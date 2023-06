SK pharmteco double sa capacité de production de vecteurs viraux en Europe

Yposkesi, la filiale de SK pharmteco spécialisée dans la fabrication de vecteurs viraux cliniques et commerciaux pour la thérapie cellulaire et génique (C>), achève sa deuxième installation de bioproduction et double sa surface de production pour atteindre 10 000 m 2 , l'une des plus grandes d' Europe

SÉOUL, Corée du Sud, 23 juin 2023 /PRNewswire/ -- SK pharmteco, la société de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de SK Inc. spécialisée dans les produits pharmaceutiques, a récemment achevé avec succès la construction de sa deuxième installation de fabrication de thérapies cellulaires et géniques (C>) en Europe. Avec cette étape, SK pharmteco étend rapidement sa présence sur le marché mondial.

SK pharmteco a annoncé le 22 juin que Yposkesi, sa filiale de fabrication de vecteurs viraux commerciaux pour les thérapies cellulaires et géniques en France, a achevé avec succès la construction de son deuxième site de bioproduction industrielle pour la fabrication de thérapies cellulaires et géniques.

Le deuxième site de bioproduction d'Yposkesi est situé sur le campus de Genopole, le plus grand pôle de biotechnologie en France. Le nouveau site, d'une superficie de 5 000 m2, a été conçu conformément aux directives des Bonnes pratiques de fabrication (BPF) en vigueur aux États-Unis et en Europe. Avec le premier site de bioproduction, également situé sur le campus de Genopole, Yposkesi dispose désormais de l'un des plus grands sites de bioproduction de thérapies cellulaires et géniques d'Europe, d'une superficie de 10 000 m2.

Le nouveau site est dédié à la bioproduction de virus adéno-associés (AAV) et de vecteurs lentiviraux (LV), qui sont des vecteurs viraux très utilisés dans le domaine des thérapies cellulaires et géniques, allant des applications cliniques aux applications commerciales.

Yposkesi fait partie d'un petit groupe d'organisations mondiales de développement et de fabrication sous contrat ayant des décennies d'expérience et d'expertise dans le domaine des bioprocédés. Elle est l'une des rares en Europe à exploiter deux plateformes de bioproduction pour les vecteurs viraux les plus utilisés : le virus adéno-associé (AAV) et le vecteur lentiviral (LV). Elle a ainsi plus d'expérience que la plupart des acteurs dans la production de vecteurs viraux à l'échelle industrielle.

Avec des engagements de la part de plusieurs clients déjà assurés pour sa deuxième installation, l'entreprise se prépare à une production de masse dès 2024. Selon le cabinet d'études MarketsandMarkets, le marché mondial des vecteurs viraux, estimé à 5,5 milliards de dollars (7,5 billions de KRW) en 2023 et prévu pour atteindre 12,8 milliards de dollars (16,5 billions de KRW) d'ici 2028, devrait augmenter à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 18 %.

Yposkesi est sur le point de renforcer sa présence mondiale en raison de la demande croissante de vecteurs viraux et du peu d'installations conformes aux BPF pour la production à grande échelle.

De plus, Yposkesi étend rapidement sa présence sur le marché des thérapies cellulaires anticancéreuses et immunitaires avec l'introduction de LentiSure™, une plateforme de cellules CAR T conçue pour optimiser des rendements plus élevés. L'installation est conçue avec six salles blanches USP (Upstream Process) et deux salles blanches DSP (Downstream Process). Cela fait plus que tripler la capacité des bioréacteurs d'Yposkesi, qui passe de 2 000 L à 7 000 L, et réduit le délai d'exécution des projets de 18 à 12 mois. Il dispose de capacités de remplissage et de finition avec des suites semi-automatisées pour un total de 12 000 flacons par an.

Le lentivirus, un vecteur viral important utilisé dans la thérapie génique et les médicaments anticancéreux immunitaires à base de cellules, a connu une forte augmentation de la demande, stimulée par l'expansion du marché de la thérapie cellulaire CAR-T*. Yposkesi, grâce à ses capacités de culture et de récolte de cellules à haut rendement et à la compétitivité de ses coûts, a réussi à assurer une qualité exceptionnelle et une livraison des vecteurs lentiviraux dans les délais impartis.

« C'est avec grand plaisir et fierté que nous inaugurons aujourd'hui le nouveau site de production de vecteurs viraux de Yposkesi », a déclaré Alain Lamproye, PDG de Yposkesi. « Ce double site nous permet de répondre à la demande en produisant de plus grandes quantités de produits approuvés pour la commercialisation. La conception ultramoderne de l'installation nous permettra, en collaboration avec nos clients, de fabriquer des thérapies avancées de manière plus efficace et plus rentable, conformément à leurs pipelines de thérapies cellulaires et géniques et à leurs engagements, rendant ainsi ces traitements plus accessibles aux patients. »

« Nous prévoyons qu'Yposkesi devienne une société de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de thérapie cellulaire et génique de premier plan au niveau mondial grâce à la synergie réalisée avec le Center for Breakthrough Medicines (CBM), une société de développement et de fabrication sous contrat de thérapie cellulaire et génique basée aux États-Unis et filiale de SK pharmteco », a déclaré Yeontae Kim, responsable du Bio Investment Center chez SK Inc.

En 2019, SK Inc. a créé SK pharmteco, une organisation de développement et de fabrication sous contrat intégrée à l'échelle mondiale pour les produits pharmaceutiques. SK pharmteco exploite sept sites de production et cinq centres de R&D stratégiquement situés aux États-Unis, en Europe et en Corée. En tant que filiale de SK Inc., SK pharmteco a étendu sa présence dans l'industrie biopharmaceutique en pleine croissance en acquérant Yposkesi en 2021, faisant ainsi son entrée sur le marché de la thérapie cellulaire et génique. En 2022, SK pharmteco est également devenu le deuxième actionnaire du Center for Breakthrough Medicines, une société de développement et de fabrication sous contrat de thérapie cellulaire et génique de premier plan aux États-Unis, s'assurant ainsi des installations de production de pointe pour la thérapie cellulaire et génique à la fois en Europe et aux États-Unis.

À propos d'Yposkesi

Yposkesi, une société de SK pharmteco, est l'une des plus grandes sociétés de développement et de fabrication sous contrat d'Europe pour la fabrication de vecteurs viraux dans le domaine des thérapies cellulaires et géniques (C>). L'expertise de plus de 30 ans d'Yposkesi dans le domaine des vecteurs viraux lui permet d'établir des partenariats fructueux avec des sociétés de biotechnologie et des grandes sociétés pharmaceutiques pour la production de lots de médicaments précliniques et commerciaux de qualité dans un environnement de service complet. L'entreprise investit durablement dans l'innovation en matière de bioprocédés afin de fournir des thérapies cellulaires génétiquement modifiées et des projets de thérapie génique in vivo de haute qualité.

Yposkesi emploie environ 200 personnes et son siège social est situé sur le Campus Genopole à Evry-Courcouronnes (sud de Paris), en France. www.yposkesi.com

À propos de SK pharmteco

Basée à Rancho Cordova, en Californie, SK pharmteco est une société de développement et de fabrication sous contra mondiale et une filiale de SK Inc., la société d'investissement stratégique de SK Group, le deuxième plus grand conglomérat de Corée du Sud. SK pharmteco a été créée en 2019 en consolidant des activités commerciales très complémentaires. SK pharmteco a établi un portefeuille d'activités bien équilibré en s'engageant dans les petites molécules et la thérapie cellulaire et génique afin de profiter de la croissance robuste et exponentielle de chaque marché. Plus récemment, SK pharmteco est devenu le deuxième plus grand actionnaire du Center for Breakthrough Medicines grâce à son investissement en mars 2022. SK pharmteco exploite actuellement sept sites de production mondiaux aux États-Unis, en Europe et en Corée du Sud, ainsi que cinq centres de R&D. www.skpharmteco.com

