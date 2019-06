Site Vagas Work ensina Como Agendar e Tirar a Carteira de Trabalho

CURITIBA, Brasil, 19 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- Quando estiver procurando emprego o ideal é já estar com a carteira de trabalho em mãos. A CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) é um documento necessário, para maioria das contratações realizadas no Brasil, que é por CLT (Consolidação das Leis do trabalho).

Mesmo sendo a primeira carteira de trabalho ou uma segunda via, é importante ter o documento em mãos, já que ao surgir a oportunidade de trabalho, as contratações por CLT somente são realizadas com a carteira de trabalho em mãos. Para aqueles que não sabem por onde começar, destacamos aqui o passo a passo para tirar sua carteira de trabalho, desde o agendamento, que pode ser realizado online, até a apresentação dos documentos.

Qual a função da Carteira de Trabalho

A Carteira de Trabalho, como já descrito, é um documento importantíssimo e necessário na hora de fazer a contratação. É pelo documento que se comprova os trabalhos, além de garantir direitos trabalhistas, como benefícios previdenciários, seguro desemprego e FGTS. É neste documento que contém, além dos dados do trabalhador, o número do PIS e os registros de emprego do trabalhador. Todas as atualizações do trabalho são registradas na carteira de trabalho, como férias, mudança de cargo, salários, FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), entre outras.

Quem pode tirar carteira de trabalho

A emissão da carteira de trabalho, tanto a primeira como a segunda via, é gratuita. Pode tirar a carteira de trabalho qualquer pessoa maior de 14 anos de idade, que seja brasileiro (nato ou naturalizado) ou ainda estrangeiro, que no caso emitirá a carteira de trabalho para estrangeiros.

Como fazer o agendamento para tirar a Carteira de Trabalho

O processo para tirar a primeira carteira de trabalho, como também a segunda via, é o mesmo, o que muda é os documentos que serão entregues. O primeiro passo pra tirar a carteira de trabalho é fazer o agendamento, que pode ser realizado online. Para agendar deverá acessar o sistema de atendimento do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), no endereço http://saaweb.mte.gov.br/inter/saa/pages/agendamento/main.seam.

Ao entrar na página deverá preencher os campos com as informações que são solicitadas, como o estado, cidade e o tipo de atendimento (no caso emissão da carteira de trabalho brasileira). Deverá preencher o código de segurança e clicar em Prosseguir.

Na página vai aparecer as unidades de agendamento mais próximas e deverá então clicar no ícone de calendário que fica abaixo de Ações. Deverá então selecionar o horário de atendimento e dia que deseja ser atendido, entre os que estão disponíveis, e clicar nele.

Após esse processo deve finalizar informando o número do CPF, a data de nascimento e o fone de contato. Informe o código de segurança e clique em Agendar. Então deverá comparecer no endereço com os documentos no dia e horário marcado.

Quais os documentos necessários para apresentar na emissão da carteira de trabalho

Ao fazer o agendamento online, no comprovante de agendamento que é gerado pelo sistema do Ministério do Trabalho consta toda documentação necessária que deverá ser entregue no dia do agendamento.

Os documentos são: comprovante de residência, documento de identificação (RG ou CNH), Certidão de Casamento (se casado) ou Certidão de Nascimento (se solteiro) ou averbação (caso separado, divorciado ou viúvo). No caso de carteira de Trabalho manual levar foto 3×4 colorida e com fundo branco. A foto 3x4 colorida com fundo branco será exigida nos casos em que houver impeditivo para emitir o documento informatizado.

Para a solicitação da 2ª da CTPS no caso de furto, perda, roubo, extravio, continuação e danificação, além dos documentos de identificação solicitados para primeira via, é necessário algum documento que comprove o número da via anterior. Para as carteiras furtadas, roubadas, perdidas ou extraviadas é necessário ainda o B.O (boletim de ocorrência).

