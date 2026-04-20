Siteimprove lance les insights AEO avancés pour la visibilité IA afin d'aider les entreprises à gagner dans les moteurs de réponse et la recherche générative

Les nouvelles capacités AEO de la solution de recherche de Siteimprove.ai permettent aux entreprises de suivre les citations d'IA, les invites, la part de voix et le sentiment de marque à travers les différents moteurs de réponse sur une plateforme unique et unifiée.

LAS VEGAS, 20 avril 2026 /PRNewswire/ -- ADOBE SUMMIT -- Siteimprove, un leader de l'intelligence de contenu agentique, a annoncé aujourd'hui une avancée majeure dans l'optimisation pour les moteurs de réponse (AEO) avec le lancement d'insights AEO plus approfondis dans la solution de recherche de Siteimprove.ai pour la visibilité IA. Cette nouvelle capacité permet aux équipes de l'entreprise de mesurer, de comprendre et d'optimiser la façon dont leur marque apparaît dans les moteurs de réponse et les expériences de recherche générative.

Siteimprove Logo Wordmark

Alors que l'IA remodèle fondamentalement le paysage numérique, la recherche traditionnelle n'est plus la seule voie d'accès à la découverte. Selon IDC Research, 79 % des acheteurs utiliseront des outils d'IA pour s'orienter dans les décisions d'achat complexes, prendre des décisions éclairées, et être moins tributaire des vendeurs d'ici 2028*. Dans ce nouvel environnement, la visibilité n'est pas définie par les seuls classements, mais par la présence dans les réponses générées par l'IA.

La solution de recherche de Siteimprove.ai répond à ce changement en garantissant que le contenu de l'entreprise est structuré, précis, digne de confiance et accessible - la base essentielle de la découvrabilité et de la performance tant dans la recherche traditionnelle et que dans la recherche pilotée par l'IA.

Les nouvelles fonctionnalités d'AEO permettent aux clients d'avoir une vision globale de la performance de leur contenu sur les plateformes basées sur l'IA, y compris les expériences d'IA de Google et les moteurs de réponse émergents. Grâce à cette intelligence, les organisations peuvent améliorer la visibilité, accroître l'engagement, améliorer l'expérience des clients et obtenir des résultats commerciaux mesurables.

« Les moteurs de réponse sont rapidement en train de devenir le premier point d'engagement des acheteurs, et la visibilité sur ces canaux IA n'est plus optionnelle », a déclaré Nayaki Nayyar, PDG de Siteimprove. « Avec des capacités AEO plus approfondies intégrées à notre plateforme Siteimprove.ai, nous donnons aux clients la clarté et le contrôle nécessaires pour définir la façon dont ils sont découverts, jugés fiables et choisis - dans les environnements de recherche traditionnels et pilotés par l'IA. »

Dans le tableau de bord de visibilité IA, les clients peuvent désormais suivre et analyser les principaux indicateurs de performance AEO dans les moteurs de réponse, notamment :

les citations de l'IA et la fréquence des citations,





la part des réponses (part de voix),





le sentiment de marque dans les réponses générées par l'IA,





le positionnement et analyse de la concurrence,





l'attribution des recettes liée à la visibilité de l'IA,





la performance du contenu sur les canaux pilotés par l'IA.

La solution de recherche de Siteimprove.ai offre désormais aux équipes une vision holistique du SEO traditionnel et de l'AEO sous une seule expérience d'entreprise pour la visibilité de la marque dans un paysage de recherche dynamique.

Siteimprove est un « Representative Vendor » reconnu dans le Market Guide for Answer Engine Optimization 2026 de Gartner®. Selon Gartner, « Les organisations ont besoin de nouvelles approches pour mesurer la visibilité, notamment la présence dans les réponses générées par l'IA, les citations et les interfaces conversationnelles ».

Ce lancement s'appuie sur la récente expansion de Siteimprove.ai, une plateforme unifiée d'intelligence de contenu agentique avec un nouvel agent d'analyse conversationnelle et un nouvel agent d'intelligence de mots clés, faisant progresser la vision plus large de l'entreprise pour optimiser l'ensemble du cycle de vie du contenu numérique. De l'accessibilité et de la recherche à la stratégie de contenu et à l'analyse, Siteimprove.ai offre une plateforme unique et agentique conçue pour l'échelle de l'entreprise.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.siteimprove.com/aeo-visibility/.

*Source : IDC, Redefining B2B Tech Buying: The Rise of Digital and AI and the Changing Role of Human Touch, doc #US53195725, novembre 2025

À propos de Siteimprove

Fondée en 2003, Siteimprove transforme l'accès au monde numérique grâce à la plateforme d'intelligence de contenu agentique qui unifie l'accessibilité, l'analyse, le SEO/AEO et la stratégie de contenu. Aujourd'hui, les clients du classement Global 2000 des secteurs de la fabrication, de l'administration, de l'enseignement supérieur, des services financiers et de la santé font confiance à Siteimprove.ai, une plateforme d'intelligence de contenu agentique, pour fournir un contenu performant et conforme. Basé à Copenhague, Bellevue, Minneapolis et Londres, Siteimprove est une source de vérité unique et exploitable pour les équipes de développement et de contenu numérique des plus grandes entreprises mondiales, entités gouvernementales et établissements d'enseignement. Siteimprove est détenu majoritairement par Nordic Capital.

Relations avec la presse :

Emily Degnan

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/588192/siteimprove_New.jpg