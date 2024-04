SK Chemicals meldet erfolgreiches Ergebnis seiner Teilnahme an der ChinaPlas und stellt Plan für Circular Recycle™ und Lösungen vor

- ChinaPlas 2024 endet mit einem Erfolgserlebnis, Kundenlob für seine auf der Messe vorgestellte Closed Loop-Lösung

- „SK Chemicals wird das Abfallproblem mit seinem System für einen vollständigen Ressourcenkreislauf und nachhaltigen Materialien lösen."

SHANGHAI und SEONGNAM, Südkorea, 26. April 2024 /PRNewswire/ -- Das System für einen vollständigen Ressourcenkreislauf (Closed Loop), das SK Chemicals auf der internationalen Messe vorstellte, wurde von Branchenvertretern und Kunden begeistert aufgenommen.

SK Chemicals gab am 26. April seine überaus erfolgreiche Teilnahme an der ChinaPlas 2024 bekannt, die vom 23.–26. April im Shanghai Hongqiao National Exhibition and Convention Center in China stattfand.

SK chemicals at Chinaplas 2024 SK chemicals at Chinaplas 2024

Das Unternehmen stellte an den Messetagen ein neues Konzept für einen vollständigen Ressourcenkreislauf vor, das seine gesamte Bandbreite umfasst: von der Material- und Produktionsinfrastruktur, die auf der Circular Recycle™-Technologie basiert, bei der entsorgte Kunststoffe chemisch in Moleküle zerlegt und wieder in Rohstoffe umgewandelt werden, bis hin zu Lösungen für das Recycling von Abfallressourcen.

Das System für einen vollständigen Ressourcenkreislauf umfasst die Klassifizierung, Sammlung und Wiederaufbereitung von gebrauchten Kunststoffen, die in Kunststoffrohstoffe zurückverwandelt werden, welche wiederum zu Materialien und Produkten verarbeitet werden. Sobald diese materialisierten Produkte entsorgt werden, lassen sie sich durch Wiederholung desselben Prozesses fortlaufend wiederverwerten, ohne dabei neuen Abfall zu erzeugen.

Das von SK Chemicals verfolgte System für einen vollständigen Ressourcenkreislauf basiert auf den Kernkompetenzen des Unternehmens im Bereich der Circular Recycle™1)-Technologie und -Infrastruktur. SK Chemicals hatte sich zuvor die weltweit erste kommerzielle Produktionskapazität für chemisch recycelte Copolyesterprodukte gesichert. Im März letzten Jahres investierte SK Chemicals rund 130 Mrd. Won in den Erwerb des Geschäftsbereichs Chemikalienrecycling von Shuye, einem auf umweltfreundlichen Materialien spezialisierten chinesischen Unternehmen, und gründete das Unternehmen SK Shantou. SK Shantou produziert jährlich 70.000 Tonnen des recycelten Rohstoffs r-BHET sowie 50.000 Tonnen chemisch recyceltes PET.

SK Chemicals treibt die Entwicklung neuer Unternehmen weiter voran, um umfassende Lösungen für die Umwandlung von Abfallressourcen in Produkte anzubieten.

Der Aufbau eines Systems für einen vollständigen Ressourcenkreislauf erfordert die Sicherung von Kunststoffabfällen zur Verwendung als Rohstoffe und die Entwicklung eines effizienten Abfallbewirtschaftungssystems. Zu diesem Zweck hat SK Chemicals eine Absichtserklärung mit Shanghai Yuekun Environmental Protection Technology, einem auf Abfallressourcen spezialisierten chinesischen Unternehmen, über die gemeinsame Entwicklung eines Geschäftsbereichs für das Recycling von Kunststoffabfällen unterzeichnet.

SK Chemicals will eine spezialisierte Struktur für den vollständigen Ressourcenkreislauf entwickeln, die die besonderen Merkmale der einzelnen Branchen berücksichtigt und über die bestehenden allgemeinen Sammelsysteme für PET-Flaschen und andere Gegenstände hinausgeht.

Kim Hyun-suk, Leiter der Abteilung für Geschäftsentwicklung bei SK Chemicals, erklärte dazu: „Maßgeschneiderte Lösungen für die in den einzelnen Branchen verwendeten Materialien und deren Produktions- und Sammelprozesse sind notwendig, um eine vollständige Kreislaufstruktur zu schaffen, da in den wichtigsten Branchen wie Haushaltsgeräte, Automobile und Mode unterschiedliche Formen und Arten von Abfällen anfallen."

Auf diese Weise will SK Chemicals das Konzept „Bottle to Bottle", bei dem PET-Flaschen wieder zu Flaschen recycelt werden, auf die gesamte Industrie ausweiten und branchenspezifische Kreislaufstrukturen wie „Car to Car" und „Device to Device" einrichten, um Abfälle in den einzelnen Branchen zu recyceln und wiederaufzubereiten.

Zusammenstellung innovativer Circular Recycle™-Anwendungsprodukte einschließlich Material Experience Zone

SK Chemicals, die Nummer 1 auf dem chinesischen Copolyestermarkt, präsentierte eine breite Palette nachhaltiger Copolyester- und Polyester (PET)-Produkte, die bereits vermarktet und von verschiedenen globalen Unternehmen weltweit eingesetzt werden.

Außerdem stellte das Unternehmen eine Reihe von Recyclingmaterialien vor, darunter den Circular Recycle™-Copolyester „ECOTRIA CR", der mittels chemischer Recyclingtechnologie hergestellt wird, den Copolyester „Claro", der nach Gebrauch klassifiziert und recycelt werden kann, und das Circular Recycle™-PET „SKYPET CR".

SK Chemicals stellte auf der ChinaPlas 2024 nicht nur Materialien aus, sondern auch Produkte, die aus diesen Materialien bestehen und bereits auf den Markt gebracht wurden. Ausgestellt wurden verschiedene globale Markenprodukte wie Kosmetika, Haushaltsgeräte und Haushaltswaren, die aus ECOTRIA CR bestehen, sowie Endprodukte, die durch die Verwendung recycelter Materialien erfolgreich auf den Markt gebracht wurden, wie beispielsweise Autoreifen und das abgefüllte Wasser „Samdasoo Reborn" mit SKYPET CR. Alle Produkte stießen bei den Messebesuchern auf großes Interesse.

Im ausgewiesenen Circular Recycle™-Erlebnisbereich der Messehalle wurden sowohl Materialien aus Erdöl und physikalisch recycelten Materialien als auch solche ausgestellt, die mit der Circular Recycle™-Technologie verarbeitet wurden. Branchenvertreter konnten Farbe und Beschaffenheit der Materialien direkt vergleichen, was sich positiv auf die Resonanz der Besucher auswirkte.

Eine interaktive Anzeige auf einer Wand der Ausstellungshalle veranschaulichte den Besuchern den gesamten Prozess der Wertschöpfungskette, angefangen mit dem Sammeln von Kunststoffabfällen in der Stadt über die Kategorisierung nach Kunststoffarten und die Depolymerisation bis hin zur Umwandlung in ein Produkt.

Mit diesen Systemen für einen vollständige Kreislauf und Materialien, die die Circular Recycle™-Technologie anwenden, will sich SK Chemicals als Unternehmen etablieren, das Kunden, das Kunden, die abfallfrei wirtschaften wollen, Komplettlösungen für den gesamten Prozess bietet.

Ahn Jae-hyun, CEO von SK Chemicals, erklärte: „Durch die Resonanz und das Interesse der Kunden und Besucher an der Technologie und unserem System für einen vollständigen Ressourcenkreislauf, das SK Chemicals auf dieser Messe vorgestellt hat, konnten wir mehr Vertrauen in die Ausrichtung und Vision unseres Unternehmens gewinnen. Wir werden unsere technologischen Fähigkeiten und unsere Wettbewerbsfähigkeit weiter ausbauen, die Zusammenarbeit mit unseren Kunden verstärken und definitiv ein System für den vollständigen Ressourcenkreislauf aufbauen, das die gesamte Branche abdecken kann."

[Terminologie]

1) Kreislauf-Recycling™: bezieht sich auf „Chemical Recycle" (chemisch recycelt). SK Chemicals ist ein Pionier auf dem Markt der nachhaltigen Kreislaufwirtschaft und sieht in der unendlichen Wiederverwertbarkeit von chemisch recycelten Materialien ein Schlüsselgeschäft der Zukunft.

