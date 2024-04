SK chemicals concluye triunfalmente ChinaPlas y presenta el plan para Circular Recycle™ y sus soluciones

-ChinaPlas 2024 concluye con una nota alta: el reconocimiento de los clientes por el circuito cerrado se presenta en la exposición

- "SK chemicals resolverá el problema de los residuos con su completo sistema de circulación de recursos y materiales sostenibles"

SHANGHAI y SEONGNAM, Corea del Sur, 26 de abril, 2024 /PRNewswire/ -- El sistema completo de circulación de recursos (Closed Loop) presentado por SK chemicals en la exposición internacional ha recibido elogios de funcionarios y clientes de la industria.

SK chemicals anunció el día 26 que concluyó con éxito su participación en ChinaPlas 2024, celebrada en el Centro Nacional de Convenciones y Exposiciones de Shanghai Hongqiao en China del 24 al 26.

Durante este período, SK chemicals presentó un nuevo concepto de sistema completo de circulación de recursos que abarca todo su negocio, desde materiales e infraestructura de producción basada en la tecnología Circular Recycle™, que descompone químicamente los plásticos desechados en moléculas y los convierte nuevamente en materias primas, hasta soluciones para el reciclaje de recursos residuales.

El sistema completo de circulación de recursos implica clasificar, recolectar y reprocesar los plásticos posconsumo desechados, convirtiéndolos nuevamente en materias primas plásticas, que se convierten en materiales y productos. Una vez desechados estos productos materializados, se pueden reciclar continuamente sin generar residuos repitiendo el mismo proceso.

El sistema completo de circulación de recursos que persigue SK chemicals se basa en las competencias centrales de la empresa en tecnología e infraestructura Circular Recycle™1). SK chemicals ya se había asegurado la primera capacidad de producción comercial del mundo para productos de copoliéster reciclado químicamente. En marzo del año pasado, SK chemicals invirtió aproximadamente 130.000 millones de wones para adquirir la división comercial de reciclaje químico de "Shuye", una empresa china especializada en materiales ecológicos, y estableció la corporación "SK Shantou". SK Shantou es una empresa que produce 70.000 toneladas de materia prima reciclada r-BHET y 50.000 toneladas de PET reciclado químicamente al año.

SK chemicals no se detiene ahí, sino que está avanzando con nuevos negocios para proporcionar las soluciones integrales necesarias para el proceso de convertir los recursos residuales desechados en productos.

Establecer un sistema de reciclaje integral requiere asegurar los residuos plásticos para su uso como materia prima y el desarrollo de un sistema eficiente de gestión de recursos residuales. Con este fin, SK chemicals ha firmado un memorando de entendimiento con "Shanghai Yuekun Environmental Protection Technology", una empresa china especializada en recursos residuales, para el desarrollo conjunto de un negocio de reciclaje de residuos plásticos.

Se espera que SK chemicals construya una estructura de circulación de recursos completa y especializada que tenga en cuenta las características únicas de cada industria, yendo más allá de los sistemas generales de recolección existentes para botellas de PET y otros artículos.

Al respecto, Kim Hyun-suk, jefe de la División de Desarrollo de Negocios de SK chemicals, explicó: "Son necesarias soluciones personalizadas para los materiales utilizados en cada industria y sus procesos de producción y recolección para establecer una estructura de circulación completa, ya que la forma y el tipo de residuos desechados por las principales industrias varían, incluidos los electrodomésticos, los automóviles y la moda."

Con esto, SK chemicals planea expandir el concepto "Bottle to Bottle", que recicla botellas de PET nuevamente en botellas, a toda la industria, estableciendo estructuras de circulación completas específicas de la industria, como "Car to Car" y "Device to Device" que reciclan y valorizan los residuos desechados en cada industria.

Recopilación de productos aplicados innovadores Circular Recycle™, incluida la zona de experiencia de materiales

SK chemicals, que ocupa la posición número uno en el mercado chino de copoliéster, presentó una amplia gama de productos sostenibles de copoliéster y poliéster (PET) que ya son comercializados y utilizados por varios propietarios globales en todo el mundo.

SK chemicals también presentó una gama de materiales reciclados, incluido el copoliéster Circular Recycle™ "ECOTRIA CR" producido mediante tecnología de reciclaje químico, el copoliéster "Claro" que puede clasificarse y reciclarse después de su uso, y el PET Circular Recycle™ "SKYPET CR". "

SK chemicals exhibió no sólo materiales sino también productos que ya se comercializan con estos materiales. Los cosméticos, electrodomésticos y artículos para el hogar de varias marcas globales que utilizan ECOTRIA CR, productos finales como cordones para neumáticos y Samdasu Reborn que utilizan SKYPET CR, que se han comercializado con éxito utilizando materiales Circular Recycle™ reales, atrajeron un gran interés entre los visitantes de la exposición.

En la zona de experiencia designada Circular Recycle™ de la sala de exposiciones, se exhibieron materiales fabricados a partir de petróleo y materiales físicamente reciclados junto con aquellos aplicados con la tecnología Circular Recycle™, lo que permitió a los funcionarios de la industria comparar directamente el color y la textura de los materiales, aumentando la participación de los visitantes.

Una pared dentro de la sala de exposiciones presentó una pantalla interactiva que ilustraba todo el proceso de la cadena de valor para los visitantes. El proceso comenzó con la recolección de residuos plásticos en la ciudad, luego se categorizó según el tipo de plástico, y luego se procedió a la despolimerización, culminando con la transformación en producto.

A través de estos completos sistemas de circulación y materiales que aplican la tecnología Circular Recycle™, SK chemicals planea establecerse como una empresa que proporciona soluciones totales que cubren todo el proceso a los clientes que buscan lograr cero desperdicio.

Ahn Jae-hyun, consejero delegado de SK chemicals, afirmó: "A través de la respuesta y el interés mostrado por los clientes y visitantes con respecto a la tecnología de SK chemicals y al sistema completo de circulación de recursos mostrados en esta exposición, pudimos ganar una mayor confianza en la dirección y la visión. de nuestro negocio. Avanzaremos aún más en nuestra destreza tecnológica y competitividad, fortaleceremos la colaboración con las empresas clientes y definitivamente lograremos el establecimiento de un sistema completo de circulación de recursos que pueda abarcar la industria".

[Terminología]

1) Circular Recycle™: se refiere a "Reciclaje químico". SK chemicals es pionera en un mercado de materiales de "reciclaje circular" sostenible, considerando la reciclabilidad infinita de los materiales reciclados químicamente como un negocio clave en el futuro.

