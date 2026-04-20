Siteimprove führt erweiterte AEO Insights für AI Visibility ein, um Unternehmen zum Erfolg bei Answer Engines und generativer Suche zu verhelfen

Neue AEO-Funktionen innerhalb der Siteimprove.ai Search-Lösung ermöglichen es Unternehmen, KI-Zitate, Prompts, Share of Voice und Sentiment über Antwortmaschinen hinweg in einer einzigen, einheitlichen Plattform zu verfolgen

LAS VEGAS, 20. April 2026 /PRNewswire/ -- ADOBE SUMMIT -- Siteimprove, ein führendes Unternehmen im Bereich der agentenbasierten Content-Intelligenz, hat heute mit der Einführung von tieferen AEO-Einblicken innerhalb der Siteimprove.ai Search-Lösung für AI Visibility einen wichtigen Fortschritt in der Answer Engine Optimization (AEO) angekündigt. Diese neue Funktion ermöglicht es Betriebsteams, zu messen, zu verstehen und zu optimieren, wie ihre Marke in Suchmaschinen und generativen Suchergebnissen erscheint.

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Da die KI die digitale Landschaft grundlegend umgestaltet, ist die herkömmliche Suche nicht mehr das einzige Tor zur Entdeckung. Laut IDC Research werden bis 2028* 79 % der Einkäufer KI-Tools nutzen, um komplexe Kaufentscheidungen zu treffen, fundierte Entscheidungen zu treffen und sich weniger auf Verkäufer zu verlassen. In diesem neuen Umfeld definiert sich die Sichtbarkeit nicht allein durch Rankings, sondern durch die Präsenz in den von der KI generierten Antworten.

Die Lösung Siteimprove.ai Search adressiert diesen Wandel, indem sie sicherstellt, dass Unternehmensinhalte strukturiert, genau, vertrauenswürdig und zugänglich sind - die wesentliche Grundlage für Auffindbarkeit und Leistung sowohl bei der herkömmlichen als auch bei der KI-gesteuerten Suche.

Die neuen AEO-Funktionen bieten Kunden ein umfassendes Verständnis dafür, wie ihre Inhalte auf KI-gesteuerten Plattformen, einschließlich Googles KI-Erlebnissen und aufkommenden Antwortmaschinen, abschneiden. Mit dieser Intelligenz können Unternehmen die Sichtbarkeit verbessern, das Engagement steigern, das Kundenerlebnis verbessern und messbare Geschäftsergebnisse erzielen.

„Suchmaschinen werden immer mehr zum ersten Anlaufpunkt für Käufer, und die Sichtbarkeit in diesen KI-Kanälen ist nicht mehr optional", sagte Nayaki Nayyar, CEO von Siteimprove. „Mit tieferen AEO-Funktionen, die in unsere Siteimprove.ai-Plattform eingebettet sind, geben wir unseren Kunden die Klarheit und Kontrolle darüber, wie sie entdeckt, vertraut und ausgewählt werden - sowohl in KI-gesteuerten als auch in traditionellen Suchumgebungen."

Mit dem AI Visibility Dashboard können Kunden jetzt wichtige AEO-Leistungskennzahlen über Antwort-Engines hinweg verfolgen und analysieren, darunter

KI-Zitate und Häufigkeit der Zitate





Anteil der Antworten (Anteil der Stimme)





Markenstimmung in KI-generierten Antworten





Positionierung im Wettbewerb und Einblicke





Umsatzzuordnung mit KI-Transparenz verknüpft





Content-Leistung über KI-gesteuerte Kanäle

Die Siteimprove.ai Search-Lösung bietet Teams jetzt eine ganzheitliche Sicht auf traditionelle SEO und AEO unter einer einzigen Erfahrung für Markensichtbarkeit in einer dynamischen Suchlandschaft.

Siteimprove ist ein anerkannter Representative Vendor im 2026 Gartner® Market Guide for Answer Engine Optimization. Laut Gartner „benötigen Unternehmen neue Ansätze zur Messung der Sichtbarkeit, einschließlich der Präsenz in KI-generierten Antworten, Zitaten und Konversationsschnittstellen."

Diese Markteinführung baut auf der kürzlich erfolgten Erweiterung von Siteimprove.ai auf, einer einheitlichen agentenbasierten Content-Intelligence-Plattform mit einem neuen Agenten für Konversationsanalysen und einem Agenten für Keyword-Intelligence, der die umfassendere Vision des Unternehmens zur Optimierung des gesamten Lebenszyklus digitaler Inhalte vorantreibt. Von Barrierefreiheit und Suche bis hin zu Content-Strategie und Analytik bietet Siteimprove.ai eine einzige, agentenbasierte Plattform, die für Unternehmen konzipiert wurde.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.siteimprove.com/aeo-visibility/.

*Quelle: IDC, Redefining B2B Tech Buying: The Rise of Digital and AI and the Changing Role of Human Touch, doc #US53195725, November 2025

Informationen zu Siteimprove

Siteimprove wurde 2003 gegründet und verändert den Zugang zur digitalen Welt durch die Bereitstellung einer agentenbasierten Content-Intelligence-Plattform, die Barrierefreiheit, Analytik, SEO/AEO und Content-Strategie vereint. Heute verlassen sich Global-2000-Kunden aus den Bereichen Fertigung, Behörden, Hochschulwesen, Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen auf die Plattform Siteimprove.ai, um sowohl leistungsfähige als auch konforme Inhalte bereitzustellen. Siteimprove mit Sitz in Kopenhagen, Bellevue, Minneapolis und London ist eine einzige, umsetzbare Quelle der Wahrheit für digitale Inhalte und Entwicklungsteams in vielen der größten globalen Unternehmen, Regierungsbehörden und Bildungseinrichtungen. Siteimprove befindet sich mehrheitlich im Besitz von Nordic Capital.

Medienkontakt:

Emily Degnan

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