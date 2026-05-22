Siteimprove annonce les lauréats du Global Accessibility Customer Award 2026, récompensés pour leur engagement en faveur en faveur de l'accessibilité, leurs innovations en matière d'IA et leur impact mesurable

Les leaders en matière d'accessibilité reconnus sont Barclays, Shell, l'université de Harvard, Bang & Olufsen, BlackRock, AdventHealth, GSK, CQUniversity Australia, Posten Bring A/S et l'université d'Ottawa

COPENHAGUE, Danemark, 22 mai 2026 /PRNewswire/ -- À l'occasion du Global Accessibility Awareness Day (Journée mondiale de sensibilisation à l'accessibilité), Siteimprove, leader de l'intelligence de contenu agentique, a annoncé aujourd'hui dix clients gagnants des Siteimprove.ai Global Digital Accessibility Awards (Prix mondiaux de l'accessibilité numérique), récompensant les entreprises et les équipes qui ouvrent la voie à la création d'expériences numériques plus accessibles et plus inclusives. Les lauréats sont annoncés à l'occasion de la 15e Journée mondiale de sensibilisation à l'accessibilité (GAAD), une initiative visant à sensibiliser le public à l'accès et à l'inclusion numériques.

Siteimprove Logo Wordmark

Les Global Digital Accessibility Awards récompensent les clients de Siteimprove.ai qui défendent l'accessibilité en tant qu'élément central de leur stratégie numérique. Ces entreprises ont fait preuve d'un impact mesurable, d'innovations en matière d'IA et d'un engagement à améliorer les expériences numériques pour tous. Les lauréats de cette année sont :

Best of Healthcare (Santé) : AdventHealth

Best of Manufacturing (Fabrication) : Bang & Olufsen

Best of Banking (Banque) : Barclays

Best of Capital Markets (Marchés financiers) : BlackRock

Best of APJ (Région Asie-Pacifique et Japon) : CQUniversité Australia

Best of Pharmaceuticals (secteur pharmaceutique) : GSK Canada

Best of Higher Education (Enseignement supérieur) : Université de Harvard

Best of Oil and Gas (Pétrole et gaz) : Shell

Best of Public Sector (Secteur public) : Posten Bring A/S

Best of Higher Education (CAN) (Enseignement supérieur - CAN) : Université d'Ottawa

« Les lauréats d'aujourd'hui sont des défenseurs de l'accessibilité, des innovateurs en matière d'IA et la preuve vivante que l'accessibilité transforme la vie de vraies personnes. Nous pensons que chacun des leaders de l'accessibilité représentés ici sur Siteimprove.ai sont à l'avant-garde de l'ère de l'IA. Félicitations aux lauréats de cette année, votre engagement à transformer l'accès au monde numérique nous inspire tous. » - Nayaki Nayyar, PDG, Siteimprove

Selon les termes des lauréats du prix 2026 Global Accessibility Award :

« L'accessibilité numérique est fondamentale pour l'avenir de l'éducation, et la technologie inclusive est essentielle à l'apprentissage. À Harvard, notre objectif est de veiller à ce que la mission d'enseignement et de recherche de l'université soit accessible à tous. Ce travail n'est possible que grâce à l'immense talent de notre équipe des services d'accessibilité numérique, à nos nombreux collègues des différentes facultés de l'université, ainsi qu'au soutien sans faille de la direction de l'université. Lorsque nous intégrons l'accessibilité au sein de nos environnements numériques, nous construisons une culture où chacun peut participer pleinement. Merci à Siteimprove pour cette précieuse reconnaissance. » - Kyle Shachmut, Sr. Directeur des services d'accessibilité numérique, Université de Harvard

« Chez Barclays, l'accessibilité numérique consiste à s'assurer que nos services et contenus numériques sont faciles à voir, à entendre, à comprendre et à utiliser pour tous les clients et collègues. Nous définissons des normes claires alignées sur les WCAG 2.2 AA, avec des responsabilités clairement définies et des données concrètes, afin que les équipes puissent prévenir les obstacles à grande échelle. Nous soutenons cela par le biais d'une formation basée sur le rôle et d'une expertise centrale associée à une appropriation locale, aidant davantage de clients et de collègues à utiliser nos services en toute confiance. » - Paul Smyth, directeur de l'accessibilité numérique, Barclays

« L'accessibilité est essentielle pour créer des expériences numériques significatives. Avec Siteimprove.ai, nous avons pu l'intégrer dans nos flux de travail quotidiens et améliorer continuellement la façon dont les utilisateurs interagissent avec notre contenu. Grâce à la plateforme d'intelligence de contenu agentique de Siteimprove, ce qui autrefois prenait des heures d'analyse manuelle se présente désormais sous la forme d'actions claires et prioritaires en quelques minutes, garantissant ainsi que notre présence numérique reste inclusive et performante dans le paysage actuel de la recherche axée sur l'IA. Cette reconnaissance reflète notre engagement continu à rendre notre présence numérique plus inclusive pour tous. » - Giulia Miotti, directrice principale, contenu et expérience, Bang & Olufsen

« L'accessibilité numérique n'est pas une activité autonome de mise en conformité pour Shell, c'est un catalyseur stratégique de la confiance, de l'inclusion et de la performance. Avec un portefeuille vaste et varié de propriétés numériques, nous avons besoin de solutions pouvant être déployées à grande échelle. Notre collaboration avec Siteimprove, parallèlement à la modernisation de la plateforme et aux pratiques d'accessibilité, nous a aidés à renforcer notre approche de l'accessibilité, à rationaliser les processus et à améliorer la qualité de nos expériences numériques, tant pour les utilisateurs que pour l'entreprise. Dans le monde actuel accéléré par l'IA, où le contenu est créé et consommé plus rapidement que jamais, l'intégration de l'accessibilité dans notre fondation numérique dès le départ est une partie importante de la façon dont nous continuons à évoluer et à œuvrer pour offrir des expériences numériques plus inclusives. » - Tomasz Abramowicz, responsable des solutions numériques, Shell

« Nous avons fait de l'accessibilité un élément systématique et quantifiable de notre processus de travail, ce qui a entraîné des améliorations significatives pour nos consommateurs. À une époque où l'IA agentique remodèle la façon dont les patients découvrent et naviguent dans le système de santé en ligne, nous veillons à ce que chaque point de contact soit équitable, inclusif et performant. Les expériences accessibles ne sont pas seulement une bonne pratique, elles sont l'expression de ce que nous sommes. » - Kristen Shock, responsable Web senior, AdventHealth

« Dans toute organisation d'investissement ou de technologie financière, l'inclusion numérique et l'excellence opérationnelle se renforcent mutuellement. Le défi est celui de l'exécution : maintenir l'accessibilité dans le cadre de migrations de systèmes existants à grande échelle, respecter les délais légaux et ceux imposés par les clients, et s'adapter à des environnements de plateforme complexes et sécurisés. En passant d'une remédiation réactive à un modèle d'accessibilité par défaut, soutenu par une gouvernance solide, une expertise interfonctionnelle et un investissement continu dans les outils, les entreprises peuvent obtenir des améliorations mesurables de l'accessibilité, réduire les défauts récurrents et construire un programme mature et évolutif qui fournit des résultats cohérents et défendables » - Irfan Ali, responsable mondial de l'innovation numérique, de la transformation et de l'accessibilité, BlackRock

« Chez GSK Canada, l'accessibilité numérique est un impératif commercial. En intégrant l'accessibilité numérique dans nos opérations omnicanales, notre gouvernance et nos normes d'agence, et en suivant la conformité WCAG par le biais de Siteimprove.ai, nous avons porté le taux de conformité au niveau AA sur l'ensemble de nos sites à plus de 90 %. Un design accessible renforce la confiance et réduit les risques, améliorant ainsi les résultats pour les patients et les professionnels de santé. » - Darryl Clews, responsable de la stratégie, marketing omnicanal, GSK Canada

« À CQUniversity, nous avons toujours pensé que l'accessibilité devait être intégrée dès la conception, et non traitée comme un élément secondaire. Notre objectif est d'être l'université la plus accessible d'Australie, et c'est ce qui détermine chacune de nos décisions. Atteindre la conformité au niveau A des WCAG 2.2 et être nommé site Web éducatif de l'année par le Centre for Accessibility Australia ont été de véritables jalons, la reconnaissance que le travail que nous effectuons fait une véritable différence. Siteimprove a changé notre façon de travailler. Grâce à des outils alimentés par l'IA et au dévouement des personnes à l'origine de ce travail, nous sommes en mesure de toucher davantage d'étudiants et de continuer à placer la barre plus haut en ce qui concerne l'accès numérique inclusif. » - Jonathan Powles, vice-président, réussite des étudiants, CQUniversity Australia

« Chez Posten Bring, notre ambition est de faciliter la vie quotidienne et de rendre le monde plus accessible, et cette promesse doit également s'appliquer au numérique. Avec plus de 12 500 employés au service de millions de personnes dans la région nordique, l'accessibilité ne peut pas être une réflexion après coup, elle est intégrée au cœur de notre système de conception. Siteimprove nous permet d'avoir une meilleure vision et une plus grande cohérence dans notre travail d'amélioration continue, et les résultats parlent d'eux-mêmes : notre indice de certitude numérique a augmenté de 17 % depuis 2019, et notre score d'accessibilité est désormais proche de 91 sur 100. Alors que l'IA transforme la manière dont les gens trouvent et utilisent les services numériques, nous savons que les expériences numériques inclusives ne sont pas seulement la bonne chose à faire, elles nous permettent de toucher toutes les personnes que nous avons pour mission de servir. » - Omar Vidskjold Khan, Responsable produit Posten Bring A/S

« À l'Université d'Ottawa, nous considérons l'accessibilité numérique comme une responsabilité permanente consistant à éliminer les obstacles et à garantir un accès équitable à l'information et aux services pour tous. Elle est fondamentale pour permettre une pleine participation à notre communauté et au-delà. Avec la plateforme d'intelligence de contenu agentique de Siteimprove, et dans le cadre de son programme bêta d'IA, nous avons transformé des heures d'analyse en informations exploitables en quelques minutes, ce qui nous aide à optimiser nos sites Web et à garantir que le contenu est accessible, inclusif et performant pour le référencement naturel (SEO) et le référencement sur les moteurs de recherche (AEO) dans le paysage de recherche d'aujourd'hui. » - Nathalie Blanchard, responsable du marketing numérique, Université d'Ottawa

Les candidatures pour 2026 ont relevé la barre de ce à quoi ressemble le leadership en matière d'accessibilité numérique dans un monde d'IA agentique, et chaque entreprise qui s'est présentée a fait preuve d'un engagement profond à transformer l'accès au monde numérique, ce qui a rendu la sélection des gagnants particulièrement difficile. Siteimprove est fier de récompenser également les huit clients finalistes suivants : Georgia Technology Authority, Danske Bank, The PHOENIX Group eCommerce Europe, University of Texas Arlington, Mass General Brigham, City of Austin Texas, Maricopa Community Colleges, et eMoney.

Félicitations aux lauréats et aux finalistes du prix mondial de l'accessibilité numérique Siteimprove.ai 2026.

« Avec plus de 1,3 milliard de personnes dans le monde vivant avec des handicaps permanents, l'accessibilité numérique ne peut plus être considérée comme une réflexion après coup, elle doit être une exigence fondamentale, de l'idée au lancement du produit. L'IA fait de la recherche la nouvelle page d'accueil de chaque marque. Il est donc essentiel que les moteurs de réponse à l'IA et le contenu web commencent par une expérience numérique accessible afin d'instaurer et de maintenir la confiance. Les lauréats des prix Siteimprove.ai ont illustré ce que signifie placer l'accessibilité au cœur des exigences et avoir un impact significatif sur les expériences numériques inclusives. » - Joe Devon et Jennison Asuncion, cofondateurs, Journée mondiale de sensibilisation à l'accessibilité

Pour plus d'informations sur les prix et les lauréats de cette année, visitez le site.

À propos de Siteimprove

Fondé en 2003, Siteimprove transforme l'accès au monde numérique grâce à la plateforme d'intelligence de contenu agentique qui unifie l'accessibilité, l'analyse, le SEO/AEO et la stratégie de contenu. Aujourd'hui, les clients du classement Global 2000 des secteurs de la fabrication, de l'administration, de l'enseignement supérieur, des services financiers et de la santé font confiance à Siteimprove.ai, pour fournir un contenu à la fois performant et conforme. Basé à Copenhague, Bellevue, Minneapolis et Londres, Siteimprove constitue une source unique et exploitable de données fiables pour les équipes chargées du contenu numérique et du développement des plus grandes entreprises mondiales, entités gouvernementales et établissements d'enseignement. Siteimprove est détenu majoritairement par Nordic Capital.

Contact avec les médias : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/588192/siteimprove_New.jpg