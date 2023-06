SK pharmteco verdoppelt Produktionskapazität für virale Vektoren in Europa

Yposkesi, die Tochtergesellschaft von SK pharmteco für die Herstellung klinischer und kommerzieller viraler Vektoren für die Zell- und Gentherapie (C>), stellt ihre zweite Bioproduktionsanlage fertig und verdoppelt ihre Produktionsfläche auf 10.000 m 2 , die damit eine der größten in Europa ist

SEOUL, Südkorea, 23. Juni 2023 /PRNewswire/ -- SK pharmteco, SK Inc.s Contract Development Manufacturing Organization (CDMO) für Pharmazeutika, hat ihre zweite Anlage zur Herstellung von Zell- und Gentherapien (C>) in Europa erfolgreich fertiggstellt. Mit diesem Meilenstein baut SK pharmteco seine Präsenz auf dem Weltmarkt rasch aus.

SK pharmteco gab am 22. Juni bekannt, dass Yposkesi, ihre Tochtergesellschaft für die Herstellung kommerzieller viraler Vektoren für C> in Frankreich, den Bau seiner zweiten industriellen Bioproduktionsstätte für die Herstellung von C> erfolgreich abgeschlossen hat.

Der zweite Bioproduktionsstandort von Yposkesi befindet sich auf dem Genopole-Campus, dem größten Biotech-Cluster Frankreichs. Der neue Standort ist eine 5.000 m2 große Anlage, die nach den aktuellen Good Manufacturing Practices (GMP)-Richtlinien der USA und Europas konzipiert wurde. Zusammen mit der ersten Bioproduktionsstätte, die sich ebenfalls auf dem Genopole-Campus befindet, verfügt Yposkesi nun über eine der größten Bioproduktionsanlagen für C> in Europa mit einer Fläche von 10.000 m2.

Der neue Standort ist auf die Bioproduktion von Adeno-assoziierten Viren (AAV) und Lentiviralen Vektoren (LV) spezialisiert – den weitverbreiteten viralen Vektoren im Bereich der Zell- und Gentherapien, die von klinischen bis hin zu kommerziellen Anwendungen reichen.

Yposkesi gehört zu einer kleinen Gruppe globaler CDMOs, die über jahrzehntelange Erfahrung und Expertise in der Bioprozesstechnik verfügen. Das Unternehmen ist eines der wenigen in Europa, das zwei Bioproduktionsplattformen für die am häufigsten verwendeten viralen Vektoren betreibt: Adenoassoziierte Viren (AAV) und Lentivirale Vektoren (LV). Es verfügt über mehr Erfahrung als die meisten anderen Akteure bei der Herstellung viraler Vektoren in industriellem Maßstab.

Da bereits mehrere Kunden ihre Zusagen für die zweite Anlage gegeben haben, bereitet sich das Unternehmen auf eine Serienproduktion im Jahr 2024 vor. Nach Angaben des globalen Marktforschungsunternehmens MarketsandMarkets wird der globale Markt für virale Vektoren, der im Jahr 2023 auf 5,5 Milliarden US-Dollar (7,5 Billionen KRW) geschätzt wird und bis 2028 voraussichtlich 12,8 Milliarden US-Dollar (16,5 Billionen KRW) erreichen wird, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 18 % wachsen.

Aufgrund der steigenden Nachfrage nach viralen Vektoren und der wenigen cGMP-konformen Anlagen für die Produktion in großem Maßstab ist Yposkesi in der Lage, seine internationale Position weiter zu stärken.

Darüber hinaus baut Yposkesi seine Präsenz auf dem Markt für Krebs- und Immuntherapien mit der Einführung von LentiSure™, einer CAR-T-Zell-Plattform zur Optimierung höherer Erträge, rasch aus. Die Anlage ist mit sechs USP- (Upstream Process) und zwei DSP- (Downstream Process) Reinräumen ausgestattet. Dadurch wird die Bioreaktorkapazität von Yposkesi von 2.000 l auf 7.000 l mehr als verdreifacht und die Durchlaufzeit der Projekte von 18 auf 12 Monate verkürzt. Das Unternehmen verfügt über Abfüll- und Verarbeitungskapazitäten mit halbautomatischen Anlagen für insgesamt 12.000 Fläschchen pro Jahr.

Lentivirus, ein bedeutender viraler Vektor, der in der Gentherapie und bei zellbasierten Immuntherapien gegen Krebs eingesetzt wird, verzeichnete einen Nachfrageschub, angetrieben durch den expandierenden Markt für CAR-T-Zelltherapie*. Yposkesi hat durch die Nutzung seiner hochproduktiven Zellkultur- und Erntekapazitäten und seiner Kostenwettbewerbsfähigkeit erfolgreich eine außergewöhnliche Qualität sowie eine schnelle Markteinführung von lentiviralen Vektoren sichergestellt.

„Die Eröffnung der neuen Produktionsstätte von Yposkesi für virale Vektoren erfüllt uns mit großer Freude und Stolz", sagte Alain Lamproye, CEO von Yposkesi. „Dieser Doppelstandort ermöglicht es uns, mit der Nachfrage Schritt zu halten, indem wir größere Mengen von C>-Produkten produzieren, die für die Vermarktung zugelassen sind. Das hochmoderne Design der Anlage wird es uns ermöglichen, in Zusammenarbeit mit unseren Kunden neuartige Therapien effizienter und kostengünstiger in Übereinstimmung mit ihren C>-Pipelines und Verpflichtungen herzustellen und den Patienten diese Behandlungen zugänglicher zu machen."

„Wir gehen davon aus, dass Yposkesi durch die Synergie mit dem Center for Breakthrough Medicines (CBM), einem in den USA ansässigen CDMO für Zell- und Gentherapie und einer Tochtergesellschaft von SK pharmteco, zu einem weltweit führenden Auftragsunternehmen für die Entwicklung und Herstellung von Zell- und Gentherapie wird", sagte Yeontae Kim, Leiter des Bio Investment Center bei SK Inc.

Im Jahr 2019 gründete SK Inc. SK pharmteco, eine weltweit agierende Auftragsentwicklungs- und Produktionsorganisation (CDMO) für Arzneimittel. SK pharmteco betreibt sieben Produktionsstätten und fünf Forschungs- und Entwicklungszentren an strategischen Standorten in den Vereinigten Staaten, Europa und Korea. Als Tochterunternehmen von SK Inc. erweiterte SK pharmteco seine Präsenz in der schnell wachsenden biopharmazeutischen Industrie durch die Übernahme von Yposkesi im Jahr 2021 und verschaffte sich damit Zugang zum Markt für Zell- und Gentherapie. Darüber hinaus wurde SK pharmteco 2022 zum zweitgrößten Anteilseigner des Center for Breakthrough Medicines, einem führenden CDMO für Zell- und Gentherapie in den Vereinigten Staaten, und sicherte sich damit hochmoderne Produktionsanlagen für die Zell- und Gentherapie sowohl in Europa als auch in den Vereinigten Staaten.

Informationen zu Yposkesi

Yposkesi, ein Unternehmen der SK pharmteco, ist einer der größten europäischen CDMOs für die Herstellung viraler Vektoren für Zell- und Gentherapien (C>). Dank seiner mehr als 30-jährigen Erfahrung mit viralen Vektoren ist Yposkesi in der Lage, sowohl mit Biotech-Unternehmen als auch mit großen Pharmakonzernen erfolgreich zusammenzuarbeiten, und qualitativ hochwertige präklinische bis kommerzielle Arzneimitteltherapieprodukte in einem Full-Service-Umfeld herzustellen. Das Unternehmen investiert nachhaltig in Innovationen im Bereich der Bioprozesse, um qualitativ hochwertige gentechnisch veränderte Zelltherapien und In-vivo -Gentherapieprojekte anbieten zu können.

Yposkesi beschäftigt rund 200 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz auf dem Genopole Campus in Evry-Courcouronnes, Frankreich, südlich von Paris. www.yposkesi.com

Informationen zu SK pharmteco

SK pharmteco mit Hauptsitz in Rancho Cordova, Kalifornien, ist ein globales CDMO und eine Tochtergesellschaft von SK Inc, der strategischen Investmentgesellschaft der SK Group, dem zweitgrößten Mischkonzern Südkoreas. SK pharmteco wurde 2019 durch die Konsolidierung von CDMO-Geschäftsbereichen gegründet, die sich hervorragend ergänzen. SK pharmteco hat ein ausgewogenes Geschäftsportfolio mit kleinen Molekülen, Zell- und Gentherapien aufgebaut und kann so sowohl das robuste als auch das exponentielle Wachstum der einzelnen Märkte nutzen. Zuletzt wurde SK pharmteco durch seine Investition im März 2022 zum zweitgrößten Aktionär des Center for Breakthrough Medicines. SK pharmteco betreibt derzeit sieben globale Produktionsstätten in den Vereinigten Staaten, Europa und Südkorea sowie fünf Forschungs- und Entwicklungszentren. www.skpharmteco.com

