Site CelularOnline.org ensina Como Instalar o iOS 13 no iPhone

CURITIBA, Brasil, 12 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- O iOS 13 é a mais nova versão do sistema operacional preparado para os dispositivos móveis da Apple. Apresentado no decorrer de 2019 e lançado em setembro, juntamente dos novos iPhones, o software promete melhor desempenho e inúmeras novidades para os dispositivos contemplados.

Quem pode atualizar?

A Apple é bem generosa quando falamos em levar suas novidades na parte de software para seus dispositivos. Em média, um aparelho como o iPhone recebe duas ou até três atualizações a mais, se comparado com um topo de linha que tem como sistema operacional o Android.

Dito isto, para este ano, a fabricante decidiu trazer essas novidades para os iPhones lançados a partir de 2015. Neste cesto entram o iPhone 6S E 6s Plus, que receberam como novidade o 3D Touch e é o único modelo que ainda mantém a saídas para fone de ouvido; iPhone 7 e 7 Plus, que eliminaram a saída de 3,5 milímetros, trouxe a proteção contra água e poeira e abriu as alas para os múltiplos sensores nas partes traseiras; iPhone 8 e 8 Plus; iPhone X, que é a versão comemorativa dos 10 anos da linha, além do iPhone XR, Xs, XS Max e iPod de sétima geração, além dos novos lançamentos como o iPhone 11 e companhia.

Como atualizar?

Os proprietários de qualquer um dos modelos contemplados pode fazer a atualização via aparelho, caso ainda não a tenha feito. Basta ir às configurações ou ajustes e escolher a opção da atualização de software, baixar e instalar.

É importante mencionar que, dependendo das aplicações instaladas e do espaço interno, a atualização pode demorar. Um upgrade de versão sempre tem tendência a levar um pouco mais de tempo. Vale lembrar que é interessante fazer um backup.

Outra opção é a atualização via computador, conectando o iPhone e realizando o procedimento via iTunes. O procedimento também leva algum tempo, mas é tão simples quanto aquele pelo aparelho.

Relembre

O iOS 13 trouxe como grande novidade, o modo escuro por todo o sistema. Ele pode ser definido depois de certo horário ou como padrão no aparelho. Depois do conserto das falhas no iOS 12, estas novidades desembarcaram apenas neste ano.

A Apple destaca que neste ano, algumas mudanças foram aplicadas quando citamos a câmera, com controle de iluminação de retrato para os modelos disponíveis e a luz brilhante em formato mono, adicionando um efeito monocromático, semelhante às fotos antigas, quando captamos via modo retrato.

O álbum de fotografias também ganhou novidades, separando as fotos por anos, meses, dias, ou apresentando todas elas. O app também ganhou novos modos de edição, tanto para vídeo, quanto para fotos, com uma gama maior de filtros, eliminando a necessidade de muitos aplicativos, criados por terceiros.

Outra novidade interessantíssima é o botão de iniciar sessão com a Apple. A partir de agora, os usuários poderão eliminar a opção de logar com algumas redes sociais em serviços da internet, sendo que neste modo, a Apple cria um e-mail único e codificado para o usuário, poupando o mesmo de receber propagandas indesejadas ou de ser monitorado.

Com a implantação do aplicativo de atalhos, a Siri também foi beneficiada, recebendo uma série de recursos para automação. Podem ser configuradas receitas, pesquisas em redes sociais, informações em aplicativos, caminhadas, entre muitos outros. Os proprietários do fone de ouvidos sem fio da Apple podem ampliar seus ajustes na versão número 13 do iOS.

Encerrando a lista de grandes novidades, podemos também citar a implantação do modo de deslizar quando digitamos no teclado nativo da Apple. O modo Swift foi rebatizado de QuickPath e nos testes que realizamos, ele mantém a precisão e a qualidade do teclado padrão do sistema.

Vale lembrar que o iOS é gratuito.

Para conferir mais dicas e notícias sobre Celular e Tecnologia, acesse o site https://www.celularonline.org/ .

BLOGOLANDIA LTDA.

Avenida Cândido de Abreu, 776 / 803 – Centro Cívico

CEP: 80.530-000 – Curitiba – Paraná – Brasil

www.blogolandialtda.com.br

blogolandiabrasil@gmail.com

+55 (41) 2105-5913

+55 (41) 9 9142 0228

+55 (41) 9 9255 7758

FONTE Celular Online

Related Links

https://www.celularonline.org



SOURCE Celular Online