SK Chemicals, Dongsung Chemical und Black Yak arbeiten gemeinsam an der Kommerzialisierung nachhaltiger Schuhe

Revolutioniert die Abfederung mit hochelastischen Materialien auf Biomassebasis

Vereinte heimische Industrien gehen über die Leistung hinaus und fördern die Nachhaltigkeit in der Outdoor-Branche

SEONGNAM, Südkorea, 18. April 2024 /PRNewswire/ -- SK Chemicals (CEO Ahn Jae-hyun), Dongsung Chemical (Co-CEOs Baek Jin-woo und Lee Man-woo) und BYN Black Yak (Vorsitzender Kang Tae-sun, im Folgenden als Black Yak bezeichnet) gaben am 18. April bekannt, dass sie nachhaltige Schuhmaterialien unter Verwendung des natürlich gewonnenen Materials ECOTRION entwickelt und bei den Trekking Shoes 343 MAX von Black Yak eingesetzt haben.

Trekking shoes commercialized by SK chemicals, Dongsung Chemical, and Black Yak

Die in diesem Frühjahr neu auf den Markt gebrachten Trekking-Schuhe sind für Verbraucher attraktiv, weil sie sowohl die hohen Anforderungen an die Funktionalität bei Outdoor-Aktivitäten als auch den Trend zu umweltfreundlichen Materialien, die Treibhausgase reduzieren, erfüllen.

Die drei Unternehmen haben dieses Produkt nach einem Jahr der Zusammenarbeit eingeführt. SK Chemicals ist der Lieferant des zu 100 % biobasierten Polyols ECOTRION, während Dongsung Chemical das Bio-Polyurethanharz NEOPAN® für Schuhe entwickelt und dieses als Rohstoff verwendet. Aus diesem Material hat Black Yak den sog. Foot Pillow Cushioning Foam hergestellt, der in der Fersenstützschicht der Zwischensohle eingesetzt wird, um die Belastung der Knöchel- und Kniegelenke zu minimieren.

Die Zwischensohle von Trekkingschuhen ist eine Schlüsselkomponente, die das Gewicht des Schuhs bestimmt und wie die Federung eines Autos für die Funktion des Schuhs sorgt. Diese Dämpfung ist wichtig, denn die Zwischensohle muss die auf den Körper gerichteten Stöße abfedern und auch auf unwegsamem Gelände für sichere Schritte sorgen.

Das Bio-Polyurethanharz NEOPAN von Dongsung Chemical für Schuhe behält die hohe Elastizität und Flexibilität bestehender Polyurethanharze bei, verwendet jedoch biobasierte Rohstoffe und sorgt für die stoßdämpfende Funktion des Foot Pillow Cushioning Foam.

ECOTRION, das in NEOPAN verwendet wird, ist ein umweltfreundliches Material, das Rohstoffe verwendet, die die Treibhausgasemissionen im Vergleich zu herkömmlichen petrochemischen Rohstoffen um etwa 40 % reduzieren. Es wird bei der Herstellung von Elasthan, Kunstleder und elastischen Urethan-Materialien verwendet, die schwer zu recyceln sind. ECOTRION hat im Vergleich zu petrochemischen Materialien ein Kohlenstoffatom weniger in seiner chemischen Struktur, was ihm eine spiralförmige Polymerstruktur verleiht, die die Herstellung von Produkten mit hoher elastischer Rückverformung, ähnlich einer Feder, ermöglicht.

Kim Eung-soo, Leiter der Green Materials Business Division von SK Chemicals, erklärte: „Biowerkstoffe sind neben recycelten Kunststoffen eine der vielversprechendsten Alternativen, um petrochemische Materialien zu ersetzen. Wir planen, die Nachhaltigkeit und Funktionalität von PO3G aktiv hervorzuheben und uns dabei auf große Marken zu konzentrieren, die den nachhaltigen Trend mit Biomaterialien anführen."

