Site oficial do governo brasileiro utiliza certificados GlobalSign para garantir a validação do domínio

BOSTON, 12 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A GMO GlobalSign (www.globalsign.com), uma Autoridade Certificadora (CA) global e fornecedora líder de soluções de identidade e segurança para a Internet das Coisas (IoT), anunciou hoje que o governo do Brasil utiliza as soluções de certificação da empresa para melhorar a segurança do Gov.BR, um dos principais destinos da web do país para obter informações oficiais do governo. Ao migrar para a tecnologia baseada em infraestrutura de chave pública (PKI) da GlobalSign, o processo de verificação de certificados SSL e TLS para Gov.BR foi bastante aprimorado. O Gov.BR foi trazido para a GlobalSign por meio do novo parceiro 4 Business Solutions, com sede no Brasil.

No início deste ano, o governo do Brasil embarcou em um grande esforço de transformação digital para todos os serviços públicos federais, incluindo a melhoria do acesso dos cidadãos à informação. Como parte desse esforço, lançou o portal gov.br, para o qual a GlobalSign fornece certificados baseados em PKI e é gerenciado localmente pela 4 Business Solutions. Os certificados SSL e TLS da GlobalSign garantem a validação do domínio para o Gov.BR, obrigatório para uma conexão segura entre os serviços oferecidos pelo portal e seus usuários.

"Estamos extremamente satisfeitos em participar do programa de revendedores da GlobalSign. Com a GlobalSign, nos sentimos confiantes pois somos bem apoiados por toda a equipe, das vendas ao suporte ao cliente. Isso nos permite oferecer melhores soluções, além de uma experiência muito positiva, melhorando ainda mais a presença da empresa no Brasil ", disse Cláudio Rezende, fundador da 4 Business Solutions.

Além do Gov.BR, vários outros domínios do governo brasileiro estão sendo protegidos pela GlobalSign através da 4 Business Solutions.

"Ser capaz de fornecer um serviço importante ao governo do Brasil é um passo emocionante para a GlobalSign e esperamos expandir nosso relacionamento com eles", disse Lila Kee, gerente geral da GlobalSign nas Américas. "Além disso, estamos extremamente satisfeitos com a entrada da 4Business Solutions ao nosso programa de parceiros. Isso também é importante, pois marca a expansão adicional da GlobalSign na América do Sul. Juntamente com a 4 Business Solutions, planejamos expandir ainda mais os negócios. "

A GlobalSign ajuda a reduzir o tempo, o esforço e os custos associados ao gerenciamento de vários certificados SSL e TLS de nível corporativo. A empresa fornece gerenciamento centralizado de certificados e todas as ferramentas, serviços e produtos para reduzir riscos, responder a ameaças e controlar custos.

Sobre 4 soluções empresariais

A 4BS é uma empresa que busca, através dos produtos GlobalSign, entender as necessidades individuais de seus clientes, buscando sempre as melhores soluções e, principalmente, acompanhar seus clientes durante todo o processo, desde a aquisição até a instalação completa. A empresa está localizada em Belo Horizonte, Brasil. Para saber mais, visite https://4bs.com.br.

Sobre a GMO GlobalSign

A GlobalSign é a fornecedora líder em soluções confiáveis de identidade e segurança, permitindo que empresas, grandes empreendimentos, provedores de serviços baseados na nuvem e inovadores de IoT em todo o mundo conduzam comunicações seguras online, gerenciem milhões de identidades digitais verificadas e automatizem a autenticação e criptografia. Suas soluções de PKI e identidade de alta escala auxiliam bilhões de serviços, dispositivos, pessoas e itens que compõem a Internet das Coisas (IoT). A empresa possui escritórios nas Américas, Europa e Ásia. Para mais informações, visite https://www.globalsign.com

Sobre o GMO Cloud KK

GMO Cloud K.K. (TSE: 3788) é um provedor de infraestrutura de TI com serviço completo focado em soluções na nuvem. Estabelecida como empresa de hospedagem em 1996, a empresa gerencia servidores para mais de 130.000 empresas e agora possui 6.500 parceiros de vendas em todo o Japão. Em fevereiro de 2011, a empresa lançou o GMO Cloud para realçar seu foco em soluções baseadas na nuvem. Desde 2007, a empresa também amplia sua marca de segurança GlobalSign SSL através de escritórios na Bélgica, Reino Unido, EUA, China e Cingapura. Para mais informações, visite https://ir.gmocloud.com/english/

Sobre o GMO Internet Group

O GMO Internet Group é líder no setor de serviços de Internet, desenvolvendo e operando as soluções, hospedagem e nuvem, comércio eletrônico, segurança e pagamento mais usadas no Japão. O Grupo também inclui a maior plataforma de negociação de FX online do mundo, assim como a publicidade online, mídia na Internet e criptomoeda. A GMO Internet, Inc. (TSE: 9449) está sediada em Tóquio, Japão. Para mais informações, visite https://www.gmo.jp/en/

