somente aumentarão com a continuidade de implementação das redes 5G. Como a quantidade de dados gerados pelos dispositivos Edge continua a crescer a um ritmo impressionante, as organizações enfrentam muitos desafios, incluindo congestionamento de largura de banda, falta de escalabilidade, atrasos de processamento, segurança e integridade de dados, incluindo problemas de conformidade e privacidade. Os servidores Supermicro Edge têm o objetivo de transformar empresas e capacitá-las com conectividade inteligente de dispositivos IoT para a nuvem.

"A Supermicro está empenhada em ajudar as empresas a modernizar seus data centers e infraestrutura Edge para que as empresas possam analisar dados em tempo real como parte de suas competências essenciais e vantagens comerciais", disse Charles Liang, CEO e presidente da Supermicro. "Aprimorar nossos servidores GPU e plataformas avançadas otimizadas para IA na tecnologia Edge com NVIDIA EGX e NGC oferece uma ampla seleção de soluções otimizadas e eficientes para o Edge inteligente e para integração perfeita do Edge à nuvem."

"Os desafios para a implementação de IA em tempo real no Edge são assustadores", disse Joung-Youl Seo, diretor executivo da DS&G, da Coreia do Sul. "Essas novas soluções Supermicro escalonáveis com a plataforma NVIDIA EGX simplificam o processo de implementação e oferecem aceleração de desempenho excepcional para o data center Edge ou para a rede Edge."

"Há bilhões de sensores IoT sendo implementados em empresas em todos os setores. O grande número e quantidade de informações que podem coletar está impulsionando um aumento exponencial de dados brutos que precisam ser processados com base no Edge", disse Justin Boitano, diretor sênior de soluções de computação empresarial e Edge da NVIDIA. "A plataforma NVIDIA EGX fornece uma plataforma escalonável para fornecer inteligência artificial em edge, no data center ou na nuvem."

Para o micro data center Edge e como um sistema validado de plataforma edge NVIDIA EGX, o 2U SuperServer 2029GP-TR da Supermicro é compatível com NGC - uma validação para sistemas com capacidade comprovada de executar cargas de trabalho exigentes de IA. O SYS-2029GP-TR usa quatro GPUs NVIDIA T4 e suporta até seis GPUs T4 para outros aplicativos de data center. Além disso, o sistema 1U da Supermicro com duas GPUs T4, o SYS-1029U-TR4, está no processo de validação de compatibilidade para NGC agora. Para sistemas otimizados até a rede Edge, a Supermicro oferece vários sistemas que podem ser configurados com GPUs T4: o 1019D-FHN13TP, o 5019D-FN8TP e o E403-9D-16C-FN13TP. Todos estão atualmente passando pela validação NGC.

Esta extensa gama de SuperServers com validação NVIDIA EGX e NGC coloca a Supermicro na melhor posição para inferência de potência e aprendizado de máquina exatamente onde é necessário, dando suporte a aplicações em desenvolvimento que melhorem o nosso mundo. Além das inovadoras implementações de IA para Edge, essas novas soluções baseadas em servidor da Supermicro oferecem valor excepcional em uma ampla variedade de setores, incluindo manufatura, varejo, petróleo e gás, saúde e cidades inteligentes.

Para mais informações sobre servidores GPU da Supermicro, visite https://www.supermicro.com/products/nfo/gpu.cfm.

