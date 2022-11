Siyi Intelligence lance sa nouvelle génération de gants de rééducation robotique SYREBO® Soft Hand au salon MEDICA 2022

DÜSSELDORF, Allemagne, 16 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le MEDICA 2022 a été lancé le 14 novembre 2022 à Düsseldorf, en Allemagne. En tant que fournisseur de solutions de rééducation de pointe, Siyi Intelligence, après avoir fait sa première apparition à MEDICA 2021, a de nouveau présenté ses gants de rééducation robotisés souples SYREBO® et a lancé la nouvelle génération de gants de rééducation robotisés HRC12 pour une utilisation à domicile lors du MEDICA 2022 (Hall 4-Stand B47).

Siyi Intelligence Team in MEDICA 2022 Visitors are trying out SYREBO’s new soft robotic hand rehabilitation glove HRC12

En tant que produit robotique portable de qualité grand public, le gant de rééducation robotique SYREBO® Soft Hand combine la toute dernière technologie d'exosquelette souple avec la facilité d'utilisation et l'accessibilité. Doté de divers modes d'entraînement, dont l'entraînement passif, l'entraînement bilatéral en miroir, etc., SYREBO® est conçu pour répondre aux besoins des survivants d'un AVC tout au long de leur réadaptation.

Le tout nouveau HRC12 est doté de modes d'entraînement améliorés (par exemple, entraînement de la motricité fine, mode d'étirement, entraînement au pincement, etc.) et de programmes d'entraînement plus pratiques, ce qui permet de suivre la tendance consistant à apporter des services de rééducation professionnels à domicile.

Par conséquent, le HRC12 a attiré une grande attention lors de Medica 2022. Les visiteurs ont afflué sur le stand et ont montré un vif intérêt pour les compétences techniques, l'efficacité et les applications cliniques de SYREBO.

En tant qu'entreprise de haute technologie, Siyi Intelligence s'est étendue à l'échelle mondiale depuis sa création en 2017. En avril dernier, avec son équipe de conseillers techniques en chef de l'Université d'État de Caroline du Nord, Siyi Intelligence a participé à la WearRAcon 2022 aux États-Unis. En septembre, Siyi Intelligence a présenté le nouveau miroir de rééducation intelligent à RehaCare 2022 à Düsseldorf, en Allemagne. Une participation accrue aux événements universitaires et commerciaux internationaux est au cœur de la stratégie de marketing mondial de Siyi. À ces occasions, Siyi ne se contente pas de véhiculer l'image de marque des entreprises nationales, mais échange également des idées et recherche des alliances stratégiques avec les leaders du secteur dans le monde entier.

« Siyi Intelligence a répondu aux besoins diversifiés de la santé humaine. Nous n'oublierons pas notre intention initiale et continuerons à développer des produits plus innovants dans le domaine de la réadaptation intelligente, afin d'offrir aux patients un bon environnement de traitement de réadaptation » Gavin Yin, le PDG, a déclaré : « Dans le même temps, nous allons également explorer davantage les marchés étrangers et renforcer la coopération stratégique internationale. »

SOURCE Siyi Intelligence