SIX NOUVEAUX RIADS OUVRIRONT À LA KASBAH TAMADOT EN JUILLET ET L'HÔTEL ROUVRIRA ENTIÈREMENT SES PORTES EN OCTOBRE

De nouveaux plans ont été publiés pour les Riads à trois chambres de la retraite marocaine de Sir Richard Branson, qui rouvrira entièrement ses portes après les travaux de restauration entrepris à la suite du tremblement de terre

LONDRES, 29 mars 2024 /PRNewswire/ -- Virgin Hotels Collection a le plaisir d'annoncer l'ouverture de six nouveaux Riads à la Kasbah Tamadot , la retraite magique de Sir Richard Branson nichée dans les montagnes de l'Atlas, à partir du 1er juillet 2024. En outre, l'hôtel, synonyme d'une incroyable hospitalité berbère, rouvrira dans son intégralité le 15 octobre 2024, après une période de fermeture partielle et de restauration à la suite du tremblement de terre dévastateur qui s'est produit dans la région l'année dernière ; les réservations de riads et d'hôtels sont désormais ouvertes.

De nouveaux plans offrent un aperçu des vastes riads de trois chambres, dont une chambre supplémentaire par rapport au projet initial, et qui peuvent accueillir jusqu'à 10 personnes. Chaque chambre dispose d'une salle de bains, d'un salon et d'une terrasse privés. La dernière nouveauté, la suite sur le toit, est composée de deux tentes reliées entre elles et d'un jacuzzi sur le toit-terrasse spacieux. Chaque Riad disposera d'une piscine privée, avec tout le confort et l'hospitalité berbère de l'hôtel principal à portée de main. Décorés individuellement dans un style marocain traditionnel, les intérieurs seront dotés de meubles fabriqués à la main par des artisans de la communauté berbère soutenue par la fondation Eve Branson , l'organisation caritative de la Kasbah Tamadot. Les chambres et les suites du Riad peuvent être réservées individuellement ou collectivement, en réservant un Riad entier pour un usage exclusif. Elles constitueront un atout pour les familles ou les groupes à la recherche d'intimité, avec tous les avantages d'un séjour dans l'un des hôtels les plus authentiques du Maroc, avec une équipe 100 % marocaine.

Un tout nouveau restaurant, Asayss, ouvrira également ses portes en juillet. Il servira une cuisine marocaine et internationale aux clients de l'hôtel et aux visiteurs de la région, en mettant à l'honneur les ingrédients les plus frais et les produits locaux, la plupart provenant du vaste potager de l'hôtel.

La restauration de la Kasbah principale est en bonne voie après le tremblement de terre dévastateur de septembre dernier qui a tristement touché l'hôtel et une grande partie des communautés environnantes. L'équipe de l'hôtel et les communautés berbères ont fait preuve d'une incroyable résilience et se sont unies pour soutenir les efforts de secours aux côtés de la Fondation Eve Branson, récoltant la somme stupéfiante d'un million de livres sterling par le biais de son fonds d'aide d'urgence aux victimes du tremblement de terre.

Les superbes riads ajouteront un nouveau type de chambre à l'hébergement impressionnant de la Kasbah Tamadot, réputée pour ses luxueuses tentes berbères. La piscine principale à débordement reste l'une des caractéristiques les plus remarquables de l'hôtel et les clients peuvent profiter de soins de spa, notamment d'un Hamman traditionnel, ainsi que de cours de cuisine marocaine authentique et de randonnées pédestres et cyclistes guidées dans les montagnes de l'Atlas.

Découvrez un Riad de trois chambres dès le 1er juillet 2024, à partir de 45 100 dirhams en B&B, et de l'hôtel, dès le 15 octobre, à partir de 7 200 dirhams pour deux personnes en B&B. Rendez-vous sur www.virginlimitededition.com/kasbahtamadot ou appelez le 0800716919.

Notes :

Plans des riads : https://we.tl/t-uNBu9zLfJE

Images des hôtels en haute résolution : www.virginlimitededition.com/fr/trade-press-hub