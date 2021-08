SitusAMC erweitert europäisches Servicegeschäft um Direct Debt

Alfonso Pagano wurde als Direktor eingestellt, um die Ausweitung des Dienstleistungsangebots auf Non-CRE-Unternehmensanleihen zu leiten

LONDON, 9. August 2021 /PRNewswire/ -- SitusAMC, einer der größten unabhängigen, bewerteten Primary- und Special-Servicer für Gewerbeimmobilien in Europa, gab die Ausweitung des Servicing-Geschäfts des Unternehmens in Europa auf Direktkredite für Unternehmen, Infrastruktur- und Sozialwohnungskredite bekannt. SitusAMC betreut derzeit gewerbliche Immobilienkredite in Höhe von 67 Milliarden Euro für Vermögenswerte in 18 europäischen Ländern. Zu den Kunden gehören Banken, Versicherungsgesellschaften, Fonds und Private-Equity-Firmen. Alfonso Pagano wurde als Director angestellt und wird das neue Geschäftsfeld leiten. Er berichtet an SitusAMC's Executive Managing Director und Head of Europe, Lisa Williams.

Neben dem Servicing von Krediten bietet SitusAMC seinen Kunden in Europa auch Kredit-Asset-Management, Kreditberatung und Bewertungsdienstleistungen an. Mit der Erweiterung wird SitusAMC Kreditvermittlungs- und Kreditverwaltungsdienste für Unternehmens-, Infrastruktur- und Sozialwohnungskredite anbieten.

„Viele unserer europäischen Kunden bieten auch Unternehmenskredite über direkte Kreditplattformen an", sagte Williams. „Da Unternehmen ihre Geschäftstätigkeit mit Partnern rationalisieren wollen, die eine umfassendere Unterstützung bieten können, sahen wir die Möglichkeit, unsere bewährte Erfahrung in der Finanzierung von Gewerbeimmobilien zu nutzen, um eine effizientere und effektivere Möglichkeit für die Betreuung einer breiteren Palette von Krediten, einschließlich Direktkrediten, zu bieten."

Pagano, der am 29. Juli zu dem Unternehmen stieß, verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bereich der Schuldendienstleistungen, und hatte unter anderem Führungspositionen bei führenden globalen Finanzinstituten wie BNP Paribas Securities Services, The Bank of New York Mellon und ABN AMRO inne. Zuletzt arbeitete Pagano als kaufmännischer Direktor im Team für Kapitalmarktdienstleistungen der TMF Group. Er hat einen Master-Abschluss in internationaler Wirtschaft und Devisenmärkten von der Parthenope University in Italien.

„Dies ist eine großartige Gelegenheit, an der Ausweitung des Servicing-Geschäfts von SitusAMC auf das Servicing von Unternehmenskrediten mitzuwirken. SitusAMC hat einen guten Ruf auf dem Markt, ein Expertenteam, das mit Leidenschaft bei der Sache ist, und eine Kundenliste, die einige der führenden Organisationen in der Region umfasst", sagte Pagano. „Ich freue mich darauf, den Einstieg von SitusAMC in dieses neue Servicing-Angebot zu leiten und einen Mehrwert für alle zu schaffen, die wir mit Stolz bedienen."

Informationen zu SitusAMC

SitusAMC ist ein führender unabhängiger Anbieter von strategischen Beratungs-, Outsourcing-, Talent- und Technologielösungen für Gewerbe- und Wohnimmobilien. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei der Identifizierung und Nutzung von Chancen in ihrem Immobiliengeschäft durch branchenführende Dienstleistungen und innovative Technologien, die die betriebliche Effizienz steigern, die Effektivität des Unternehmens erhöhen und ihre Agilität auf dem Markt über den gesamten Lebenszyklus ihrer globalen Immobilienaktivitäten verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter: www.situsamc.com.

Pressekontakt

Andy Garrett

Marketingleiter

[email protected]

Related Links

http://www.situsamc.com



SOURCE SitusAMC