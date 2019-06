Site Melhor Carro ensina quando trocar o óleo do carro

CURITIBA, Brasil, 24 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- Quem tem carro sabe muito bem que o mesmo sempre precisa de constante manutenção. Até porque ele é uma máquina. Mas infelizmente algumas pessoas não sabem disso. O tempo médio de vida de um carro depende também de sua manutenção. Ela deve ser feita periodicamente, só assim o carro pode durar muitos anos. Uma das coisas que acaba sendo ignorada em uma manutenção de um carro é a troca de óleo. Fazer a troca desse óleo de forma errada pode trazer consequências negativas ao funcionamento desse carro também. Veja agora o que precisa saber antes de trocar o óleo do carro.

Fique atento ao prazo de troca do óleo do seu carro

Algumas pessoas não fazem ideia do prazo de troca de óleo do seu carro. E aí está o primeiro problema. Ao comprar o carro é preciso ficar atento aos quilômetros que ele já rodou (no caso de carros usados). Os carros novos devem ficar atentos a esse detalhe também. Geralmente a troca de óleo de um carro, deve ser feita depois que atinge o prazo de 5.000 km a 10.000 km rodados. O ideal é fazer essa troca, assim que o carro chegar a essa quilometragem máxima.

Verifique se o bujão está preso corretamente

Já parou para pensar que seu carro perdeu óleo do nada. E você não deu a importância real para isso. Geralmente as pessoas veem isso como natural, porém, não é. Um carro que perde óleo dessa forma, está mostrando que tem alguma coisa de errado. E isso normalmente acontece quando o bujão não está preso corretamente. Ele não pode estar frouxo e nem muito apertado. O ideal é levar esse carro em alguma oficina ou lojas que vendem produtos de carro (como óleo de motor) e pedir para alguém fazer esse reparo.

Faça a troca do óleo do carro por vácuo ou sucção

Poucas pessoas conhecem esse método de troca de óleo. Ele é indicado por ser bem prático e rápido, já que pode ser feito em até 5 minutos. Esse método é muito seguro e deve ser feito em locais específicos e que tenham boas referências. Para realizar esse procedimento é preciso deixar o carro ligado por 10 minutos, antes da mudança do óleo. O motor do carro deve estar quente, assim a viscosidade do fluído vai diminuir e ele pode ser sugado de forma mais fácil.

Fique atento a validade do filtro do seu carro

O filtro de óleo do carro também tem vida útil e tem pessoas que possuem carro por longos anos e nunca trocaram essa peça. O que acontece é que ao trocar o óleo do carro, ele pode ter contato com resíduo de óleo antigo, e aí não adianta nada não é mesmo? Já imaginou usar um mesmo copo sujo por um longo tempo, uma hora não vai dar mais. Assim é filtro de óleo do seu carro.

Use óleo de qualidade na hora de fazer a troca

É muito importante se atentar para a marca de óleo que vai ser usada em seu carro. Não adianta comprar o produto mais barato, pois no final vai sair caro do mesmo jeito. Pense que isso é um investimento necessário e que ajuda a manter a saúde do motor da sua máquina. Fuja de marcas desconhecidas e com valores abaixo do mercado.

Não entregue seu carro na mão de estranhos

Antes de pensar em trocar o óleo do seu carro, pesquise sobre o local que fará esse serviço. Muitas pessoas já passaram por algumas experiências ruins ao deixar o seu carro para fazer essa troca, e logo depois o mesmo começou a apresentar algum tipo de problema.

Siga essas dicas antes de trocar o óleo do seu carro!

